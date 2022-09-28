Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık duyurdu

Kablosuz kulaklık pazarı artık ağırlıklı olarak tam kablosuz modellere yönelmiş durumda. Arada bir kablo ile birbirine bağlanmış kablosuz kulaklık modelleri de kendisine şans arıyor. Xiaomi de şansını denemekte kararlı.

Xiaomi kablosuz kulaklık

Bir kablo ile iki parçanın birbirine bağlandığı kablosuz kulaklık modelleri tam kablosuzlara göre aslında daha fazla alana sahip. Böylece daha büyük batarya ve daha fazla yetenek barındırabiliyor.

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Xiaomi’nin kulaklığı 13.4mm büyük hareketli sürücülere sahip. HHDC 4.0 ultra temiz şifre çözme ve HRTF profesyonel optimizasyon teknolojileri ile yüksek kaliteli ses üretiyor. Ayrıca düşük gecikmeye de sahip.

6 mikrofonlu sistem 3kHz geniş bant gürültü engelleme yeteneğine sahip ve 43 desibele kadar engelleme yapabiliyor. 20 saate kadar kullanılan kulaklık 10 dakikalık şarj ile 7 saat süre kazanabiliyor. Kulaklık 60$ karşılığında firmanın kitle fonlama platformunda bağış topluyor.

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