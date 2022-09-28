Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık duyurdu

Kablosuz kulaklık pazarı artık ağırlıklı olarak tam kablosuz modellere yönelmiş durumda. Arada bir kablo ile birbirine bağlanmış kablosuz kulaklık modelleri de kendisine şans arıyor. Xiaomi de şansını denemekte kararlı.
Xiaomi kablosuz kulaklık
Bir kablo ile iki parçanın birbirine bağlandığı kablosuz kulaklık modelleri tam kablosuzlara göre aslında daha fazla alana sahip. Böylece daha büyük batarya ve daha fazla yetenek barındırabiliyor.
Xiaomi’nin kulaklığı 13.4mm büyük hareketli sürücülere sahip. HHDC 4.0 ultra temiz şifre çözme ve HRTF profesyonel optimizasyon teknolojileri ile yüksek kaliteli ses üretiyor. Ayrıca düşük gecikmeye de sahip.
6 mikrofonlu sistem 3kHz geniş bant gürültü engelleme yeteneğine sahip ve 43 desibele kadar engelleme yapabiliyor. 20 saate kadar kullanılan kulaklık 10 dakikalık şarj ile 7 saat süre kazanabiliyor. Kulaklık 60$ karşılığında firmanın kitle fonlama platformunda bağış topluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum