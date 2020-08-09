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    Xiaomi CEO'su açıkladı: Çip geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz

    Çinli teknoloji üreticisi Xiomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin kendi çiplerini üretme konusundaki çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi CEO'su açıkladı: Çip geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz
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    Xiaomi Grubu'nun kurucusu, başkanı ve CEO'su Lei Jun, Weibo'da yaptığı açıklamalarda, Xiaomi'nin 2014'ten  bu yana, çip araştırma ve geliştirme çalışmalarının "büyük zorluklarla" karşılaşsa da devam ettiğini açıkladı.

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    "2014 yılında Pengpai yongası üzerinde çalışmaya başladık ve ilk nesil ürünü 2017'de piyasaya sürdük. Ardından ise büyük zorluklarla karşılaştık." şeklinde ifadeler kullanan Lei Jun, projenin hala devam ettiğini ve yeni bir gelişme olduğunda herkesle paylaşacağını belirtti. Zira mobil cihazların en temel bileşenlerinden biri olan çipler, teknoloji şirketlerini araştırma ve geliştirme aşamalarında en zorlayan husulardan biri olarak gösteriliyor.

    Xiaomi CEO'su açıkladı: Çip geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz
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    Kademeli olarak ilerleyecek

    Lei Jun'un bu sözleri, şirketin yan kuruluşu olan Pinecone tarafından geliştirilen ilk çipin (Pengpai S1) başarısız olması sonucu Xiaomi'nin çip üretme fikrinden vazgeçtiği yönündeki haberleri de yalanlamış oldu. Gelen bilgilere göre Xiaomi, çip üretiminde kademeyi aşamalı olarak yükseltecek ve ilk etapta daha düşük eşiklere sahip olan Bluetooth ve RF çipleri geliştirecek.

    Bu da Xiaomi'nin yakın bir tarihte, akıllı telefonlar için geliştirdiği söylenen Pengpai S2 çipini piyasaya sürmeyeceği anlamına geliyor. Bu yılın başlarında ise bir başka akıllı telefon üreticisi OPPO, kod adı "Mariana" olan kendi geliştirdiği çipini duyurmuştu. Görünüşe bakılırsa akıllı teknolojiler üreten tüm şirketler, çip çözümlerini de kendi bünyelerinde çözüme kavuşturarak dışa bağımlı olmaktan kurtulmak istiyorlar.



    https://cntechpost.com/2020/08/09/xiaomis-lei-jun-says-its-chip-development-work-continues/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 1 hf.
    Amerikan hegomanyasinin sonu yaklasti. Ama isin kotusu cinlilerin daha acimasiz ve kuralsiz olmalari. Al birini vur otekine..
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    ti7800 (Temjin O.) 1 hf.
    Çinliler bayağı geliştiler. Çin malı artık en iyisi olacak bu gidişle.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Apple kendi yıngalarını geliştirirken ve bunları diğer ekosistemine uyarlarken Çinli şirketler bundan geri kalmaz. Hele birde Huawei ve ZTE olayları başka konu.
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    labtek38 1 hf.
    Aman çip demeyin işlemci falan deyin. Zaten ortalık karışık 😁
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