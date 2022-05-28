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    Xiaomi CEO'su Lei Jun, kullandığı akıllı telefonları gösterdi

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, aynı anda kullandığı dört akıllı telefon modelinin hangileri olduğunu paylaştı.                                
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    Xiaomi CEO'su Lei Jun, kullandığı akıllı telefonları gösterdi
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    Xiaomi CEO'su Lei Jun, Weibo sayfasında aynı anda kullandığı akıllı telefonların bir fotoğrafını yayınladı. Söylediğine bakılırsa, ruh haline ve görevlerine bağlı olarak sık sık aralarında geçiş yapıyor:

    "Weibo'da paylaştığım akıllı telefonları sık sık değiştirdiğimi fark etmişsinizdir. Bazıları telefonumu tekrar değiştirdiğimden endişe ediyor. Aslında tüm bu telefonlar masamın üzerinde ve çoğu zaman aynı anda kullanıyorum."

    Xiaomi ve Redmi modelleri kullanıyor

    Lei Jun şu anda dört Xiaomi ve Redmi akıllı telefon kullanıyor. Fotoğrafa bakılırsa, bunlar Xiaomi 12, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 11T Pro ve Xiaomi Civi. Xiaomi Mi 11 Ultra'nın şirketin en iyi kameralı telefonu olduğunu ve Xiaomi Civi'nin şirketin en ince ve en hafif akıllı telefonu olduğunu hatırlatalım.

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, kullandığı akıllı telefonları gösterdi
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    Bu hafta Xiaomi, birinci sınıf kameralara sahip akıllı telefonları piyasaya sürmek için Leica ile işbirliğini resmen onayladı . Raporlara göre Leica kameralı ilk Xiaomi akıllı telefon Temmuz ayında çıkacak. Bu modelin Xiaomi 12 Ultra olması kuvvetle muhtemel.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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