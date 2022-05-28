Xiaomi CEO'su Lei Jun, kullandığı akıllı telefonları gösterdi

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Xiaomi CEO'su Lei Jun, Weibo sayfasında aynı anda kullandığı akıllı telefonların bir fotoğrafını yayınladı. Söylediğine bakılırsa, ruh haline ve görevlerine bağlı olarak sık sık aralarında geçiş yapıyor:

"Weibo'da paylaştığım akıllı telefonları sık sık değiştirdiğimi fark etmişsinizdir. Bazıları telefonumu tekrar değiştirdiğimden endişe ediyor. Aslında tüm bu telefonlar masamın üzerinde ve çoğu zaman aynı anda kullanıyorum."

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Xiaomi ve Redmi modelleri kullanıyor

Lei Jun şu anda dört Xiaomi ve Redmi akıllı telefon kullanıyor. Fotoğrafa bakılırsa, bunlar Xiaomi 12, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 11T Pro ve Xiaomi Civi. Xiaomi Mi 11 Ultra'nın şirketin en iyi kameralı telefonu olduğunu ve Xiaomi Civi'nin şirketin en ince ve en hafif akıllı telefonu olduğunu hatırlatalım.

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Bu hafta Xiaomi, birinci sınıf kameralara sahip akıllı telefonları piyasaya sürmek için Leica ile işbirliğini resmen onayladı . Raporlara göre Leica kameralı ilk Xiaomi akıllı telefon Temmuz ayında çıkacak. Bu modelin Xiaomi 12 Ultra olması kuvvetle muhtemel.

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