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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Pad 6, MediaTek işlemciyle karşımıza çıkabilir: Ağustos'ta geliyor

    Xiaomi'nin yeni bir tablet piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Önümüzdeki aylarda çıkış yapması beklenen Pad 6'da Snapdragon yerine MediaTek işlemci görebiliriz.
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    Xiaomi Pad 6, MediaTek işlemciyle karşımıza çıkabilir
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    Xiaomi geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Pad 5 serisiyle tablet pazarına geri dönmüştü. Çinli şirketin şimdi de yeni modeller çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Xiaomi Pad 6 hakkında bazı önemli detaylar internete sızdırıldı.

    Kaynaklar yeni tabletin Avrupa'da sertifikasyon sürecine girdiğini söylüyor. Xiaomi Pad 6'nın 22081283G model numarasıyla EEC sertifikasyon kurumunun veritabanında görüldüğü bildirildi. Xiaomi ve Redmi'nin en az dört yeni tablet çıkarmaya hazırlandığı tahmin ediliyor.

    Xiaomi Pad 6, MediaTek işlemciyle karşımıza çıkabilir
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    İşlemcide değişiklik bekleniyor

    Aktarılan bilgilere bakılırsa şirket işlemci konusunda bir değişiklik yapacak. Xiaomi Pad 6'da Qualcomm Snapdragon yerine MediaTek Dimensity yonga setine yer verileceği söyleniyor. Tabletin Ağustos ayında çıkış yapacağı da gelen haberler arasında.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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