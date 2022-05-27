Xiaomi Pad 6, MediaTek işlemciyle karşımıza çıkabilir: Ağustos'ta geliyor

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Xiaomi geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Pad 5 serisiyle tablet pazarına geri dönmüştü. Çinli şirketin şimdi de yeni modeller çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Xiaomi Pad 6 hakkında bazı önemli detaylar internete sızdırıldı.

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Kaynaklar yeni tabletin Avrupa'da sertifikasyon sürecine girdiğini söylüyor. Xiaomi Pad 6'nın 22081283G model numarasıyla EEC sertifikasyon kurumunun veritabanında görüldüğü bildirildi. Xiaomi ve Redmi'nin en az dört yeni tablet çıkarmaya hazırlandığı tahmin ediliyor.

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İşlemcide değişiklik bekleniyor

Aktarılan bilgilere bakılırsa şirket işlemci konusunda bir değişiklik yapacak. Xiaomi Pad 6'da Qualcomm Snapdragon yerine MediaTek Dimensity yonga setine yer verileceği söyleniyor. Tabletin Ağustos ayında çıkış yapacağı da gelen haberler arasında.

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Xiaomi Pad 6, MediaTek işlemciyle karşımıza çıkabilir