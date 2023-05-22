Xiaomi Civi 3 için tarih verildi! İşte özellikleri

Xiaomi Civi 3 için tarih verildi
Resmi Weibo hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi Civi 3 modelinin 25 Mayıs tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca yeni duyuruya eşlik eden render görüntüleri, akıllı telefonun tasarımı ve renk seçeneklerine de açıklık getiriyor. Buna göre Xiaomi Civi 3, mor, altın, nane yeşili ve hindistan cevizi renk seçeneklerine sahip olacak.
Ayrıca görüntülere baktığımızda, akıllı telefonun dairesel bir kamera adasına sahip olacağını görüyoruz. Burada üç adet kamera sensörü ve bir LED flaş konumlandırılmış. Cihazın teknik özellikleri ise henüz netleşmedi. Ancak kısa süre önce yapılan duyuruda Xiaomi, Xiaomi Civi 3'ün yeni tanıtılan MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setinden destek alacağını doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.