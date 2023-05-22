Tam Boyutta Gör Bir süredir odağını fiyat performans odaklı modellere çeviren Xiaomi, yakında yeni telefonu Xiaomi Civi 3 modelini kullanıcılar ile buluşturacak. Bildiğiniz üzere telefonla ilgili bugüne kadar birçok ayrıntı duyduk. Son olarak Xiaomi, Civi 3 modelinin lansman tarihini de onayladı. Peki yeni cihaz neler sunacak? Gelin hep beraber göz atalım.

Xiaomi Civi 3 için tarih verildi

Resmi Weibo hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi Civi 3 modelinin 25 Mayıs tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca yeni duyuruya eşlik eden render görüntüleri, akıllı telefonun tasarımı ve renk seçeneklerine de açıklık getiriyor. Buna göre Xiaomi Civi 3, mor, altın, nane yeşili ve hindistan cevizi renk seçeneklerine sahip olacak.

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Ayrıca görüntülere baktığımızda, akıllı telefonun dairesel bir kamera adasına sahip olacağını görüyoruz. Burada üç adet kamera sensörü ve bir LED flaş konumlandırılmış. Cihazın teknik özellikleri ise henüz netleşmedi. Ancak kısa süre önce yapılan duyuruda Xiaomi, Xiaomi Civi 3'ün yeni tanıtılan MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setinden destek alacağını doğruladı.

Tam Boyutta Gör Mevcut söylentiler ise, Xiaomi Civi 3'ün ön tarafta 32MP selfie sensörü, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük suan 6,55 inç AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Arka tarafta ise, cihaza güncellenmiş bir 50MP Sony IMX800 ve yardımcı sensörler eşlik edecek. Civi 3'ün diğer özellikleri arasında 67W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil kapasitesi ve Android 13 işletim sistemi yer alıyor.

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Xiaomi Civi 3 için tarih verildi! İşte özellikleri