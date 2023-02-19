Xiaomi, CyberDog ve CyberOne robotlarını Mobil Dünya Kongresi'ne getirecek

Tam Boyutta Gör Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin 2023 Mobil Dünya Kongresi'ne katılacağını, etkinliğe CyberDog ve CyberOne robotlarını getireceğini açıkladı. Böylelikle teknoloji devinin robot köpeği ve insansı robotu Çin dışında görücüye çıkmış olacak.

Titanik'in daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Robotların gelecekte Avrupa'da satılıp satılmayacağı veya sadece tanıtım amacıyla mı getirileceği henüz bilinmiyor. Deneyimli yönetici yaptığı duyuruda "CyberOne ve CyberDog #MWC23'e geliyor! (Ve sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorlar)" ifadelerini kullandı.

Robotlarla sınırlı kalmayacak

Xiaomi'nin 2021 yılında tanıttığı ilk dört ayaklı robot CyberDog, görünüm olarak Boston Dynamic tarafından üretilen Spot'a benziyor. CyberOne ise 177 cm boyunda insansı bir robot olarak lanse edildi. Yapay zekası sayesinde 45 farklı insan duygusunu algılayabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi görünüşe bakılırsa büyük ölçekli bir sunum planlıyor. Yani sadece robotlarla sınırlı kalmayacak. Şirket MWC 2023 kapsamında Xiaomi 13 akıllı telefonlarının global versiyonlarını da tanıtacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Xiaomi, CyberDog ve CyberOne robotlarını MWC 2023'e getirecek