Xiaomi, CyberDog ve CyberOne robotlarını Mobil Dünya Kongresi'ne getirecek

Robotların gelecekte Avrupa'da satılıp satılmayacağı veya sadece tanıtım amacıyla mı getirileceği henüz bilinmiyor. Deneyimli yönetici yaptığı duyuruda "CyberOne ve CyberDog #MWC23'e geliyor! (Ve sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorlar)" ifadelerini kullandı.
Robotlarla sınırlı kalmayacak
Xiaomi'nin 2021 yılında tanıttığı ilk dört ayaklı robot CyberDog, görünüm olarak Boston Dynamic tarafından üretilen Spot'a benziyor. CyberOne ise 177 cm boyunda insansı bir robot olarak lanse edildi. Yapay zekası sayesinde 45 farklı insan duygusunu algılayabiliyor.
Xiaomi görünüşe bakılırsa büyük ölçekli bir sunum planlıyor. Yani sadece robotlarla sınırlı kalmayacak. Şirket MWC 2023 kapsamında Xiaomi 13 akıllı telefonlarının global versiyonlarını da tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah