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    Xiaomi, CyberDog ve CyberOne robotlarını Mobil Dünya Kongresi'ne getirecek

    Çinli teknoloji devi Xiaomi daha önce tanıtımını yaptığı CyberDog ve CyberOne robotlarını uluslararası arenaya çıkarmaya hazırlanıyor. Robot köpek ve insansı robot MWC 2023'te boy gösterecek.
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    Xiaomi, CyberDog ve CyberOne robotlarını MWC 2023'e getirecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin 2023 Mobil Dünya Kongresi'ne katılacağını, etkinliğe CyberDog ve CyberOne robotlarını getireceğini açıkladı. Böylelikle teknoloji devinin robot köpeği ve insansı robotu Çin dışında görücüye çıkmış olacak.

    Robotların gelecekte Avrupa'da satılıp satılmayacağı veya sadece tanıtım amacıyla mı getirileceği henüz bilinmiyor. Deneyimli yönetici yaptığı duyuruda "CyberOne ve CyberDog #MWC23'e geliyor! (Ve sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorlar)"  ifadelerini kullandı.

    Robotlarla sınırlı kalmayacak

    Xiaomi'nin 2021 yılında tanıttığı ilk dört ayaklı robot CyberDog, görünüm olarak Boston Dynamic tarafından üretilen Spot'a benziyor. CyberOne ise 177 cm boyunda insansı bir robot olarak lanse edildi. Yapay zekası sayesinde 45 farklı insan duygusunu algılayabiliyor.

    Xiaomi, CyberDog ve CyberOne robotlarını MWC 2023'e getirecek Tam Boyutta Gör

    Xiaomi görünüşe bakılırsa büyük ölçekli bir sunum planlıyor. Yani sadece robotlarla sınırlı kalmayacak. Şirket MWC 2023 kapsamında Xiaomi 13 akıllı telefonlarının global versiyonlarını da tanıtacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 4 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 6 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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