Titanik'in daha önce hiç yayınlanmamış yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Woods Hole Oşinografi Enstitüsü, Titanik'in daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış yeni görüntülerini yayınladı. YouTube kanalına yüklenen video, James Cameron’ın Oscar Ödüllü filmi Titanik’in 25. yıl dönümü münasebetiyle paylaşıldı.

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Görüntüler 1986'nın Temmuz ayında Oşinografi Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından çekildi. Geminin enkazı insanlı dalgıç Alvin ve uzaktan kumandalı Jason Jr. aracı ile Atlantik Okyanusu yüzeyinin yaklaşık 3 km derinliğinde kayıt altına alındı. 1 saat 21 dakikalık video gemiyi birçok açıdan gösteriyor.

Geminin enkazını gözler önüne seriyor

Daha önce hiç yayınlanmamış nadir görüntüler geminin gövdesi ve üst güvertesinin birçok unsurunu orataya koyuyor. Ayrıca bazı dekor ve iç dekorasyon öğelerini görmek de mümkün. Görüntü kalitesi oldukça düşük ancak çekim yılına ve koşullarına göre bu oldukça normal karşılayabiliriz. Titanik'in enkazı 3.750 metre derinlikte bulunuyor.

Tam Boyutta Gör İngiliz transatlantik yolcu gemisi Titanik, geçtiğimiz yüzyılın başında dünya tarihinin en büyük gemisiydi. Atlantik Okyanusu'ndaki ilk yolculuğu sırasında 14-15 Nisan 1912 gecesi bir buzdağına çarparak battı. Southampton'dan yola çıkan gemi New York'a gidiyordu. Yaşanan felaket 1.496 kişinin hayatına mal oldu.

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Titanik'in daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı