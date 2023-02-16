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    Titanik'in daha önce hiç yayınlanmamış yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Titanik'in batık enkazına ait daha önce hiç yayınlanmamış yeni görüntüler paylaşıldı. Yayınlanan bir buçuk saatlik video, 1986 yılında yapılan bir keşif dalışını gösteriyor.
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    Titanik'in daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Woods Hole Oşinografi Enstitüsü, Titanik'in daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış yeni görüntülerini yayınladı. YouTube kanalına yüklenen video, James Cameron’ın Oscar Ödüllü filmi Titanik’in 25. yıl dönümü münasebetiyle paylaşıldı.

    Görüntüler 1986'nın Temmuz ayında Oşinografi Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından çekildi. Geminin enkazı insanlı dalgıç Alvin ve uzaktan kumandalı Jason Jr. aracı ile Atlantik Okyanusu yüzeyinin yaklaşık 3 km derinliğinde kayıt altına alındı. 1 saat 21 dakikalık video gemiyi birçok açıdan gösteriyor.

    Geminin enkazını gözler önüne seriyor

    Daha önce hiç yayınlanmamış nadir görüntüler geminin gövdesi ve üst güvertesinin birçok unsurunu orataya koyuyor. Ayrıca bazı dekor ve iç dekorasyon öğelerini görmek de mümkün. Görüntü kalitesi oldukça düşük ancak çekim yılına ve koşullarına göre bu oldukça normal karşılayabiliriz. Titanik'in enkazı 3.750 metre derinlikte bulunuyor.

    Titanik'in daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    İngiliz transatlantik yolcu gemisi Titanik, geçtiğimiz yüzyılın başında dünya tarihinin en büyük gemisiydi. Atlantik Okyanusu'ndaki ilk yolculuğu sırasında 14-15 Nisan 1912 gecesi bir buzdağına çarparak battı. Southampton'dan yola çıkan gemi New York'a gidiyordu. Yaşanan felaket 1.496 kişinin hayatına mal oldu.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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