Titanik'in daha önce hiç yayınlanmamış yeni görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler 1986'nın Temmuz ayında Oşinografi Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından çekildi. Geminin enkazı insanlı dalgıç Alvin ve uzaktan kumandalı Jason Jr. aracı ile Atlantik Okyanusu yüzeyinin yaklaşık 3 km derinliğinde kayıt altına alındı. 1 saat 21 dakikalık video gemiyi birçok açıdan gösteriyor.
Geminin enkazını gözler önüne seriyor
Daha önce hiç yayınlanmamış nadir görüntüler geminin gövdesi ve üst güvertesinin birçok unsurunu orataya koyuyor. Ayrıca bazı dekor ve iç dekorasyon öğelerini görmek de mümkün. Görüntü kalitesi oldukça düşük ancak çekim yılına ve koşullarına göre bu oldukça normal karşılayabiliriz. Titanik'in enkazı 3.750 metre derinlikte bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah