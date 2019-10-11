Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den 120Hz ekran ve 5X telefoto kamera özelliğine sahip telefon geliyor

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 8K 30 FPS video kaydedebilen cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu akıllı telefonun diğer detayları su yüzüne çıktı.
    12 dk.
    21
    30
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi'den 120Hz ekran ve 5X telefoto kamera özelliğine sahip telefon geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yaklaşık ili hafta önce ortaya çıkan sızıntılar, akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin 8K 30 FPS video kaydetme özelliği olan bir model üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Gelen yeni haberlere göre bu akıllı telefon 120Hz ekran ve 5X telefoto kamera ile gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Music uygulaması Apple TV platformunda kullanıma sunuldu"

    Xiaomi telefonu henüz doğrulamış değil

    Bu gelişme, Xiaomi'nin şu ana kadar Razer Phone ve Asus ROG Phone II gibi sadece oyun odaklı telefonlarda kullanılan yüksek yenileme hızına sahip bir telefonu piyasaya sürmek için çalıştığını gösteriyor. Yüksek yenileme hızına ek olarak Xiaomi'nin bu cihazda gelişmiş telefoto sensörler sunacağı ve cihazın 50x'e kadar dijital zoom özelliğini destekleyeceği de sızan bigiler arasında.

    Xiaomi'den 120Hz ekran ve 5X telefoto kamera özelliğine sahip telefon geliyor

    Gelelim Xiaomi tarafına. Şirket henüz 30 FPS 8K video kaydı yapabilen ve yukarıda saydığımız özellikleri barındıran bir akıllı telefon geliştirdiğini açıklamış değil. Ancak sektöre yakın kaynakların verdiği bilgilere göre şirket, önümüzdeki günlerde bu cihazla ilgili somut bilgiler verecek.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_working_on_phone_with_120hz_display_and_5x_telephoto_camera_-news-39581.php Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi'den 120Hz ekran ve 5X telefoto kamera özelliğine sahip telefon geliyor Sonraki Ucuz Note 10'un ismi belli oldu: Galaxy Note 10 Lite 1 sa. Amazon Music uygulaması Apple TV platformunda kullanıma sunuldu 2 sa. Apple TV Plus, Oskar ödüllü yönetmeni bünyesine kattı 2 sa. 2020 Toyota Mirai, yeni platformu ve tasarımı ile çok iddialı 3 sa. Momentum Wireless kablosuz kulaklık satışta 3 sa. Gravity Industries, uçan giysisine silah ekledi 4 sa. Twitter uygulaması Mac cihazlara geri döndü 5 sa. Nobel ödüllü astrofizikçi; insanoğlunun uzaya asla koloni kuramayacağını iddia etti 5 sa. Apple ilk 5G modemini bir Türk’e emanet etti 5 sa. Crew Dragon uzay aracı, 2020 yılında UUİ’na astronot götürebilir 6 sa. Samsung'tan Quantum Dot ekran teknolojisine 11 milyar dolarlık yatırım 7 sa. Samsung internet tarayıcısı yeni özellikler kazandı 7 sa. iPhone 11 Pro almak için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekiyor? 7 sa. Steam yakında LAN oyunlarını internet üzerinden oynatmaya başlayacak 8 sa. OnePlus 7T Pro McLaren Edition duyuruldu 18 sa. Google Stadia yavaşlamaları Negatif Gecikme ile önleyecek 18 sa. OnePlus 7T Pro duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 18 sa. Oppo K5 tanıtıldı: Dörtlü arka kamera, 4.000 mAh pil ve Snapdragon 730G işlemci 19 sa. Galaxy Fold'un ekran değişim ücreti dudak uçuklattı 19 sa. ABD, mikrofon ve kamera barındıran cihazlara uyarı etiketi yapıştırılmasını tartışıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyuncu Fareleri Karşıtları Birliği - PROTESTO
    DH Forum
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim