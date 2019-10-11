Xiaomi'den 120Hz ekran ve 5X telefoto kamera özelliğine sahip telefon geliyor

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Yaklaşık ili hafta önce ortaya çıkan sızıntılar, akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin 8K 30 FPS video kaydetme özelliği olan bir model üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Gelen yeni haberlere göre bu akıllı telefon 120Hz ekran ve 5X telefoto kamera ile gelecek.

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Xiaomi telefonu henüz doğrulamış değil

Bu gelişme, Xiaomi'nin şu ana kadar Razer Phone ve Asus ROG Phone II gibi sadece oyun odaklı telefonlarda kullanılan yüksek yenileme hızına sahip bir telefonu piyasaya sürmek için çalıştığını gösteriyor. Yüksek yenileme hızına ek olarak Xiaomi'nin bu cihazda gelişmiş telefoto sensörler sunacağı ve cihazın 50x'e kadar dijital zoom özelliğini destekleyeceği de sızan bigiler arasında.

Gelelim Xiaomi tarafına. Şirket henüz 30 FPS 8K video kaydı yapabilen ve yukarıda saydığımız özellikleri barındıran bir akıllı telefon geliştirdiğini açıklamış değil. Ancak sektöre yakın kaynakların verdiği bilgilere göre şirket, önümüzdeki günlerde bu cihazla ilgili somut bilgiler verecek.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_working_on_phone_with_120hz_display_and_5x_telephoto_camera_-news-39581.php