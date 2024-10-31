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    Anlık Bildirim

    Xiaomi yeni manyetik soğutma klipsini duyurdu

    Xiaomi Magnetic Cooling Clip soğutma aksesuarı ideal koşullarda telefonun arka kısmını -10 dereceye kadar soğutarak uzun oyun seanslarında büyük rahatlık sağlıyor. 
    Xiaomi Magnetic Cooling Clip Tam Boyutta Gör
    Bugün akıllı telefonlara oyun için yüklendikçe dahili soğutma sisteminin yetersiz kaldığını görüyoruz. Haliyle harici soğutma ekipmanlarına ihtiyaç artmaya başlıyor. Xiaomi fiyat-performans ürünü bir soğutma aksesuarı duyurdu. 

    Xiaomi Magnetic Cooling Clip özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Magnetic Cooling Clip adındaki soğutma aksesuarı telefonun arkasına manyetik olarak yapışıyor ve 25 saniyede 0 dereceye kadar iniyor. İdeal koşullarda ise -10 dereceye kadar soğutma yapabiliyor. 

    30W yarı iletken soğutucu kullanan üründe yedi adet alüminyum yaprak 6300 RPM dönüş hızına sahip. Soğuk taraf PID kullanan cihazın sıcak taraf algoritması da bulunuyor ve otomatik olarak dönüşü ayarlayabiliyor. Extreme Cold modu ise tam güçte en yüksek soğutmayı yapıyor. 

    MagSafe uyumlu tüm telefonlara tutunabilen soğutucu RGB aydınlatmaya da sahip. QuickCharge 3.0 ve Xiaomi PD 20W uyumlu olan ürün çeşitli enerji koruma önlemlerine de sahip. Xiaomi Magnetic Cooling Clip soğutma ekipmanı 28$ fiyat etiketine sahip. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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