Xiaomi yeni manyetik soğutma klipsini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Bugün akıllı telefonlara oyun için yüklendikçe dahili soğutma sisteminin yetersiz kaldığını görüyoruz. Haliyle harici soğutma ekipmanlarına ihtiyaç artmaya başlıyor. Xiaomi fiyat-performans ürünü bir soğutma aksesuarı duyurdu.

Xiaomi Magnetic Cooling Clip özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Magnetic Cooling Clip adındaki soğutma aksesuarı telefonun arkasına manyetik olarak yapışıyor ve 25 saniyede 0 dereceye kadar iniyor. İdeal koşullarda ise -10 dereceye kadar soğutma yapabiliyor.

30W yarı iletken soğutucu kullanan üründe yedi adet alüminyum yaprak 6300 RPM dönüş hızına sahip. Soğuk taraf PID kullanan cihazın sıcak taraf algoritması da bulunuyor ve otomatik olarak dönüşü ayarlayabiliyor. Extreme Cold modu ise tam güçte en yüksek soğutmayı yapıyor.

MagSafe uyumlu tüm telefonlara tutunabilen soğutucu RGB aydınlatmaya da sahip. QuickCharge 3.0 ve Xiaomi PD 20W uyumlu olan ürün çeşitli enerji koruma önlemlerine de sahip. Xiaomi Magnetic Cooling Clip soğutma ekipmanı 28$ fiyat etiketine sahip.

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Xiaomi Magnetic Cooling Clip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat