Xiaomi yeni manyetik soğutma klipsini duyurdu

Xiaomi Magnetic Cooling Clip özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Magnetic Cooling Clip adındaki soğutma aksesuarı telefonun arkasına manyetik olarak yapışıyor ve 25 saniyede 0 dereceye kadar iniyor. İdeal koşullarda ise -10 dereceye kadar soğutma yapabiliyor.
30W yarı iletken soğutucu kullanan üründe yedi adet alüminyum yaprak 6300 RPM dönüş hızına sahip. Soğuk taraf PID kullanan cihazın sıcak taraf algoritması da bulunuyor ve otomatik olarak dönüşü ayarlayabiliyor. Extreme Cold modu ise tam güçte en yüksek soğutmayı yapıyor.
MagSafe uyumlu tüm telefonlara tutunabilen soğutucu RGB aydınlatmaya da sahip. QuickCharge 3.0 ve Xiaomi PD 20W uyumlu olan ürün çeşitli enerji koruma önlemlerine de sahip. Xiaomi Magnetic Cooling Clip soğutma ekipmanı 28$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D