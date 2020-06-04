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    Xiaomi'den Çinli OLED ekran üreticisine 20 milyon dolar yatırım

    Xiaomi, Çin'in önde gelen OLED ekran üreticilerinden biri olan Dalian Zhiyun Automation'a 20 milyon dolarlık yatırım yaparak şirketin yüzde 5.63 hissesine sahip oldu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'den Çinli OLED ekran üreticisine 20 milyon dolar yatırım
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    Xiaomi LCD, OLED ve hatta mini LED ekran üretiminde uzmanlaşmış Çinli Dalian Zhiyun Automation'a 20 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımının karşılığında 15.5 milyon hisse verilen Xiaomi, Dalian Zhiyun Automation'da yüzde 5.63'lük bir paya sahip oldu.

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    Ekran üreticisinin ismi biraz yabancı gelmiş olabilir ancak Çin'de oldukça ünlü. Dalian Zhiyun Automation şu anda BOE, Huaxing, Tianma ve Visionox gibi önde gelen şirketlerle iş birliği içerisinde çalışıyor. İsmi geçen üreticiler OLED panel pazarında Samsung'un en büyük rakipleri.

    Xiaomi'den Çinli OLED ekran üreticisine 20 milyon dolar yatırım
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    Kritik bir konumda

    Haberde son derece ilgi çekici bir detay daha var. Kaynağa göre Dalian Zhiyun Automation, esnek OLED ekran üretim sürecinin her aşamasında ihtiyaç duyulan tüm ekipman ve teknolojileri tedarik edebilen tek şirket olarak faaliyet gösteriyor. Yani Çin'de son derece kritik bir konumda.

    Bu yatırımın ardından gelecekte piyasaya sürülecek birçok Xiaomi markalı telefonda Dalian Zhiyun Automation'ın ekranlarına yer verilmesini bekleyebiliriz. Muhtemelen şirket katlanabilir OLED ekran ihtiyacını da bu kanal üzerinden sağlayacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/04/xiaomi-invests-20-million-in-chinese-oled-maker-zhiyun Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 15 sa. yeni yorumcu
    Dalian Zhiyun Automation, esnek OLED ekranları kelimesini gelecekte daha çok duyacağız katlanılabilir telefonlar gün geçtikçe gelişim gösteriyor samsung dan sonra Xiaomi den böyle fikirlerin gelmesi beni şaşırtmadı...
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