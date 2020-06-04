Xiaomi'den Çinli OLED ekran üreticisine 20 milyon dolar yatırım

Tam Boyutta Gör

Xiaomi LCD, OLED ve hatta mini LED ekran üretiminde uzmanlaşmış Çinli Dalian Zhiyun Automation'a 20 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımının karşılığında 15.5 milyon hisse verilen Xiaomi, Dalian Zhiyun Automation'da yüzde 5.63'lük bir paya sahip oldu.

İlginizi Çekebilir

iPhone 12'de kullanılacak OLED ekranların %80'ini Samsung tedarik edecek

Ayrıca Bkz. "Note 20 serisinin üçüncü cihazı da onaylandı: Galaxy Note 20 Ultra"

Ekran üreticisinin ismi biraz yabancı gelmiş olabilir ancak Çin'de oldukça ünlü. Dalian Zhiyun Automation şu anda BOE, Huaxing, Tianma ve Visionox gibi önde gelen şirketlerle iş birliği içerisinde çalışıyor. İsmi geçen üreticiler OLED panel pazarında Samsung'un en büyük rakipleri.

Tam Boyutta Gör

Kritik bir konumda

Haberde son derece ilgi çekici bir detay daha var. Kaynağa göre Dalian Zhiyun Automation, esnek OLED ekran üretim sürecinin her aşamasında ihtiyaç duyulan tüm ekipman ve teknolojileri tedarik edebilen tek şirket olarak faaliyet gösteriyor. Yani Çin'de son derece kritik bir konumda.

Bu yatırımın ardından gelecekte piyasaya sürülecek birçok Xiaomi markalı telefonda Dalian Zhiyun Automation'ın ekranlarına yer verilmesini bekleyebiliriz. Muhtemelen şirket katlanabilir OLED ekran ihtiyacını da bu kanal üzerinden sağlayacak.

https://www.gizmochina.com/2020/06/04/xiaomi-invests-20-million-in-chinese-oled-maker-zhiyun

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.