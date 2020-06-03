Note 20 serisinin üçüncü cihazı da onaylandı: Galaxy Note 20 Ultra

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Önceki raporlarda Note 20 serisinin yalnızca Note 20 ve Note 20 Plus modelleriyle geleceği öne sürülse de, bugün yayınlanan Bluetooth SIG listesi, Note 20 Ultra'nın da yolda olduğunu ortaya koyuyor.

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Bluetooth SIG organizasyonunun sitesinde, resmi sürümden önce gerekli sertifika prosedürlerinden geçen Galaxy Note 20 Ultra akıllı telefondan bahsediliyor. Yayınlanan bilgiler arasında cihazın teknik özellikleri hakkında pek bir bilgi yok ancak cihazın kablosuz Bluetooth 5.0'ı desteklediği belirtilmiş.

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Ağustos ayında tanıtılacak

Yakın bir zamanda Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, Note 20 serisinin Ultra modeli olmayacağını ve yalnızca Note 20 ve Note 20 Plus modellerine sahip olacağını iddia etmişti. Ortaya çıkan Bluetooth SIG sertifikası ise bu bilgilerin yanlış olduğunu onaylar nitelikte diyebiliriz.

Sertifikaya göre, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın model numarası SM-N986U. Bu model numarası daha önce Galaxy Note 20 Plus modeli ile ilişkiliydi. Ancak bu Bluetooth SIG sertifikası SM-N986U model numarasının Galaxy Note20 Ultra'ya ait olduğunu da doğrulamış oldu. Ağustos ayında tanıtılması beklenen Note 20 serisi ile ilgili yeni sızıntıların, gün geçtikçe daha da sıklaşması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-note20-ultra-certified-bluetooth-sig

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