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    Note 20 serisinin üçüncü cihazı da onaylandı: Galaxy Note 20 Ultra

    Şimdiye kadar sızan haberlerde Galaxy Note 20 serisinin iki modelle geleceği belirtilmişti. Ancak ortaya çıkan Bluetooth SIG sertifikası, Ultra modelinin de olacağını doğruladı.
    17 sa.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Note 20 serisinin üçüncü cihazı da onaylandı: Galaxy Note 20 Ultra
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    Önceki raporlarda Note 20 serisinin yalnızca Note 20 ve Note 20 Plus modelleriyle geleceği öne sürülse de, bugün yayınlanan Bluetooth SIG listesi, Note 20 Ultra'nın da yolda olduğunu ortaya koyuyor.

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    Bluetooth SIG organizasyonunun sitesinde, resmi sürümden önce gerekli sertifika prosedürlerinden geçen Galaxy Note 20 Ultra akıllı telefondan bahsediliyor. Yayınlanan bilgiler arasında cihazın teknik özellikleri hakkında pek bir bilgi yok ancak cihazın kablosuz Bluetooth 5.0'ı desteklediği belirtilmiş.

    Ağustos ayında tanıtılacak

    Yakın bir zamanda Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, Note 20 serisinin Ultra modeli olmayacağını ve yalnızca Note 20 ve Note 20 Plus modellerine sahip olacağını iddia etmişti. Ortaya çıkan Bluetooth SIG sertifikası ise bu bilgilerin yanlış olduğunu onaylar nitelikte diyebiliriz.

    Sertifikaya göre, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın model numarası SM-N986U. Bu model numarası daha önce Galaxy Note 20 Plus modeli ile ilişkiliydi. Ancak bu Bluetooth SIG sertifikası SM-N986U model numarasının Galaxy Note20 Ultra'ya ait olduğunu da doğrulamış oldu. Ağustos ayında tanıtılması beklenen Note 20 serisi ile ilgili yeni sızıntıların, gün geçtikçe daha da sıklaşması bekleniyor.



    https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-note20-ultra-certified-bluetooth-sig Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Huan8 7 sa.
    Şu kamera çıkıntısını bi küçültün yav. Çıkıntı kısım bozuk para kalınlığına erişti. Hayır küçültmüyorsan bari simetrik yap da telefon dıngıldamasın masada.
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    FoBç (Fırat Orak) 13 sa. yeni yorumcu
    Ayn tasarım açısından sorun yok ama biraz çok deil ama biraz küçülebilir fazla küçülmemesi gerek nede olsa note serisi
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    samuray_x (Salih Burak Eken) 14 sa.
    Bu sene de bir tane güzel tasarımlı telefon göremedik, niye şu 25 kamera olayı ve tablet kadar büyük telefonlar moda oldu ki.



    Hayalimdeki telefon ortalama 5-5,5 inch, normal kamera modülü (tek ana kamera -tek lens- flaşh), ön kamera ekran altı (tek kamera- flash- telefoto). Kasa olarakta kalınlığı (kaleme bağlı olarak kalınlaşabilir veya incelebilir) iPhone XR veya one plus kasası ve son olarak arka kısımda logo yerine yuvarlak parmak izi okuyucu ( kamera ortada olursa yanda ). Çok mu şey istedim yav, bence güzel oldu ama. Öneri varsa açığım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    FoBç (Fırat Orak) 13 sa. yeni yorumcu samuray_x
    Balkonuda odaya katak mı başkan öncelikle tek kameralı telefonla kimse müşterinin karşısına çıkmak istemiyor he kameranın ortada olması kısmına gelecek olursak bende ortada seviyorum ve büyük panel li telefonlar piyasada daha çok rağbet görüyor...
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    Symbianist 14 sa.
    Galaxy S20

    Galaxy S20+

    Galaxy S20 5G

    Galaxy S20+ 5G

    Galaxy S20 Ultra

    Galaxy S20 Ultra 5G



    Aga kimse bu adamlara demiyor mu siz ne yapıyorsunuz diye?
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    Bloodin 15 sa.
    Nolcak, S20'nin kalemli hali işte, her zamanki gibi...
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    speed001 (Ramazan Çelik) 15 sa.
    Note 4 daha güzeldi. Samsung keşke bir Note Classic çıkarsa, fiziksel home buttonlu güncel donanımlı.
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    thelordof (S ) 15 sa.
    Note20 Lite da tanıtırlar bu gidişle
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    MHEC 16 sa.
    Arka tasarımı çok irrite edici.
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    spencermila (Hasan Saltık) 16 sa. Six Feet Under.
    tasarıma birşey diyemem hocam ama o işlemci ve sinyal sorununa diyecek sözüm olmaz olsun kullandıgım s20 ultra cihazdan sogmuştum iyiki sattım
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    2563 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    samsung, Galaxy Note 20 ve
    4 etiket daha galaxy note 20 ultra bluetoth sig sertifika Mobil Teknolojiler
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