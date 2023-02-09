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    Xiaomi bilgi sızdıran tedarikçisine ceza kesti

    Xiaomi elektrikli otomobilinin ilk tasarım görsellerini internete sızdıran tedarikçi ortağından tazminat talep ediyor. Bu görseller ile firmanın elektrikli otomobil projesi açığa çıkmıştı.
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    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Bugün bilgi sızıntıları teknoloji dünyasının önemli bir parçası haline geldi. Öyle ki piyasaya çıkacak hemen her önemli ürün, öncesinde sızdırılıyor ve detaylı bilgiler elde edilebiliyor. Lansmanda da sürpriz yaşanmıyor. Bazı firmalar sızıntıya karşı sert tedbirler alıyor.

    Xiaomi’den bilgi sızdıranlara ceza

    Bir ürünün öncesinde internete sızdırılması aslında firmaların kazançlarını da etkileyebiliyor. Örneğin Apple Watch Ultra daha önce internete sızınca tanıtıldığı gün pek çok Çinli firma çakmasını piyasaya sürmüştü.

    Geçmiş yıllarda iPhone 4 mühendislik örneğini belirli bir para karşılığı satın alarak sızdıran Gizmodo sitesine Apple dava açmış ve editörün evi polis tarafından basılmıştı. Xiaomi de elektrikli aracı ile ilgili bilgi sızdıran tedarikçilerin peşine düştü.

    Geçtiğimiz aylarda Xiaomi’nin elektrikli aracı ile ilgili önce kaput görselleri sızdırılmış ardından da aracın ilk tam tasarım görüntüleri ortaya çıkmıştı. Xiaomi elektrikli araç projesini doğrulamak zorunda kalmış ancak tasarım tarafında sürekli değişikliklerin olduğunu belirtmişti.

    Xiaomi patronu Lei Jun yaptığı açıklamada sızıntıya sebep olan tedarikçiden 150 bin dolar tazminat talep ettiklerini açıkladı. Tedarikçinin ismi verilmezken ticari sırlar konusunda daha ciddi adımlar atması da istendi. Bununla birlikte tedarikçinin BAIC olduğu tahmin ediliyor.

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