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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin elektrikli sedanına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı

    Xiaomi merakla beklenen ilk otomobilini sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli şirketin elektrikli sedanının gövdesini gösteren yeni casus fotoğraflar internete sızdı.

    Xiaomi'nin elektrikli sedanına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobiline ait yeni casus fotoğraflar ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler aracın gövdesini gösteriyor. Çinli şirket tasarım detaylarını gizlemek amacıyla gövdenin tamamını kamuflajla kaplamış. Ancak buna rağmen otomobilin dış görünümüne dair fikir edinmek mümkün.

    Merakla beklenen elektrikli sedan aerodinamik hatlara, gizli kapı kollarına ve çerçevesiz kapılara sahip olacak gibi görünüyor. Fotoğraflara bakılırsa şarj portu gövdenin arka kısmında yer alacak. Xiaomi logosu ise kapının içine yerleştirilmiş hoparlör ızgarasında kendini gösteriyor.

    Xiaomi'nin elektrikli sedanına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Tanıtım yaklaşıyor

    Xiaomi hatırlayacağınız üzere 2021 yılında otomobil sektörüne girmeyi planladığını açıklamıştı. O günden bu yana şirketin ilk otomobiliyle ilgili fotoğraflar ve teknik detaylar periyodik olarak sızdırılıyor. Ancak bu sonbaharda yapılması beklenen resmi duyuru henüz gerçekleşmedi.

    Xiaomi'nin elektrikli sedanına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Aktarılan bilgilere göre Çinli şirketin elektrikli sedanı MS11 olarak adlandırılacak. Aracın 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce deneme üretiminin başladığı yönünde bilgiler ortaya çıkmıştı. Xiaomi ilk etapta yıllık 150.000 adet otomobil üretmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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