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    Xiaomi’nin elektrikli otomobili kış testlerinde

    Xiaomi Modena kod adlı elektrikli otomobil halka açık yollardaki testlerinin ardından zorlu kış şartlarında da testlerine başladı. Xiaomi patronu aracı bizzat test ediyor.
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    Xiaomi’nin önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli otomobili için testler devam ediyor. Halka açık yollardaki testlerin ardından şimdi de bataryanın aşırı soğuk kış şartlarına dayanıklılığı test ediliyor.

    Xiaomi Modena elektrikli otomobili testte

    Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili olan Modena kod adlı araç uzun süredir geliştiriliyor ve test süreci başladı. Qualcomm 8295 yonga setine sahip olan araç 3 farklı versiyon ile gelecek. Bir versiyonun 15 dakikada bataryayı yüzde 80 dolduran 800 voltluk hızlı şarja sahip olacağı belirtiliyor.

    Ortaya çıkan görseller Xiaomi’nin yeni aracını kış şartlarında test ettiğini gösteriyor. Özellikle batarya performansının odak noktası olduğu tahmin ediliyor. Firmanın patronu Lei Jun da İç Moğolistan bölgesinde yapılan bu testlere bizzat katılmış.

    Daha önce aracın 22,000 ila 29,000 dolar arasında bir fiyata sahip olması beklenirken, şimdi 38,000 ila 51,000 dolar aralığı telaffuz ediliyor. Bu haliyle de Modena özellikle Çin’de önemli bir alternatif haline gelecek. Xiaomi ayrıca Lemans adıyla ikinci bir elektrikli otomobil daha geliştiriyor.

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