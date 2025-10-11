Giriş
    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı: İşte bilinen sorunlar

    Xiaomi, HyperOS için haftalık hata raporunu paylaştı. Şirket, jest kontrolleri, rastgele yeniden başlatmalar ve ses sorunları dahil olmak üzere çeşitli problemleri duyurdu.

    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı: İşte bilinen hatalar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS kullanıcılarını etkileyen güncel sorunları içeren haftalık hata raporunu yayınladı. Rapor, en sık karşılaşılan hataları, geçici çözümleri ve geliştirme sürecindeki düzeltmeleri listeliyor. Bu hafta kullanıcılar tarafından en çok bildirilen hata ise, tam ekran gezinme hareketlerinin çalışmaması oldu.

    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı

    Xiaomi, gezinme hareketlerinde yaşanan sorunun tüm cihazları ve HyperOS sürümlerini etkilediğini doğruladı. Geçici bir çözüm olarak kullanıcıların Ana ekran "Sistem navigasyonu" seçeneğini "Hareketler" yerine "Tuşlar" moduna almaları tavsiye ediliyor. Diğer önemli hata ise Xiaomi 12X modelinde yaşanan rastgele yeniden başlatmalar.

    V816.0.1.0.TLDRUXM sürümünü etkileyen bu sorunun kaynağı tespit edilmiş durumda. Xiaomi, düzeltmenin bir sonraki sürümle dağıtılacağını belirtiyor. Redmi Note 13 kullanıcıları ise belirli sürümlerde (V14.0.9.0.TNGMIXM, V816.0.2.0.UNGMIXM, V14.0.5.0.TNHIDXM, V816.0.1.0.UNHIDXM) ses çıkışı alamadıklarını bildiriyor. Çözüm ise yakında yayınlanacak.

    Redmi Note 13'e ek olarak başka sorunlar da raporda mevcut. Bunlar arasında POCO X4 Pro 5G, Redmi Note 11S ve POCO M4 Pro modellerinde yaşanan rastgele yeniden başlatmalar, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4'te görülen Launcher çökmesi; Xiaomi 14 Ultra'da mikrofonun çalışmaması; Redmi 11 Prime 5G ve POCO M4 5G'de sistem arayüzü yanıt vermeme sorunu bulunuyor.

    Bunun yanında POCO X6 5G'de Mesajlar uygulamasında kişi adlarının görünmemesi, Redmi Note 13 Pro 5G'de saat widget'ının indirilememesi, Redmi Pad SE'de ön kameranın çalışmaması, Xiaomi 13T Pro'da oyunlarda kare düşüşleri ve Redmi Note 13 5G'de rastgele çağrı kesilmeleri gibi problemler de raporda yer alıyor.

    Xiaomi, kullanıcıların bu ve benzeri sorunları Geri Bildirim Uygulaması veya ROM forumları üzerinden iletmelerini teşvik ediyor. Şirket, HyperOS'un gelecekteki sürümlerinde sistem kararlılığını artırmak için bu geri bildirimlerin önemli rol oynayacağını belirtiyor.

