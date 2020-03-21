Xiaomi dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi oldu

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Koronavirüs salgını nedeniyle akıllı telefon pazarı kötü günler geçirirken ilk 5 sıra içerisinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Batı baskısı nedeniyle bu yıl düşüş yaşamaya başlayan Huawei, ilk kez Xiaomi tarafından geçildi.

Düşüş derin

Strategy Analytics tarafından Şubat ayı itibariyle yapılan pazar araştırmasına göre Xiaomi pazarın üçüncü büyük oyuncusu oldu. Samsung haricinde üreticiler keskin düşüşler yaşarken sıralama da değişti.

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Şubat ayında Samsung önceki aya göre yüzde 10 civarında kayıpla 18.2 milyon akıllı telefon sattı ve liderliğini korudu. Apple yüzde 40 civarında kayıp yaşayarak 10 milyon rakamına geriledi. Xiaomi de yüzde 40 civarında kayıp yaşadı ve 6 milyon akıllı telefon sattı ancak üçüncü sıraya yükselmeyi başardı.

Huawei ise yüzde 50’den fazla bir kayıp yaşayarak 5.5 milyon satış yapabildi ve dördüncü sırayı aldı. Oppo ve Vivo markaları da bu dönemde yüzde 50 civarında satış kaybı yaşadılar.

Huawei zaten ABD baskısı nedeniyle bu yıl kayıplar bekliyordu ancak koronavirüs salgını hesapta yoktu. Pazarın genelinde adeta bir çöküş yaşanıyor. Salgın kısa zamanda kontrol altına alınamazsa çöküş daha da derinleşecek gibi görünüyor.

https://www.gizmochina.com/2020/03/20/xiaomi-surpassed-huawei-to-become-the-worlds-third-largest-smartphone-brand-in-feb-2020-strategy-analytics/

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