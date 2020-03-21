Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi oldu

    Koronavirüs gölgesinde geçen Şubat ayında akıllı telefon satışlarında önemli bir düşüş oldu. Samsung hariç diğer üreticiler yüzde 40 ve üzerinde kayıp yaşadı. Xiaomi ise ilk kez üçüncü oldu.
    22 sa.
    5,2b
    10
    20
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi oldu
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgını nedeniyle akıllı telefon pazarı kötü günler geçirirken ilk 5 sıra içerisinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Batı baskısı nedeniyle bu yıl düşüş yaşamaya başlayan Huawei, ilk kez Xiaomi tarafından geçildi.

    Düşüş derin

    Strategy Analytics tarafından Şubat ayı itibariyle yapılan pazar araştırmasına göre Xiaomi pazarın üçüncü büyük oyuncusu oldu. Samsung haricinde üreticiler keskin düşüşler yaşarken sıralama da değişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 10 Explorer Edition ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı"

    Şubat ayında Samsung önceki aya göre yüzde 10 civarında kayıpla 18.2 milyon akıllı telefon sattı ve liderliğini korudu. Apple yüzde 40 civarında kayıp yaşayarak 10 milyon rakamına geriledi. Xiaomi de yüzde 40 civarında kayıp yaşadı ve 6 milyon akıllı telefon sattı ancak üçüncü sıraya yükselmeyi başardı.

    Huawei ise yüzde 50’den fazla bir kayıp yaşayarak 5.5 milyon satış yapabildi ve dördüncü sırayı aldı. Oppo ve Vivo markaları da bu dönemde yüzde 50 civarında satış kaybı yaşadılar.

    Huawei zaten ABD baskısı nedeniyle bu yıl kayıplar bekliyordu ancak koronavirüs salgını hesapta yoktu. Pazarın genelinde adeta bir çöküş yaşanıyor. Salgın kısa zamanda kontrol altına alınamazsa çöküş daha da derinleşecek gibi görünüyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/20/xiaomi-surpassed-huawei-to-become-the-worlds-third-largest-smartphone-brand-in-feb-2020-strategy-analytics/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rouvax 18 sa. en beğenilen
    Dün gece Köpeği canlı canlı haşladıklarını da gördüm, xiaomisinin de hepsinin de.
    2 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 15 sa. Rouvax
    Sormayın, gözlerimin önünden gitmiyor o görüntüler. O zavallı köpeğin feryatları...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Virtual Reality 19 sa.
    Ülkemizinde içinde bulunduğu Batı Bloku (Kapitalist Blok, Özgür Dünya) ülkeleri, fabrikalarını Çin dışına taşımak yerine hala ürün üretme peşindeler. Bu kadar mühendislik öğrettiğiniz yeter Çin'e. Bu millet, dünyaya asırlardır salgın hastalık yayıyor, aynı zamanda tabiatı kirletiyor. Bunun hiç mi bedeli olmayacak.Bir bedel ödetme zamanı değil midir? Çin'in gelişmesi ve büyümesi bu hızla devam ederse sonunda Batı Bloku ülkelerinin tamamı Çin'in hegemonyasına girecek ve bizler bunu kendi elimizle yapmış olacağız. Batılı üreticiler olarak Çin'de ürün üretme furyasını bir an önce bırakın artık. Tüketiciler olarak ise bize düşen, hem tasarımı hem de üretimi Çin'e ait olan Çinli şirketlere ait ürünleri almamaya, kullanmamaya özen göstermemiz lazım. Yoksa hepimiz bir gün ya Çinli ya da Çin'in sömürgesi olacağız. Ucuz iş gücünüz batsın. Ucuz iş gücü elzemse illa ki alternatifleri vardır.
    Ülkemizinde içinde bulunduğu Batı Bloku (Kapitalist Blok, Özgür Dünya) ülkeleri, fabrikalarını Çin dışına taşımak yerine hala ürün üretme peşindeler. Bu kadar m...
    Devamını Gör
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 20 sa.
    Bu çinlilerden artık tek çöp alınmamalı. Dünyanın içine ettiler. Tüm devletler birlik olup tazminat almalı ve ambargo uygulamalı bunlara. Önce dünyaya virüsü yayıyorlar daha sonrada insanlarla dalga geçer gibi,kendi vatandaşlarına "hastalık olan ülkelere gitmeyin" diyor. Siz önce hastalık çıktığı zaman kendi vatandaşlarınıza "ülkeden çıkmayın" diyecektiniz.Virüs var diyen doktorları susturmak daha kolaydı tabi nede olsa hak hukuk özgürlük diye bir şey yok bunlarda. Bunlar süper güç olursa vah dünyanın haline, amerikayı mumla aratırlar.
    Bu çinlilerden artık tek çöp alınmamalı. Dünyanın içine ettiler. Tüm devletler birlik olup tazminat almalı ve ambargo uygulamalı bunlara. Önce dünyaya virüsü y...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 19 sa. Celonfix
    Ne yapsınlar? Tam olarak anlayamadık o kısmı ?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    dermeister01 (burak sezgin) 8 sa.
    çin dünyadan izole edilmeli,bütün ulaşım bitirilmeli tek başlarına yaşasınlar ne bok yiyorlarsa yesinler. telefonlarıda batsın nokia,ericsson geri gelsin kralını yapar batılılar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Led Zeppelin 8 sa.
    Haberde tablo göremedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kaiserslautern34 (Kadir ) 10 sa. Rouvax
    Bende ahtapot ve fare videosundam sonra çinlilere fobi başladı. İnsan eti de yer bunlar zorda kalsalar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kaiserslautern34 (Kadir ) 10 sa.
    Corona ve hayvanları yedikleri için mi protesto ediyorsunuz?



    Yıllardır Türklere yaptıkları işkenceleri gözünüz görmüyordu tabi. Görmemezlikten geliyordunuz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mezarcı35 16 sa.
    Dünyanın içine edenler sıralamasındada birinci pezevenkler alayını.... beyinsiz hayvan sürüleri
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Rouvax 18 sa. en beğenilen
    Dün gece Köpeği canlı canlı haşladıklarını da gördüm, xiaomisinin de hepsinin de.
    3 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Virtual Reality 19 sa.
    Ülkemizinde içinde bulunduğu Batı Bloku (Kapitalist Blok, Özgür Dünya) ülkeleri, fabrikalarını Çin dışına taşımak yerine hala ürün üretme peşindeler. Bu kadar mühendislik öğrettiğiniz yeter Çin'e. Bu millet, dünyaya asırlardır salgın hastalık yayıyor, aynı zamanda tabiatı kirletiyor. Bunun hiç mi bedeli olmayacak.Bir bedel ödetme zamanı değil midir? Çin'in gelişmesi ve büyümesi bu hızla devam ederse sonunda Batı Bloku ülkelerinin tamamı Çin'in hegemonyasına girecek ve bizler bunu kendi elimizle yapmış olacağız. Batılı üreticiler olarak Çin'de ürün üretme furyasını bir an önce bırakın artık. Tüketiciler olarak ise bize düşen, hem tasarımı hem de üretimi Çin'e ait olan Çinli şirketlere ait ürünleri almamaya, kullanmamaya özen göstermemiz lazım. Yoksa hepimiz bir gün ya Çinli ya da Çin'in sömürgesi olacağız. Ucuz iş gücünüz batsın. Ucuz iş gücü elzemse illa ki alternatifleri vardır.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    AribyAriana 19 sa.
    50 günlük bir pazar araştırması yapılmış; lakin dünyanın üçüncü büyük üreticisi diyerek çarpıcı haber başlığı atılması DonanımHaber'in reklam için neler yapabileceğinin göstergesidir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Alpha Centauri (Mustafa S.) 19 sa.
    üçüncü büyük olsa ne yazar dünyayı mahvettiler.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 20 sa.
    Bu çinlilerden artık tek çöp alınmamalı. Dünyanın içine ettiler. Tüm devletler birlik olup tazminat almalı ve ambargo uygulamalı bunlara. Önce dünyaya virüsü yayıyorlar daha sonrada insanlarla dalga geçer gibi,kendi vatandaşlarına "hastalık olan ülkelere gitmeyin" diyor. Siz önce hastalık çıktığı zaman kendi vatandaşlarınıza "ülkeden çıkmayın" diyecektiniz.Virüs var diyen doktorları susturmak daha kolaydı tabi nede olsa hak hukuk özgürlük diye bir şey yok bunlarda. Bunlar süper güç olursa vah dünyanın haline, amerikayı mumla aratırlar.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    10 Kişi Okuyor (1 Üye, 9 Misafir) 1 Masaüstü 9 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5187 kez okundu.
    13 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, xiaomi third marketshare ve Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 sa. Tip 1 diyabet hastaları için pankreas uygulaması geliştirildi 12 sa. ZTE Axon 11 5G'nin hangi işlemciyle geleceği belli oldu 13 sa. Asetilkolin bağımlı M1 reseptör eksitasyonu hafızanın temelini oluşturuyor 13 sa. Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı 14 sa. Turkcell şebeke adını 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi 14 sa. Xiaomi Mi 10S'in ekran özellikleri ortaya çıktı 15 sa. Honor Play 9A'nın render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 16 sa. Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı 17 sa. Koronavirüse yeni önlem: Mangal, berber ve kuaför yasak 17 sa. Amazon’a ait dağıtım merkezlerinden birinde çalışan işçide koronavirüs tespit edildi 17 sa. Apple, Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışlarına sınırlama getirdi 18 sa. 'Call of Duty: Warzone' yükselişe devam ediyor: 10 günde 30 milyon oyuncuyu aştı 18 sa. Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir adam sokakta Pokemon Go oynarken yakalandı 19 sa. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın yapılacağı yeni tarih açıklandı 19 sa. Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görüntülendi: İşte karşınızda iPhone 12 Pro 20 sa. Evde vakit geçirenler için Gameloft ücretsiz oyun içi hediyeler verecek 20 sa. 2si1 | Türk SİHA'lar dünya gündeminde 20 sa. Instagram DM'ye 'kaybolan mesajlar' geliyor! 21 sa. YouTube da görüntü kalitesini AB sınırları içerisinde düşürüyor 22 sa. MOFT Z çok yönlü stand bağış rekoru kırıyor 22 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi oldu Sonraki Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası 23 sa. Microsoft ve AMD en iyi DirectX 12 Ultimate için iş birliği yapıyor 23 sa. Lara Croft oyunları ve Headsnatchers kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz 1 gün Gişe rekorları kıran Sonic filmi erkenden internete geliyor 1 gün Google I/O 2020 tamamen iptal edildi: Çevrimiçi de yapılmayacak 1 gün Honor 30S'in Kirin 820 işlemci ile geleceği doğrulandı 1 gün Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı 1 gün Vulkan’a Ray Tracing desteği eklendi 1 gün Altı kamera ile gelen Huawei P40 Pro PE'nin sensör özellikleri belli oldu 1 gün Fitbit Charge 4'ün ilk görüntüleri internete düştü 1 gün Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin, Snapdragon 865 işlemci ile geleceği onaylandı 1 gün Sharp'tan elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya patent davası 1 gün Razer Cynosa Lite klavye & Basilisk V2 fare | Video inceleme 1 gün Computex 2020 ertelenebilir 1 gün Solunum cihazı talebine yerli çözüm 1 gün DirectX 12 Ultimate destekleyen ekran kartları ve konsol tarafı 1 gün iPhone 12'nin seri üretimi Mayıs ayında başlayabilir 1 gün Microsoft DirectX 12 Ultimate’ı duyurdu: Işın izleme yaygınlaşıyor 1 gün İTÜ’den 90 dakikalık koronavirüs testi 1 gün Nissan'ın yeni logosu ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Solunum cihazı talebine yerli çözüm
    DonanımHaber
    Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koro...
    DonanımHaber
    Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görün...
    DonanımHaber
    The Witcher Dizisinin Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Tomb Raider ve Lara Croft and the Temple of Osiris Steam'de Üc...
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim