Xiaomi Electric Scooter 3 Lite Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite özellikleri
Şık Sürüş Deneyimi sloganı ile marketlerdeki yerini alan bu araç için siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneği sunuldu. Kendisi 300 W'lık bir elektrik motoruyla çalışıyor ve 25 km/s hıza kadar çıkabiliyor.
20 km'lik menziliyle kısa mesafelerle kolayca başa çıkabilen Xiaomi Electric Scooter 3 Lite için yayımlanan resmî teknik özellikler belgesinde yazan bilgiler şu şekilde:
- 300 W nominal güç
- 25 km/sa maksimum hız
- 20 km menzil (seyahat mesafesi)
- 10 mm daha geniş gövde
- 3 aşamalı katlama
- 3 farklı güç modu: Yaya modu: 6 km/sa | Standart mod: 15 km/sa | Spor modu: 25 km/sa
- Akıllı ve çok yönlü pil koruması
- Alüminyum alaşımlı gövde
- Batarya Yönetim Sistemi
- Bilgileri tek bakışta net bir şekilde almak için entegre ekran
- Bir bakışta görselleştirilmiş bilgiler sunan, geliştirilmiş uygulama kullanıcı arayüzü
- Serbestçe düzenlenebilen 3 vites ayarı
- Sürüş sırasında çok daha geliştirilmiş ekran görünürlüğü
- T şeklinde minimalist gidon (yönelteç)
- Tahmini mesafe ölçümü
- TÜV Rheinland
- Yüksek kaliteli lityum pil
- Yüzde 14'e kadar eğimde tırnama kapasitesi
Xiaomi Electric Scooter 3 Lite fiyatı 💵
Bu cihazın fiyatı 11.999 TL. Kendisini satın almak için buraya tıklayın.
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zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...