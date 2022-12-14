Xiaomi Electric Scooter 3 Lite Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından üretilen elektrikli scooter (elektrikli küçük motor) modelleri Türkiye'de yaşayan kişilerin ilgisini çekiyor. Bunu çok iyi bilen Çinli firmanın ülkemize getirdiği yeni scooter modeli karşımızda. Xiaomi Electric Scooter 3 Lite nasıl bir performans sunacak. Kendisinin özellikleri ve fiyatı ne?

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Xiaomi Electric Scooter 3 Lite özellikleri

Şık Sürüş Deneyimi sloganı ile marketlerdeki yerini alan bu araç için siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneği sunuldu. Kendisi 300 W'lık bir elektrik motoruyla çalışıyor ve 25 km/s hıza kadar çıkabiliyor.

20 km'lik menziliyle kısa mesafelerle kolayca başa çıkabilen Xiaomi Electric Scooter 3 Lite için yayımlanan resmî teknik özellikler belgesinde yazan bilgiler şu şekilde:

300 W nominal güç

25 km/sa maksimum hız

20 km menzil (seyahat mesafesi)

10 mm daha geniş gövde

3 aşamalı katlama

3 farklı güç modu: Yaya modu: 6 km/sa | Standart mod: 15 km/sa | Spor modu: 25 km/sa

Akıllı ve çok yönlü pil koruması

Alüminyum alaşımlı gövde

Batarya Yönetim Sistemi

Bilgileri tek bakışta net bir şekilde almak için entegre ekran

Bir bakışta görselleştirilmiş bilgiler sunan, geliştirilmiş uygulama kullanıcı arayüzü

Serbestçe düzenlenebilen 3 vites ayarı

Sürüş sırasında çok daha geliştirilmiş ekran görünürlüğü

T şeklinde minimalist gidon (yönelteç)

Tahmini mesafe ölçümü

TÜV Rheinland

Yüksek kaliteli lityum pil

Yüzde 14'e kadar eğimde tırnama kapasitesi

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite fiyatı 💵

Bu cihazın fiyatı 11.999 TL. Kendisini satın almak için buraya tıklayın.

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Xiaomi Electric Scooter 3 Lite Türkiye'de: Özellikleri ve fiyatı