Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Electric Scooter 3 Lite Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Electric Scooter 3 Lite ülkemizde satışa sunuldu, özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bu model Xiaomi'nin ülkemize getirdiği en yeni elektrikli scooter. Neler sunuyor?
    Oy Ver
    Xiaomi Electric Scooter 3 Lite Tam Boyutta Gör
    Xiaomi tarafından üretilen elektrikli scooter (elektrikli küçük motor) modelleri Türkiye'de yaşayan kişilerin ilgisini çekiyor. Bunu çok iyi bilen Çinli firmanın ülkemize getirdiği yeni scooter modeli karşımızda. Xiaomi Electric Scooter 3 Lite nasıl bir performans sunacak. Kendisinin özellikleri ve fiyatı ne?

    Xiaomi Electric Scooter 3 Lite özellikleri 

    Şık Sürüş Deneyimi sloganı ile marketlerdeki yerini alan bu araç için siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneği sunuldu. Kendisi 300 W'lık bir elektrik motoruyla çalışıyor ve 25 km/s hıza kadar çıkabiliyor.

    20 km'lik menziliyle kısa mesafelerle kolayca başa çıkabilen Xiaomi Electric Scooter 3 Lite için yayımlanan resmî teknik özellikler belgesinde yazan bilgiler şu şekilde:

    • 300 W nominal güç
    • 25 km/sa maksimum hız
    • 20 km menzil (seyahat mesafesi)
    • 10 mm daha geniş gövde
    • 3 aşamalı katlama
    • 3 farklı güç modu: Yaya modu: 6 km/sa | Standart mod: 15 km/sa | Spor modu: 25 km/sa
    • Akıllı ve çok yönlü pil koruması
    • Alüminyum alaşımlı gövde
    • Batarya Yönetim Sistemi
    • Bilgileri tek bakışta net bir şekilde almak için entegre ekran
    • Bir bakışta görselleştirilmiş bilgiler sunan, geliştirilmiş uygulama kullanıcı arayüzü
    • Serbestçe düzenlenebilen 3 vites ayarı
    • Sürüş sırasında çok daha geliştirilmiş ekran görünürlüğü
    • T şeklinde minimalist gidon (yönelteç)
    • Tahmini mesafe ölçümü
    • TÜV Rheinland
    • Yüksek kaliteli lityum pil
    • Yüzde 14'e kadar eğimde tırnama kapasitesi

    Xiaomi Electric Scooter 3 Lite fiyatı 💵

    Bu cihazın fiyatı 11.999 TL. Kendisini satın almak için buraya tıklayın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Profil resmi
    pudinkk 12 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 20 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 20 saat önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız