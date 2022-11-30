İstanbul'da scooterların hız limiti düşürülecek ve 2 bin yeni taksi eklenecek

Tam Boyutta Gör İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) taksi sayısını artırmaya yönelik girişimi sonuç verdi. İBB’nin 2 bin 115 yeni taksi teklifi İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edildi.

İstanbul’da mevcut olarak görev yapan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuş, sarı taksiye dönüştürülecek. Yeni taksiler, mevcut taksilerden farklı özelliklere sahip olacak. Yolcu güvenliği ve ödeme kolaylığı için adımlar atılacak.

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Yeni taksilerde güvenlik bölmesi, bilgilendirme ekranı, kamera ve araç takip sistemleri zorunlu olacak. Ayrıca İstanbulkart ile ödeme gibi farklı ödeme seçenekleri sunulacak. Şoförlere eğitim, davranış ve giyim konularında standart getirilecek. Taksi sahipleri, belirlenen kurallara uyacakları yönünde taahhüt imzalayacak. Minibüsler 8+1 koltuklu ve engelli erişimine uygun olacak olacak. Ücreti normal taksiden yüzde 30 daha fazla olacak.

UKOME’de yapılan oylamada kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüsün taksiye dönüştürülmesi oy çokluğuyla, 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi oy birliğiyle, engelli erişimine uygun 500 taksi teklifi ise oy çokluğuyla reddedildi.

Elektrikli scooterların hız limiti düşürüldü

UKOME gündemindeki diğer teklif ise scooterların hız limiti hakkındaydı. Martı, BinBin gibi paylaşımlı scooter şirketlerinin elektirkli scooterlarındaki hız limiti 25 km/h’den 20 km/h’ye düşürülecek. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

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