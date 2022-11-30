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    İstanbul'da scooterların hız limiti düşürülecek ve 2 bin yeni taksi eklenecek

    Bugün UKOME'de yapılan toplantıda İBB'nin 2 bin 115 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edildi. Ayrıca paylaşımlı elektrikli scooterların hız limiti düşürüldü.
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    İstanbul'da scooterların hız sınırı düşürülecek Tam Boyutta Gör
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) taksi sayısını artırmaya yönelik girişimi sonuç verdi. İBB’nin 2 bin 115 yeni taksi teklifi İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edildi.

    İstanbul’da mevcut olarak görev yapan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuş, sarı taksiye dönüştürülecek. Yeni taksiler, mevcut taksilerden farklı özelliklere sahip olacak. Yolcu güvenliği ve ödeme kolaylığı için adımlar atılacak.

    Yeni taksilerde güvenlik bölmesi, bilgilendirme ekranı, kamera ve araç takip sistemleri zorunlu olacak. Ayrıca İstanbulkart ile ödeme gibi farklı ödeme seçenekleri sunulacak. Şoförlere eğitim, davranış ve giyim konularında standart getirilecek. Taksi sahipleri, belirlenen kurallara uyacakları yönünde taahhüt imzalayacak. Minibüsler 8+1 koltuklu ve engelli erişimine uygun olacak olacak. Ücreti normal taksiden yüzde 30 daha fazla olacak.

    UKOME’de yapılan oylamada kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüsün taksiye dönüştürülmesi oy çokluğuyla, 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi oy birliğiyle, engelli erişimine uygun 500 taksi teklifi ise oy çokluğuyla reddedildi.

    Elektrikli scooterların hız limiti düşürüldü

    UKOME gündemindeki diğer teklif ise scooterların hız limiti hakkındaydı. Martı, BinBin gibi paylaşımlı scooter şirketlerinin elektirkli scooterlarındaki hız limiti 25 km/h’den 20 km/h’ye düşürülecek. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 2 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 19 saat önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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