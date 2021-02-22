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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne gireceğini kısmen doğruladı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan elektrikli otomobil iddialarını resmi olarak yanıtlayarak, böyle bir gelişmenin olabileceği sinyalini verdi.
    22 Şubat 2021, 20:00 (3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne gireceğini kısmen doğruladı
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    Geçtiğimiz hafta Xiaomi'nin elektrikli araç sektörüne girişiyle ilgili söylentiler hızla yayılmaya başlamıştı. Şirket yaptığı resmi açıklama ile bu dikkat çeken konuya açıklık getirdi.

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    Henüz proje aşamasına gelmedik

    Xiaomi Group adı altında yapılan açıklamalarda yer alan ifadeler şu şekilde: "Xiaomi Group her zaman elektrikli araç ekosisteminin geliştirilmesiyle ilgilenmiş, sektörü sürekli olarak değerlendirmiş ve ilgili alanlardaki trendler üzerine araştırmalar yürütmüştür. Xiaomi Group'un elektrikli araçlar alanındaki araştırma çalışmaları henüz projenin resmi aşamasına gelmedi."

    Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne gireceğini kısmen doğruladı
    Tam Boyutta Gör

    Bu açıklamadan, Xiaomi'nin elektrikli otomobil pazarına giriş yapma düşüncesi olduğu, ancak araştırma ve geliştirme aşamasının henüz tamamlanmaması sebebiyle projelendirmeye geçilmediği anlamı çıkyor. Şu anda Xiaomi'ye bağlı şirketlerin, otomobil teknolojileri ile ilgili 134 patenti var ve şirketin son açıklamasının ardından Xiaomi Car'ın önümüzdeki yıllarda yollara çıkacağı düşünülüyor.



    https://news.mydrivers.com/1/741/741094.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 6 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 6 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 7 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    MiCar Navigasyon Temsili;

    300 metre sonra hòu yòu zhuan
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her 6 ayda bir yeni model sonra alt marka onun da alt markası...
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    xSHUJx 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Antutudan kaç alıyo
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli otomobil işine bi ben girmedim gibi hissediyorum.
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