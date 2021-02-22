Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne gireceğini kısmen doğruladı

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Geçtiğimiz hafta Xiaomi'nin elektrikli araç sektörüne girişiyle ilgili söylentiler hızla yayılmaya başlamıştı. Şirket yaptığı resmi açıklama ile bu dikkat çeken konuya açıklık getirdi.

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Henüz proje aşamasına gelmedik

Xiaomi Group adı altında yapılan açıklamalarda yer alan ifadeler şu şekilde: "Xiaomi Group her zaman elektrikli araç ekosisteminin geliştirilmesiyle ilgilenmiş, sektörü sürekli olarak değerlendirmiş ve ilgili alanlardaki trendler üzerine araştırmalar yürütmüştür. Xiaomi Group'un elektrikli araçlar alanındaki araştırma çalışmaları henüz projenin resmi aşamasına gelmedi."

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Bu açıklamadan, Xiaomi'nin elektrikli otomobil pazarına giriş yapma düşüncesi olduğu, ancak araştırma ve geliştirme aşamasının henüz tamamlanmaması sebebiyle projelendirmeye geçilmediği anlamı çıkyor. Şu anda Xiaomi'ye bağlı şirketlerin, otomobil teknolojileri ile ilgili 134 patenti var ve şirketin son açıklamasının ardından Xiaomi Car'ın önümüzdeki yıllarda yollara çıkacağı düşünülüyor.

https://news.mydrivers.com/1/741/741094.htm

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