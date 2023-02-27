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    Adeta gelecekten gelmiş gibi: Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition tanıtıldı

    Mobil Dünya Kongresi kapsamında firmalar yeni ürünlerini bir kez daha sergilemeye başladı. Bu bağlamda Xiaomi, artırılmış akıllı gözlüğü Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition modelini tanıttı.
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    Xiaomi, gelecekten gelmiş gibi duran AR gözlüğünü Tam Boyutta Gör
    Mobil teknolojiler açısından Mobil Dünya Kongresi (MWC 2023) heyecan verici bir fuar zira firmalar burada en yeni teknolojilerini ve gelecek fikirlerini cesurca sergiliyorlar. Bu firmalardan birisi de Xiaomi oldu. Firma, şu anda piyasada bulunan tüm AR gözlüklerinden daha ileri teknolojiye sahip bir gözlük tanıttı: Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition.

    Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition özellikleri

    Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition, karbon fiber ve magnezyum-lityum karışımından oluşan ve bu sayede 126 gram gibi çok hafif bir yapıya sahip. Gözlükte bulunan ekranlar 1200 nit parlaklıkta Full HD görseller sunarken bu ekranların altında Micro-OLED paneller yatıyor. Xiaomi, AR gözlüğünün ön tarafına ortam haritalandırması için 3 adet kameraya yer vermiş. Xiaomi, gözlüğünde standart lityum iyon pil kullanmak yerine daha küçük olan ve kendisinin geliştirdiğini söylediği silikon-oksijen anot pili kullanıyor. Bu pilin de ağırlığa katkısının büyük olduğu belirtiliyor.

    Donanım tarafındaysa Qualcomm'un Snapdragon XR2 Gen 1 yongası yer alıyor ancak gözlüğün bünyesinde bir depolama birimi yok. Dolayısıyla cihazı kullanmak için telefonunuz gibi bir cihaza bağlanması gerekiyor. Zaten “Wireless” ibaresi de oradan geliyor. Xiaomi, AR gözlüğünde "tescilli düşük gecikmeli iletişim bağlantısı" kullandığını söylüyor. Xiaomi’ye göre bu yeni kablosuz bağlantı sayesinde gecikme süreleri kablolu bağlantılarla kıyaslanabilecek bir seviye olan 50ms düzeyinde gerçekleşiyor. Belirtilenlere göre Xiaomi, WiFi ve Bluetooth'un bir kombinasyonu kullanarak bu düşük gecikmeyi elde edebilmiş.

    Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition Tam Boyutta Gör
    30 dakikalık kullanım ömrü sunan Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition’ın ekranına bir kez daha dönmemiz gerekiyor. Bu ekranın güzel bir yeteneği bulunuyor. Bu yetenek gözlüğün camlarını tek tuşla karartıyor. Elektrokromik lensler sayesinde gerçekleşen bu özellik sayesinde şeffaflık istenmeyen durumlar (Örneğin film izlemek gibi) için ideal bir kullanım senaryosu sunuyor.

    Eğer bu detaylar hoşunuza gittiyse bir adet kötü haberim var. Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition’ın ne zaman piyasaya gireceği belli değil. Ürün şimdilik prototip aşamasında ve sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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