Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi "herkes için 4K" sloganıyla yeni bir televizyon duyurdu: Mi TV 4X 2020 Edition

    Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün Mi TV 4X 2020 Edition adlı yeni bir televizyon çıkardı. "Herkes için 4K" sloganıyla lanse edilen cihaz 2 Aralık'tan itibaren satışa sunulacak.
    1 sa.
    1,1b
    123
    5
    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi bugün Mi TV 4X 2020 Edition olarak adlandırılan yeni bir televizyon duyurdu. Cihazın özellikleri henüz detaylı olarak açıklanmadı ancak şirket 55 inç diyagonal ekrana sahip bir model olduğunu doğruladı. Televizyonda kullanılan 4K çözünürlükteki erkan aynı zamanda HDR 10 desteği sunuyor. Ayrıca 20 watt'lık Dolby Atmos stereo hoparlör sistemi mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Rusya pazarına tutunmaya çalışan Apple, Kırım'ı Ruslara verdi"

    Android TV işletim sisteminin en son sürümü ile gelen Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition, Vivid Picture Engine sistemi sayesinde görüntünün doygunluğunu, kontrastını ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Televizyonda, Patchwall 2.0 arayüzünün yanı sıra Google Asistan ve Netflix, Hotstar, Amazon Prime Video gibi önceden yüklenmiş uygulamalar da yer alıyor.

    Xiaomi
    Tam Boyutta Gör

    Herkes için 4K sloganıyla duyuruldu

    Geldik en önemli kısma yani fiyat politikasına. Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition, "herkes için 4K" gibi çarpıcı bir sloganla lanse edildi. Akıllı televizyon için belirlenen fiyat etiketi 489 dolar. Yeni TV 2 Aralık itibarıyla ilk etapta Hindistan'da satışa sunulacak. Daha sonra ise dünya genelindeki diğer ülkelerde piyasaya sürülecek.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    alito 48 dk. en beğenilen
    O fiyatla, Türkler hariç herkes için 4K sanırım.
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    brk6152 5 dk.
    2800 lira vergiyle beraber 3500 olsa rakiplerine göre iyi fiyat ama uçurum yok tabi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    brk6152 7 dk. So_CLose84
    O fiyat rupi yuan değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bortecine09 33 dk.
    Ucuz 4K Tv mi. Alışık değiliz biz böyle şeylere. Karın ağrısı neyim olur bizde bu hareketler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    So_CLose84 36 dk.
    Buraya gelene kadar 100k yuan olur o. Herkes için ama Türkiye haric xd
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alito 48 dk. en beğenilen
    O fiyatla, Türkler hariç herkes için 4K sanırım.
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Intel bağlantılı ev aletleri bölümünü de satıyor 36 dk. LG Q60 modeli Bluetooth kulaklık hediyesi ile geliyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi "herkes için 4K" sloganıyla yeni bir televizyon duyurdu: Mi TV 4X 2020 Edition Sonraki Asus ROG Chakram oyuncu faresi satışa çıkıyor 1 sa. Samsung bugünlere nasıl geldi ? | Güney Kore'den bildiriyoruz 2 sa. Xiaomi'den ilginç bir ürün daha: El ısıtıcılı powerbank 2 sa. Netflix'in yeni filmi 'The Irishman' eleştirmenlerden tam not aldı 3 sa. Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı 3 sa. Afgan hükümeti, ülkenin sağlık sektöründe blockchain kullanacak 4 sa. BMC'nin tank taşıyıcı araçları Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi 4 sa. Rusya pazarına tutunmaya çalışan Apple, Kırım'ı Ruslara verdi 4 sa. Bilişimport'un distribütörlüğünü üstlendiği markalar neler? 5 sa. Hindistan’dan 2022 yılı ile birlikte 200 Gigawatt’lık yenilenebilir enerji kapasitesi hedefi 5 sa. Bazı HP SSD sürücüleri belirli bir süre sonra ölüyor 6 sa. Huawei'ye bir yasak da İspanya'dan geldi 6 sa. Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin ilk fragmanı yayınlandı 7 sa. Yerli otomobilin 2022'de yollarda olması mümkün mü? 7 sa. Kenevirin ağrı üzerindeki etkileri bilimsel dergilerde yayımlandı 7 sa. 64 çekirdekli işlemciye hazır anakart MSI Creator TRX40 ön inceleme 8 sa. Alipay ülkemiz pazarına giriyor 8 sa. Huawei yeni akıllı kamerasını duyurdu 10 sa. Xbox Live Gold Aralık 2019 oyunları açıklandı 17 sa. iPhone 12 modellerinin ekranı nasıl olacak? İşte ekran boyutları ve kullanılacak yeni ekran teknolojisi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme
    DonanımHaber
    4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL
    DonanımHaber
    WhatsApp'ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Bir şişe biranın aslında olması gereken fiyatı 10 - 16 TL değil !
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim