Xiaomi "herkes için 4K" sloganıyla yeni bir televizyon duyurdu: Mi TV 4X 2020 Edition

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Xiaomi bugün Mi TV 4X 2020 Edition olarak adlandırılan yeni bir televizyon duyurdu. Cihazın özellikleri henüz detaylı olarak açıklanmadı ancak şirket 55 inç diyagonal ekrana sahip bir model olduğunu doğruladı. Televizyonda kullanılan 4K çözünürlükteki erkan aynı zamanda HDR 10 desteği sunuyor. Ayrıca 20 watt'lık Dolby Atmos stereo hoparlör sistemi mevcut.

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Android TV işletim sisteminin en son sürümü ile gelen Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition, Vivid Picture Engine sistemi sayesinde görüntünün doygunluğunu, kontrastını ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Televizyonda, Patchwall 2.0 arayüzünün yanı sıra Google Asistan ve Netflix, Hotstar, Amazon Prime Video gibi önceden yüklenmiş uygulamalar da yer alıyor.

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Herkes için 4K sloganıyla duyuruldu

Geldik en önemli kısma yani fiyat politikasına. Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition, "herkes için 4K" gibi çarpıcı bir sloganla lanse edildi. Akıllı televizyon için belirlenen fiyat etiketi 489 dolar. Yeni TV 2 Aralık itibarıyla ilk etapta Hindistan'da satışa sunulacak. Daha sonra ise dünya genelindeki diğer ülkelerde piyasaya sürülecek.