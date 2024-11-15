Xiaomi, HyperOS 2.0'ın küresel dağıtım takvimini yayınladı: İşte Android 15 alacak cihazlar

Xiaomi daha önce de HyperOS 2 takvimini yayınlamıştı ancak o takvim Çin'deki kullanıcılar için geçerliydi. Küresel olarak satılan Xiaomi cihazları için takvimde bazı farklılıklar bulunuyor. İyi haber şu ki, yeni işletim sistemi sürümünü almak için kullanıcılar 2025'i beklemek zorunda kalmayacak.
İşte HyperOS 2.0 (Android 15) güncellemesini alacak Xiaomi cihazlar
Kasım 2024
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13T Pro
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO X6
- Xiaomi 6S Pro 12.4
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
Aralık 2024
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi K50i
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 13 5G
- Redmi 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12S
- Redmi 12 5G
- Redmi 12
- POCO C65
- POCO X5 Pro 5G
- POCO F5
- POCO X4 GT
- POCO F4 GT
- POCO F6
- POCO M6
- POCO F5 Pro
- POCO C75
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad SE
- POCO Pad
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir