Xiaomi, HyperOS 2.0'ın küresel dağıtım takvimini yayınladı: İşte Android 15 alacak cihazlar

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin'de Xiaomi 15 serisiyle birlikte piyasaya sürülen Android 15 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 2'nin küresel lansman zaman çizelgesini resmen duyurdu.

Xiaomi daha önce de HyperOS 2 takvimini yayınlamıştı ancak o takvim Çin'deki kullanıcılar için geçerliydi. Küresel olarak satılan Xiaomi cihazları için takvimde bazı farklılıklar bulunuyor. İyi haber şu ki, yeni işletim sistemi sürümünü almak için kullanıcılar 2025'i beklemek zorunda kalmayacak.

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Kasım 2024

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

POCO X6

Xiaomi 6S Pro 12.4

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Aralık 2024

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi K50i

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 13 5G

Redmi 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12S

Redmi 12 5G

Redmi 12

POCO C65

POCO X5 Pro 5G

POCO F5

POCO X4 GT

POCO F4 GT

POCO F6

POCO M6

POCO F5 Pro

POCO C75

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE

POCO Pad

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Xiaomi, HyperOS 2.0'ın küresel dağıtım takvimini yayınladı