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Xiaomi HyperOS 2.0, gizli kamera algılama özelliğini getiriyor

Xiaomi telefon kullanıcıları, bu özelliği kullanarak -kameraların kendi Wi-Fi ağlarına bağlı olduğunu varsayarak- şüpheli cihazları tespit edebilecek. Gizli Kamera Algılama özelliğine ilişkin paylaşılan ekran görüntülerinde “Gizliliğinizi ve kişisel güvenliğinizi korumak için gizli kameraları tespit edin" mesajı açık bir şekilde gösteriliyor. Ekran görüntüleri ayrıca kullanıcıların tek bir dokunuşla şüpheli cihazları tarayabileceğini gösteriyor. Özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcıların "Taramayı Başlat" butonuna dokunmaları ve tespit edilen cihazları beklemeleri gerekecek. Tarama bittikten sonra herhangi bir kamera bulunup bulunmadığı gösterilecek.

HyperOS 2.0 ne zaman yayınlanacak?

Bu güvenlik özelliği, sık sık taşınan, özellikle de gezginler için faydalı olacaktır. Gizli kamera algılama özelliğini de getirecek HyperOS 2.0 güncellemesinin Ekim ayında sunulması bekleniyor.

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Xiaomi telefonlar gizli kameraları tespit edebilecek