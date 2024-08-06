Xiaomi telefonlar gizli kameraları tespit edebilecek

- Xiaomi HyperOS 2.0, gizli kamera algılama özelliğini getiriyor
- HyperOS 2.0 ne zaman yayınlanacak?
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Xiaomi HyperOS 2.0, gizli kamera algılama özelliğini getiriyor
Xiaomi telefon kullanıcıları, bu özelliği kullanarak -kameraların kendi Wi-Fi ağlarına bağlı olduğunu varsayarak- şüpheli cihazları tespit edebilecek. Gizli Kamera Algılama özelliğine ilişkin paylaşılan ekran görüntülerinde “Gizliliğinizi ve kişisel güvenliğinizi korumak için gizli kameraları tespit edin" mesajı açık bir şekilde gösteriliyor. Ekran görüntüleri ayrıca kullanıcıların tek bir dokunuşla şüpheli cihazları tarayabileceğini gösteriyor. Özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcıların "Taramayı Başlat" butonuna dokunmaları ve tespit edilen cihazları beklemeleri gerekecek. Tarama bittikten sonra herhangi bir kamera bulunup bulunmadığı gösterilecek.
HyperOS 2.0 ne zaman yayınlanacak?
Bu güvenlik özelliği, sık sık taşınan, özellikle de gezginler için faydalı olacaktır. Gizli kamera algılama özelliğini de getirecek HyperOS 2.0 güncellemesinin Ekim ayında sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.