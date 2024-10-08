Xiaomi yemek ısıtma tahtasını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Yemeğinin sıcak sıcak servis edilmesini isteyen kullanıcılar için Xiaomi markasının şık bir çözümü var. Mijia katlanabilir yemek ısıtma tahtası ile kullanıcılar birden fazla tabağı hızlıca ısıtırken hamur mayalama gibi işleri de yapabiliyor.

Mijia Foldable Food Warming Board

Uzun bir ismi olan Mijia ısıtma tahtası, yüksek yoğunluklu grafen ısıtma katmanı sayesinde sadece 4 dakikada 100 dereceye ulaşıyor. İlk 10 saniyede ise yemekleri ısıtacak sıcaklığı verebiliyor. Sıcaklık 130 dereceye kadar çıkabiliyor.

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Aerojel katman sayesinde üzerine konduğu zeminleri sıcaktan koruyan tahta üçe katlanabiliyor. Üç bölüm de 40-60-80-100-130 dereceler arasında ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Yoğurt mayalama, hamur mayalama, bira mayalama, süt ısıtma, buz çözdürme gibi işleri de yapabiliyorsunuz.

Kenar kısımlarda elinizi yanmaktan korumak için 2cm çıkıntı bulunurken ayakları da kaymayı engelliyor. Mijia Foldable Food Warming Board ürünü Xiaomi kitlen fonlama platformunda 49$’dan satılıyor ancak piyasaya çıktığında 64$ olacak.

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