Xiaomi yemek ısıtma tahtasını duyurdu

Mijia Foldable Food Warming Board
Uzun bir ismi olan Mijia ısıtma tahtası, yüksek yoğunluklu grafen ısıtma katmanı sayesinde sadece 4 dakikada 100 dereceye ulaşıyor. İlk 10 saniyede ise yemekleri ısıtacak sıcaklığı verebiliyor. Sıcaklık 130 dereceye kadar çıkabiliyor.
Aerojel katman sayesinde üzerine konduğu zeminleri sıcaktan koruyan tahta üçe katlanabiliyor. Üç bölüm de 40-60-80-100-130 dereceler arasında ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Yoğurt mayalama, hamur mayalama, bira mayalama, süt ısıtma, buz çözdürme gibi işleri de yapabiliyorsunuz.
Kenar kısımlarda elinizi yanmaktan korumak için 2cm çıkıntı bulunurken ayakları da kaymayı engelliyor. Mijia Foldable Food Warming Board ürünü Xiaomi kitlen fonlama platformunda 49$’dan satılıyor ancak piyasaya çıktığında 64$ olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.