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    Xiaomi K200 tümleşik lazer yazıcı tanıtıldı

    Xiaomi K200 adındaki tümleşik lazer yazıcı kablolu ve kablosuz bağlantıların yanında kopyalama, tarama gibi yan fonksiyonlar ile yüksek baskı kapasiteleri sunuyor. 
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    Xiaomi K200

    Akıllı telefon, televizyon, tablet ve dizüstü gibi tüketici elektroniği dışında Xiaomi’nin el atmadığı sektör yok gibi. Pek gündeme gelmeyen sektörlerden birisi de baskı teknolojileri. Xiaomi K200 firmanın bu alandaki son ürünü oldu.

    Xiaomi K200 özellikleri ve fiyatı

    Daha önce fotoğraf yazıcısı ve Mijia mürekkep yazıcıları ile karşımıza çıkan Xiaomi bu kez daha gelişmiş bir model hazırladı. Xiaomi K200 tümleşik yazıcı kolay ve hızlı baskı çözümleri sunuyor.

    Xiaomi K200 lazer yazıcı modeli fotokopi ve tarama özellikleri de sunuyor. USB üzerinden bağlantı kurarken Mijia ve Mi Printing uygulamaları da kablosuz bir şekilde erişmenizi sağlıyor. NFC sayesinde tek dokunuşla tüm fonksiyonları çalıştırabiliyorsunuz.

    Xiaomi K200 yazıcının orijinal kartuşu 4000 sayfaya kadar yazdırma sunarken ve standart kartuş ise 8000 sayfaya kadar yazdırabiliyor. Kartuşların değiştirilmesi de oldukça kolay. Xiaomi K200 lazer yazıcı 225$ olarak Çin’de satışa sunulacak.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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