Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, kara listeye alınması nedeniyle ABD hükümetine dava açtı

    Eski ABD başkanı Donald Trump, giderayak dokuz Çinli şirketi daha karar listeye eklemişti. Bu firmalardan biri olan Xiaomi hakkını aramak için ABD hükümetine dava açtı.
    2 sa.
    599
    19
    5
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Xiaomi, kara listeye alınması nedeniyle ABD hükümetine dava açtı
    Tam Boyutta Gör

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmesine sayılı günler kala dokuz Çinli şirketi daha kara listeye eklemişti. Bu firmalardan biri olan Xiaomi, karşı atağa geçerek ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Hazinesi'ne dava açtı.

    İlginizi Çekebilir Avatar ABD Başkanı Trump, Xiaomi’yi kara listeye ekledi

    Ayrıca Bkz. "Nokia'nın gidişatı kötü: Akıllı telefon pazarında 15'inci sırada"

    Şirket temsilcileri kara listeye eklenmelerini "yasa dışı ve anayasaya aykırı" olarak nitelendiriyor. Ayrıca bu durumun "Xiaomi'nin işlerine kaçınılmaz, ciddi ve onarılamaz zararlar" verebileceğinin altını çiziyor.

    Xiaomi, kara listeye alınması nedeniyle ABD hükümetine dava açtı
    Tam Boyutta Gör

    Çin ordusu ve hükümetiyle bağlantı şüphesi

    ABD Savunma Bakanlığı, Ocak ayının ortalarında dokuz Çinli şirketi daha kara listeye eklemişti. Amerikalı yatırımcıların, Çin ordusu veya hükümetiyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen bu şirketlere para ve kaynak aktarımı yapması yasaklandı.

    Yatırımcıların, 11 Kasım 2021'e kadar listeye dahil edilen bu şirketlerdeki varlıklarını elden çıkarması gerekiyor. Söz konusu firmalar arasında Xiaomi haricinde petrol ve doğalgaz şirketi CNOOC, yonga üreticisi GOWIN Semiconductor Corp ve Grand China Air da yer alıyor.



    https://www.reuters.com/article/xiaomi-complaint/update-1-chinas-xiaomi-files-legal-complaint-against-us-defense-treasury-over-ban-idUSL1N2K501B Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    16 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    elophidae (Yavuz Ell) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Süper! güç çin cevap verse ya.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M matador_mirkhan 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben çine bu kadar diklenmelerini anlayamıyorum. Üretimin genelde yapıldığı yer orası, ucuz işçilik orda, teknolojik aletlerdeki değerli madenlerin çoğunluğu çinde. Bunlar deseki vermiyom kardeşim madenlerimi yada miktarını kıssa be halt edecekler?! Tamam böyle şeyler keyfi kararlar değildir ama abd keyfi davranıyor nerdeyse.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin kendi ülkesinde bilumum abd şirketini yasaklar ama abd yasaklayınca dava açar.



    Trump bir dönem daha dursaydı çinin önünü kesebilirdi belki ama biden denen bunak abdyi çinin kucağına oturtup tamamen bitirecek.



    Güçlenen bir Çin tüm dünyanın başına bela olacaktır. Nasıl SSCB tüm dünyanın başına bela olmuştu şimdi sıra Çinde. Bunlar daha da tehlikeliler.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    carter (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım tüm parçaların satışını yasaklarlar. :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yaki83 (yakup tanriverdi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonun baslangici
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Xiaomi, bazı rahatsızlıkları tespit ve tedavi edici özelliklere sahip akıllı gözlük patenti aldı 42 dk. LG Velvet 5G için kararlı Android 11 güncellemesi yayınlandı 47 dk. Qualcomm'dan kafa karıştıran işlemci | Snapdragon 870 ve özellikleri 52 dk. Matrix 4'ün sır gibi saklanan ismi ortaya çıktı iddiası 1 sa. İran yerli ''Covİran Barekat'' aşısını denemeye başladı. İlk aşılar yapıldı 1 sa. Samsung Galaxy Z Fold 3'ün tasarımı ortaya çıktı 1 sa. Oyun Dünyasında Bu Ay - Şubat 2021 2 sa. Honor, 'Magic' serisi ile bu yıl katlanabilir telefon piyasasına girecek 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, kara listeye alınması nedeniyle ABD hükümetine dava açtı Sonraki Biyolojik belirteçleri çok düşük konsantrasyonlarda tespit edebilecek yama geliştirildi 4 sa. 12 GB VRAMli RX 6700 XT ortaya çıktı 4 sa. ASELSAN anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı 5 sa. PS5 Japonya'da tekrar satışa çıktı; Covid-19'a rağmen marketin içinde izdiham yaşandı 6 sa. Lenovo bilgisayar pazarının lideri 7 sa. Asus ROG Phone 5'in bazı teknik detayları ve tasarımı belli oldu 7 sa. No Time to Die'ın, Nokia yüzünden ertelendiği söyleniyor; film tekrar çekilebilir 8 sa. Intel Core i9-11900K PassMark’ın tek çekirdek listesinde zirveye oturdu 8 sa. Razer Viper 8KHz oyuncu faresi bir ilke imza atıyor 9 sa. RTX 3080/Ti 20 GB test edildi 9 sa. Roguelike RPG Stellar Hunter, mobil cihazlar için yayınlandı 10 sa. Turtle Beach ve Oakley oyuncu gözlükleri üretecek 19 sa. Çin’in kendi imkânlarıyla geliştirdiği Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı 19 sa. Canlı hücreler içeren ve kemik dokusunun geliştirilmesinde kullanılabilecek jel geliştirildi 20 sa. Gitgide kilo alan M1A2 Abrams ana muharebe tankı, neredeyse nakledilemez hale geldi 20 sa. Haftalık Dizi Önerisi 11: Fawlty Towers 21 sa. 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon ZTE Axon 30 Pro olabilir 22 sa. Tesla, otopilot teknolojisini diğer markalarla paylaşacak 23 sa. Galaxy Tab S8 serisinin teknik özellikleri sızdı: Snapdragon 888 işlemci, 120Hz ekran 1 gün Sony Xperia 1 III'ün render görüntüleri ve bazı teknik detayları ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız