Xiaomi, kara listeye alınması nedeniyle ABD hükümetine dava açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmesine sayılı günler kala dokuz Çinli şirketi daha kara listeye eklemişti. Bu firmalardan biri olan Xiaomi, karşı atağa geçerek ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Hazinesi'ne dava açtı.İlginizi Çekebilir ABD Başkanı Trump, Xiaomi’yi kara listeye ekledi
Ayrıca Bkz. "Nokia'nın gidişatı kötü: Akıllı telefon pazarında 15'inci sırada"
Şirket temsilcileri kara listeye eklenmelerini "yasa dışı ve anayasaya aykırı" olarak nitelendiriyor. Ayrıca bu durumun "Xiaomi'nin işlerine kaçınılmaz, ciddi ve onarılamaz zararlar" verebileceğinin altını çiziyor.
Çin ordusu ve hükümetiyle bağlantı şüphesi
ABD Savunma Bakanlığı, Ocak ayının ortalarında dokuz Çinli şirketi daha kara listeye eklemişti. Amerikalı yatırımcıların, Çin ordusu veya hükümetiyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen bu şirketlere para ve kaynak aktarımı yapması yasaklandı.
Yatırımcıların, 11 Kasım 2021'e kadar listeye dahil edilen bu şirketlerdeki varlıklarını elden çıkarması gerekiyor. Söz konusu firmalar arasında Xiaomi haricinde petrol ve doğalgaz şirketi CNOOC, yonga üreticisi GOWIN Semiconductor Corp ve Grand China Air da yer alıyor.
https://www.reuters.com/article/xiaomi-complaint/update-1-chinas-xiaomi-files-legal-complaint-against-us-defense-treasury-over-ban-idUSL1N2K501B Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo
ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten
Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?
Trump bir dönem daha dursaydı çinin önünü kesebilirdi belki ama biden denen bunak abdyi çinin kucağına oturtup tamamen bitirecek.
Güçlenen bir Çin tüm dünyanın başına bela olacaktır. Nasıl SSCB tüm dünyanın başına bela olmuştu şimdi sıra Çinde. Bunlar daha da tehlikeliler.