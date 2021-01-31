Xiaomi, kara listeye alınması nedeniyle ABD hükümetine dava açtı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmesine sayılı günler kala dokuz Çinli şirketi daha kara listeye eklemişti. Bu firmalardan biri olan Xiaomi, karşı atağa geçerek ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Hazinesi'ne dava açtı.

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Şirket temsilcileri kara listeye eklenmelerini "yasa dışı ve anayasaya aykırı" olarak nitelendiriyor. Ayrıca bu durumun "Xiaomi'nin işlerine kaçınılmaz, ciddi ve onarılamaz zararlar" verebileceğinin altını çiziyor.

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Çin ordusu ve hükümetiyle bağlantı şüphesi

ABD Savunma Bakanlığı, Ocak ayının ortalarında dokuz Çinli şirketi daha kara listeye eklemişti. Amerikalı yatırımcıların, Çin ordusu veya hükümetiyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen bu şirketlere para ve kaynak aktarımı yapması yasaklandı.

Yatırımcıların, 11 Kasım 2021'e kadar listeye dahil edilen bu şirketlerdeki varlıklarını elden çıkarması gerekiyor. Söz konusu firmalar arasında Xiaomi haricinde petrol ve doğalgaz şirketi CNOOC, yonga üreticisi GOWIN Semiconductor Corp ve Grand China Air da yer alıyor.

https://www.reuters.com/article/xiaomi-complaint/update-1-chinas-xiaomi-files-legal-complaint-against-us-defense-treasury-over-ban-idUSL1N2K501B

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