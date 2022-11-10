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    Xiaomi kullanıcılarına müjde: MIUI 14'te yerleşik reklam olmayacak!

    Yakında tanıtılması planlanan MIUI 14, Xiaomi telefonlardaki can sıkıcı reklamları ortadan kaldıracak. Şirket cihazlarını daha cazip hale getirmek için bloatware ve push bildirimleri de sonlandırıyor.
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    Xiaomi kullanıcılarına müjde: MIUI 14'te reklam olmayacak! Tam Boyutta Gör
    İnternete düşen son bilgilere bakılırsa MIUI 14 arayüzü, 19 Kasım tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Çin basınına yansıyan haberlere göre Xiaomi yeni sürümde ürün yazılımının en can sıkıcı özelliklerinden birini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor: yerleşik reklam.

    Çinli markanın piyasadaki akıllı telefonlarının hemen hemen her yerinde reklam mevcut. Ayarlarda, kilit ekranında, tarayıcıda ve diğer standart uygulamalarda sıklıkla reklam görüyoruz. Devre dışı bırakmak mümkün ancak bunun farkında olmayanlar var. Ayrıca kullanıcıların bir bölümü reklamları kapatmak için ayarları kurcalama zahmetiyle uğraşmak istemiyor.

    MIUI 14 güncellemesi ile bu sorun ortadan kalkacak. Ürün yazılımında yerleşik reklam yer almayacak. Xiaomi'nin cihazlarını kullanıcılar için daha cazip hale getirmek için böyle bir adım attığı belirtiliyor. Şirketin temel amacı kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirerek daha fazla müşteri çekmek.

    Xiaomi kullanıcılarına müjde: MIUI 14'te reklam olmayacak! Tam Boyutta Gör

    Önceden yüklü uygulamalar ve push bildirim

    Dahası da var. MIUI 14'ün önceden yüklü uygulama (bloatware) içermeyeceği iddia ediliyor. Söylenenlere bakılırsa can sıkıcı push bildirimler de ortadan kalkacak. Güncellenen arayüzde ayrıca Hava Durumu, Takvim ve Saat gibi stok uygulamalar yeniden tasarlanırken engelli bireyler için akıllı telefon kullanma deneyimini kolaylaştıran arayüz modu iyileştirilecek.

    Xiaomi kullanıcılarına müjde: MIUI 14'te reklam olmayacak! Tam Boyutta Gör
    Geliştiriciler sistemin akıcılığını ve kararlılığını da unutmadılar. Alınan geri bildirimlere göre gerekli değişiklikler ve optimizasyonların yapıldığı belirtiliyor. Xiaomi geçmişte de MIUI'yi daha cazip hale getirmek amacıyla ürün yazılımında çeşitli değişiklikler yapmıştı. Çinli teknoloji devi MIUI 14 ile bu çabalarını bir adım ileriye taşımayı hedefliyor.
    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/MIUI-14-sheds-annoying-ads-and-bothersome-bloatware-as-rumored-release-date-draws-near.667601.0.html https://news.mydrivers.com/1/871/871346.htm
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