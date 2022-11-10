Xiaomi kullanıcılarına müjde: MIUI 14'te yerleşik reklam olmayacak!

Çinli markanın piyasadaki akıllı telefonlarının hemen hemen her yerinde reklam mevcut. Ayarlarda, kilit ekranında, tarayıcıda ve diğer standart uygulamalarda sıklıkla reklam görüyoruz. Devre dışı bırakmak mümkün ancak bunun farkında olmayanlar var. Ayrıca kullanıcıların bir bölümü reklamları kapatmak için ayarları kurcalama zahmetiyle uğraşmak istemiyor.
MIUI 14 güncellemesi ile bu sorun ortadan kalkacak. Ürün yazılımında yerleşik reklam yer almayacak. Xiaomi'nin cihazlarını kullanıcılar için daha cazip hale getirmek için böyle bir adım attığı belirtiliyor. Şirketin temel amacı kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirerek daha fazla müşteri çekmek.
Önceden yüklü uygulamalar ve push bildirim
Dahası da var. MIUI 14'ün önceden yüklü uygulama (bloatware) içermeyeceği iddia ediliyor. Söylenenlere bakılırsa can sıkıcı push bildirimler de ortadan kalkacak. Güncellenen arayüzde ayrıca Hava Durumu, Takvim ve Saat gibi stok uygulamalar yeniden tasarlanırken engelli bireyler için akıllı telefon kullanma deneyimini kolaylaştıran arayüz modu iyileştirilecek.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/MIUI-14-sheds-annoying-ads-and-bothersome-bloatware-as-rumored-release-date-draws-near.667601.0.html https://news.mydrivers.com/1/871/871346.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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