Xiaomi Life markası geliyor

Tam Boyutta Gör Otomotiv sektörüne adım atarak büyük bir sürpriz yapan Xiaomi, yeni elektrikli aracını geniş bir ekosistem ile desteklemeyi amaçlıyor. Xiaomi Life adıyla duyurulan yeni ekosistem tarzı sevenlere hitap ediyor.

Xiaomi Life geliyor

Xiaomi Life markası firmanın SU7 aracının sahiplerine yönelik çantadan kupaya pek çok ilişkili aksesuarın yer aldığı bir ekosistem olacak. SU7 aracının çizgilerine uyumlu ve modayı da takip eden Xiaomi Life aksesuarlarının satışı web sitesinden yapılacak.

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Xiaomi SU7 sahiplerinin aracı benimsemesine de yardımcı olacak Xiaomi Life haliyle sosyal medyada da önemli bir reklam görevi üstlenecek. Gelecek yıllarda Xiaomi otomotiv ailesi büyüdükçe Xiaomi Life markası da paralel olarak genişleyecek.

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