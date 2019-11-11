Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği

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Xiaomi kısa süre önce Mi 10 üzerinde çalıştığını doğrulayarak merakla beklenen telefonda yüksek tazeleme oranı sunan bir ekran kullanacağının sinyalini verdi.

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Gelen yeni bilgilere göre Xiaomi Mi 10'da kullanılacak ekran 2K çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranına sahip olacak ki bu da zaten önümüzdeki yılın üst sınıf telefonlarında aranan standart bir özellik haline gelecek.

Amiral gemisi telefonun 48, 12, 16 ve 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü arka kamera sistemi ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Ön tarafonda ise 20 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası görev yapacak.

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Başlangıç fiyatı da ortaya çıktı

Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağı bildiriliyor. Cihazın 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı ile donatılmış iki farklı versiyonu olacak.

Akıllı telefonun diğer muhtemel özellikleri arasında ekrana gömülü parmak izi sensörü, kablosuz şarj, 5G desteği yüz tanıma, hızlı şarj ve NFC bulunuyor. Xiaomi Mi 10 gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Fiyat etiketinin ise 570 dolardan başlayacağı bildiriliyor.