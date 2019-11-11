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    Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği

    Xiaomi merakla beklenen Mi 10'u önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Amiral gemisi telefonun sahip olacağı özelliklerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği
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    Xiaomi kısa süre önce Mi 10 üzerinde çalıştığını doğrulayarak merakla beklenen telefonda yüksek tazeleme oranı sunan bir ekran kullanacağının sinyalini verdi.

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    Gelen yeni bilgilere göre Xiaomi Mi 10'da kullanılacak ekran 2K çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranına sahip olacak ki bu da zaten önümüzdeki yılın üst sınıf telefonlarında aranan standart bir özellik haline gelecek.

    Amiral gemisi telefonun 48, 12, 16 ve 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü arka kamera sistemi ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Ön tarafonda ise 20 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası görev yapacak.

    Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği
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    Başlangıç fiyatı da ortaya çıktı

    Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağı bildiriliyor. Cihazın 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı ile donatılmış iki farklı versiyonu olacak.

    Akıllı telefonun diğer muhtemel özellikleri arasında ekrana gömülü parmak izi sensörü, kablosuz şarj, 5G desteği yüz tanıma, hızlı şarj ve NFC bulunuyor. Xiaomi Mi 10 gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Fiyat etiketinin ise 570 dolardan başlayacağı bildiriliyor.



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    WmGMD 1 hf. en beğenilen
    2k yapma atma şu zehirli oku
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    Raphaël 1 hf.
    Ois yoksa yüzüne bakmam.
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    clb12 1 hf.
    OIS ve stereo hoparlör yoksa kalsın.
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    Akbaba89 1 hf.
    Fiyatlar sürekli artıyor hayırdır xiaomi?
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    Krone 1 hf.
    ois koyarlarsa canavar olur artık.
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    RaptorFX 1 hf.
    Öz çekim kameraları kim ki zaten. 20MP çok olmuş. 5 neyimize yetmiyordu. hatta f3.0 yap hiç göremeyelim.
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    Askaparta 1 hf.
    Bu paraya ois koyar artık. Fiyat yükselmeye başladı ama 10 numara telefon olabilir.
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    worldpartner 1 hf.
    Asla telefonlarımız 500 doları geçmeyecek diyen Xiaomi yetkilisine selamlarımı iletiyorum
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    Shatteredthings 1 hf. worldpartner
    Ben 700 dolar diye hatırlıyorum ama
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    clb12 1 hf.
    OIS ve stereo hoparlör yoksa kalsın.
    Yanıtla +8
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    Puppey 1 hf.
    xiaomi ois koymamak gibi bir hata yapmazsın umarım. ve fiyat pahalı eski fp ruhu iyice kayboldu xiaomide.
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    Gunpower-storm 1 hf. Puppey
    Pahalı? Artık Snapdragon 818'ler yok ama.
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    -MoDeStUs- 1 hf.
    Xiaomi bildiğin işin bokunu çıkardı.Bu haber için demiyorum cidden çıkan model sayısı abartı fazla oldu.Bakıyorsun modellere nerdeyse birbirinin aynısı 1-2 ufak değiştirme sür piyasaya.Artık model seçmek çin işkencesi oldu.Çinli firma olduklarını bir kez daha gösteriyorlar : )
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    Raphaël 1 hf.
    Ois yoksa yüzüne bakmam.
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    Bloodin 1 hf.
    Sony IMX686 sensörü çıkacak yakında, 60 ya da 64 MP olacak, o sensör varken Mi 9 ile aynı olan 48 MP sensörü kullanmaz Xiaomi gibi geliyor bana
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