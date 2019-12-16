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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu

    Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlardan biri olacağı resmen açıklanmıştı. Şimdi ise amiral gemisinin çıkış tarihi belli oldu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu
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    Xiaomi'nin en çok beklenen akıllı telefonlarından biri de şüphesiz ki Mi 10. Gelen bilgilere göre cihazın çalışan bir prototipi şirketin üst düzey yöneticilerinden biri tarafından zaten kullanılmaya başlanmış durumda. Ancak Mi 10 hakkında son derece az bilgiye sahibiz.

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    Sadece, Snapdragon 865 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlardan biri olacağını biliyoruz. Ancak artık çıkış tarihi konusunda da bir fikrimiz var. Xiaomi'ye bağlı Redmi markasının bir yöneticisi Mi 10'un 2020'nin ilk çeyreğinde çıkacağını doğruladı.

    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu
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    Geri sayım başladı

    Amiral gemisi telefon büyük olasılıkla Şubat sonu veya Mart ayında resmiyet kazanacak. Xiaomi Mi 10'un tıpkı Mi Note 10 gibi 108 megapiksel arka kamerayla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyebileceğini de belirtelim.



    https://www.mysmartprice.com/gear/xiaomi-mi-10-confirmed-launch-q1-2020-reveals-redmi-pr-manager Yorum Yaz
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    smart1978 34 dk.
    Mart sonuna kadar ihtimal var . Biraz gec geliyor. Erken tanitiliyorsa kisa surede teslimatlarin baslanmasi gerekirdi... En fazla 1 ay idealidir . Fazlasi eskimeye baslar. Android guncellemeleri de malsesef lansman tarihi baz alindigina gore daha simdiden eskimeye baslamistir!
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    canavan06 36 dk.
    Batarya 4000 den aşağı gelirse yaramaz.
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