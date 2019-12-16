Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu

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Xiaomi'nin en çok beklenen akıllı telefonlarından biri de şüphesiz ki Mi 10. Gelen bilgilere göre cihazın çalışan bir prototipi şirketin üst düzey yöneticilerinden biri tarafından zaten kullanılmaya başlanmış durumda. Ancak Mi 10 hakkında son derece az bilgiye sahibiz.

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Sadece, Snapdragon 865 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlardan biri olacağını biliyoruz. Ancak artık çıkış tarihi konusunda da bir fikrimiz var. Xiaomi'ye bağlı Redmi markasının bir yöneticisi Mi 10'un 2020'nin ilk çeyreğinde çıkacağını doğruladı.

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Geri sayım başladı

Amiral gemisi telefon büyük olasılıkla Şubat sonu veya Mart ayında resmiyet kazanacak. Xiaomi Mi 10'un tıpkı Mi Note 10 gibi 108 megapiksel arka kamerayla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyebileceğini de belirtelim.

https://www.mysmartprice.com/gear/xiaomi-mi-10-confirmed-launch-q1-2020-reveals-redmi-pr-manager