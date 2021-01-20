Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye'ye geliyor

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Xiaomi’nin orta segmente yönelik akıllı telefon ailesi Mi 10T serisinin düşük fiyatlı üyesi Mi 10T Lite modeli Türkiye’de satışa sunulacak. Xiaomi Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda telefonun çok yakında Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.

Xiaomi Mi 10T Lite modelinin Türkiye’de ne zaman satılacağı ve fiyatı bilinmiyor. Xiaomi ilerleyen günlerde konu hakkında duyuru yapacak.

Xiaomi Mi 10T Lite özellikleri

Xiaomi Mi 10T Lite, 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.67 inç büyüklüğünde Full HD bir ekranla geliyor. Ekranda Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi kullanılıyor.

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Telefon Qualcomm’un yeni yonga setlerinden biri olan Snapdragon 750G’den güç alıyor. Bu yonga setinde kullanılan Adreno 619 grafik birimi sayesinde oyunlarda yüksek performans sunuyor. Ayrıca 5G desteğine sahip.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi10T Pro 5G kutudan çıkıyor! ön inceleme"

6 GB RAM’den beslenen telefonun 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneği mevcut. MicroSD kart ile hafıza kapasitesi artırılabiliyor.

4820 mAh büyüklüğünde bataryası bulunan Mi 10T Lite’da 33W hızlı şarj desteği var. Kutudan çıkan adaptör 33W şarjı destekliyor.

Arka kamera özellikleri

64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.73", 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 120° (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm

2 MP, f/2.4, (macro)

2 MP, f/2.4, (derinlik sensörü)

Ön kamera

16 MP, f/2.5, 25mm, 1/3.06" 1.0µm

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