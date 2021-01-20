Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye'ye geliyor

Xiaomi’nin orta segmente yönelik akıllı telefon ailesi Mi 10T serisinin düşük fiyatlı üyesi Mi 10T Lite modeli Türkiye’de satışa sunulacak. Xiaomi Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda telefonun çok yakında Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.
Xiaomi Mi 10T Lite modelinin Türkiye’de ne zaman satılacağı ve fiyatı bilinmiyor. Xiaomi ilerleyen günlerde konu hakkında duyuru yapacak.
Xiaomi Mi 10T Lite özellikleri
Xiaomi Mi 10T Lite, 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.67 inç büyüklüğünde Full HD bir ekranla geliyor. Ekranda Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi kullanılıyor.İlginizi Çekebilir Redmi Note 9 Türkiye lansmanı canlı olarak DH’de
Telefon Qualcomm’un yeni yonga setlerinden biri olan Snapdragon 750G’den güç alıyor. Bu yonga setinde kullanılan Adreno 619 grafik birimi sayesinde oyunlarda yüksek performans sunuyor. Ayrıca 5G desteğine sahip.
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6 GB RAM’den beslenen telefonun 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneği mevcut. MicroSD kart ile hafıza kapasitesi artırılabiliyor.
4820 mAh büyüklüğünde bataryası bulunan Mi 10T Lite’da 33W hızlı şarj desteği var. Kutudan çıkan adaptör 33W şarjı destekliyor.
Arka kamera özellikleri
- 64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.73", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 120° (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm
- 2 MP, f/2.4, (macro)
- 2 MP, f/2.4, (derinlik sensörü)
Ön kamera
- 16 MP, f/2.5, 25mm, 1/3.06" 1.0µm
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1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir
Bu telefonun iyisi Çin'e Redmi Note 9 Pro 5G, Hindistan'a Mi 10i diye gönderiliyor. İki tane tatsızlık baştan...
Fiyatta potansiyel bir sıkıntı var. Avrupa fiyatını baz alırlarsa 6/64 modeli ile en azından 4000TL'si olur. 1000TL daha üstüne koy 6/128 Mi 10T al olur o zaman. Mi 10T için Avrupa fiyatını baz almadıkları için böyle bir durum var.
Çin fiyatını baz aldıklarını varsayarsak maksimum vergi ve kur harici bir miktar şişirme payıyla 3500TL civarında olması lazım. 6/64 modeline de yuh denir aslında. Çin'deki fiyat 6/128 model için. Hem onda daha iri sensör de var. 6/64 modeliyle 3000TL'yi aşmaması lazım.
Çin'de sunduğu modellerde 6/128, 8/128, 8/256 modelleri var. Avrupa'da ise çok daha pahalı ve sensörden çalmış olmalarına rağmen 6/64 ve 6/128 modelleri var.