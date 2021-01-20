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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye'ye geliyor

    Xiaomi'nin 5G'li uygun fiyatlı telefonu Mi 10T Lite, Türkiye'de satışa sunulacak. Xiaomi Türkiye'den yapılan açıklamada "Çok yakında satışta" ibaresine yer verildi.
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye'ye geliyor
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    Xiaomi’nin orta segmente yönelik akıllı telefon ailesi Mi 10T serisinin düşük fiyatlı üyesi Mi 10T Lite modeli Türkiye’de satışa sunulacak. Xiaomi Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda telefonun çok yakında Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.

    Xiaomi Mi 10T Lite modelinin Türkiye’de ne zaman satılacağı ve fiyatı bilinmiyor. Xiaomi ilerleyen günlerde konu hakkında duyuru yapacak.

    Xiaomi Mi 10T Lite özellikleri

    Xiaomi Mi 10T Lite, 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.67 inç büyüklüğünde Full HD bir ekranla geliyor. Ekranda Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi kullanılıyor.

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    Telefon Qualcomm’un yeni yonga setlerinden biri olan Snapdragon 750G’den güç alıyor. Bu yonga setinde kullanılan Adreno 619 grafik birimi sayesinde oyunlarda yüksek performans sunuyor. Ayrıca 5G desteğine sahip.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi10T Pro 5G kutudan çıkıyor! ön inceleme"

    6 GB RAM’den beslenen telefonun 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneği mevcut. MicroSD kart ile hafıza kapasitesi artırılabiliyor.

    4820 mAh büyüklüğünde bataryası bulunan Mi 10T Lite’da 33W hızlı şarj desteği var. Kutudan çıkan adaptör 33W şarjı destekliyor.

    Arka kamera özellikleri

    • 64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.73", 0.8µm, PDAF
    • 8 MP, f/2.2, 120° (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm
    • 2 MP, f/2.4, (macro)
    • 2 MP, f/2.4, (derinlik sensörü)

    Ön kamera

    • 16 MP, f/2.5, 25mm, 1/3.06" 1.0µm



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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 gün önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi da iyice Hindistana kıyak geçmeye başladı. 10i modeline 108 mp koydu, kasa ve diğer her şey aynı cihaz. Poco X3 için Hindistan modelinde 6000 batarya var falan. Cidden çok can sıkıcı kayırmalar bunlar.
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    B bytradm (adem ademy) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    önce düzgün rom yapmayı öğrenmeli.
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    muratkaya (Murat KAYA) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi Mi10T Lite Plus SE Note ne zaman gelir?
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    Whippoorwill 10 dk. ( Mesaj Silindi ) muratkaya
    Black Power Edition Max olan mı yoksa düz olan mı?
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    Guaire (Tayfun ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel, ama cihaz çıkalı 4 ay oldu. Soğuk yemek servisi yapmak gibi bir şey bu. 12 ayda zaten bir jenerasyon değişiyor. Bir de stoğu hemen tükenen Mi 10T Pro'yu getirecekler daha, 2 ay oldu. Neyse o da ayrı bir konu.

    Bu telefonun iyisi Çin'e Redmi Note 9 Pro 5G, Hindistan'a Mi 10i diye gönderiliyor. İki tane tatsızlık baştan...

    Fiyatta potansiyel bir sıkıntı var. Avrupa fiyatını baz alırlarsa 6/64 modeli ile en azından 4000TL'si olur. 1000TL daha üstüne koy 6/128 Mi 10T al olur o zaman. Mi 10T için Avrupa fiyatını baz almadıkları için böyle bir durum var.

    Çin fiyatını baz aldıklarını varsayarsak maksimum vergi ve kur harici bir miktar şişirme payıyla 3500TL civarında olması lazım. 6/64 modeline de yuh denir aslında. Çin'deki fiyat 6/128 model için. Hem onda daha iri sensör de var. 6/64 modeliyle 3000TL'yi aşmaması lazım.

    Çin'de sunduğu modellerde 6/128, 8/128, 8/256 modelleri var. Avrupa'da ise çok daha pahalı ve sensörden çalmış olmalarına rağmen 6/64 ve 6/128 modelleri var.
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    M marsk35 (mehmet kaya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sattıları telefon sayısı ile çıkardıkları model sayısı arasındaki farkı hızla kapatmak istiyorlar takdir ediyorum bu azimlerini... bu gidişle model sayısı öne geçecektir... yeter da hangisi hangisinden iyi bulamıyoruz artık ayda bir model piyasaya sürüyorlar sonları nokia gibi olacak firmalardan az kaldı
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    interwap (Volkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi Türkiye olarak kastedilen Xiaomi'nin kendisi mi yoksa distribütörlerden biri mi?
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    saint42 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    xaomi de baydı iyice basıp basıp gönderiyor orta segment çoğu cihazları birbirine çok benziyor.
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