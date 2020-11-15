Xiaomi Mi 11 dört tarafı kavisli ekranla gelebilir

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Son günlerde Xiaomi Mi 11 hakkında pek çok söylenti duymaya başladık. Akıllı telefonun çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Ünlü duyumcu Digital Chat Station merakla beklenen amiral gemisinin dört tarafı kavisli ekranla piyasaya sürülebileceğini açıkladı.

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Xiaomi Mi 11'in sadece sağ ve sol kenarlarının değil aynı zamanda üst ve alt kısımlarının da kavisli olacağı bildiriliyor. Öte yandan cihazın 2021'in en popüler teknolojilerinden biri olması beklenen ekran altı kamera teknolojisi sunmayacağı da gelen haberler arasında.

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Delikli ekran bilgisi var

Çinli şirketin yeni amiral gemisi telefonunda selfie kamerasına ev sahipliği yapan delikli ekran kullanacağı söyleniyor. Xiaomi Mi 11 ile ilgili internete sızdırılan detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://www.gizmochina.com/2020/11/13/xiaomi-mi-11-four-sided-curved-display-with-top-left-punch-hole/

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