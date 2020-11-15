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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 dört tarafı kavisli ekranla gelebilir

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili sızıntıların sayısı günden güne artıyor. Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre Mi 11, dört tarafı kavisli ekrana sahip olacak.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 dört tarafı kavisli ekranla gelebilir
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    Son günlerde Xiaomi Mi 11 hakkında pek çok söylenti duymaya başladık. Akıllı telefonun çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Ünlü duyumcu Digital Chat Station merakla beklenen amiral gemisinin dört tarafı kavisli ekranla piyasaya sürülebileceğini açıkladı.

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    Xiaomi Mi 11'in sadece sağ ve sol kenarlarının değil aynı zamanda üst ve alt kısımlarının da kavisli olacağı bildiriliyor. Öte yandan cihazın 2021'in en popüler teknolojilerinden biri olması beklenen ekran altı kamera teknolojisi sunmayacağı da gelen haberler arasında.

    Xiaomi Mi 11 dört tarafı kavisli ekranla gelebilir
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    Delikli ekran bilgisi var

    Çinli şirketin yeni amiral gemisi telefonunda selfie kamerasına ev sahipliği yapan delikli ekran kullanacağı söyleniyor. Xiaomi Mi 11 ile ilgili internete sızdırılan detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/13/xiaomi-mi-11-four-sided-curved-display-with-top-left-punch-hole/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boşa maliyet artışı kimse istemiyorda zaten
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kavisli ekranin herhangi bir kullanim avantaji yok bence.
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kimse xiaomi ye o paraları vermiyor. Zaten mi5 in satışları nerde mi10 un nerde. Redmi veya mi9t/mi10t üzerinden asıl şatış yapılıyor.
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    xreaLy (Yakup UZ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden Türkiye pazarı için f/p ydi şimdi ise almak imkansız hale geldi.
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    th9 3 sa. ( Mesaj Silindi ) xreaLy
    trde fp yok
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