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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın en ünlü gökdeleni artık tamamen rüzgar enerjisi kullanıyor

    New York'taki Empire State Binası’nın elektrik ihtiyacının tamamı artık rüzgar enerjisinden karşılanıyor. Yenilenebilir enerjiye geçiş 204 milyon kilogram karbondioksit tasarrufu sağlayacak.
    05 Şubat 2021, 23:59 (1 hf.)
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    Alternatif Enerji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dünyanın en ünlü gökdeleni artık tamamen rüzgar enerjisi kullanıyor
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    Dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Empire State Binası artık elektrik ihtiyacının tamamını yeşil enerjiden karşılıyor. New York'taki Manhattan Adası'nda bulunan 103 katlı gökdelen bu yıl itibariyle tamamen çevre dostu hale geldi.

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    Empire State Binası'nın sahibi Empire State Realty Trust şirketi bu hafta Green Mountain Energy ve Direct Energy firmalarıyla üç yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. İki tedarikçi Empire State Binası ve ESRT'nin portföyündeki diğer 13 ofis binasına 300 milyon kilovat-saat (kWh) yenilenebilir enerji sağlayacak.

    Dünyanın en ünlü gökdeleni artık tamamen rüzgar enerjisi kullanıyor
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    Sürdürülebilir mimari önem teşkil ediyor

    Empire State Binası'nın doğrudan rüzgar türbinlerine bağlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bunun yerine şirket binaların elektriğini karşılamakta kullanılan yenilenebilir enerji için para ödeyecek. Yapılan basın açıklamasına göre rüzgar enerjisine geçiş 204 milyon kilogram karbondioksit tasarrufu sağlayacak.

    Empire State Realty Trust, yeşil enerjiye geçiş yapan en büyük gayrimenkul şirketi konumunda. İklim değişikliği nedeniyle birçok binanın "yeşile" döndüğüne şahit oluyoruz. Bu da yenilebilir enerji kaynaklarına öncelik veren sürdürülebilir mimari kavramının geleceğimiz için ne kadar önemli hale geldiğini gösteriyor.



    https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2021/02/03/climate-empire-state-wind Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    artenis (mehmet n.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İtibardan tasarruz edilmez, koca gokdelen veya saray rüzgarda dönen pervane ile mi elektrik verilecek! Peh!
    Etrafında yıkık dökük harabeler olan beşpara etmez 8 bin yıllık bir yer vardı hasankeyf, hah işte oraya bir baraj kurduk oradan direk hat çekeceeen ki millet itibar görsün, şekil görsün, pervaneyle elektrik verilecekmiş peh!
    ....
    İtibardan tasarruz edilmez, koca gokdelen veya saray rüzgarda dönen pervane ile mi elektrik verilecek! Peh! Etrafında yıkık dökük harabeler olan beşpara etm...
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Turkiye’de yenilenebilir enerji toplam enerjinin %50’sini karsilar oldu. Ayrica binalar icin 2011’den beri zorunlu Enerji Kimligi Belgesi getirildi. Yesil ofis sertifikasina sahip bir cok bina var..
    Turkiye’de yenilenebilir enerji toplam enerjinin %50’sini karsilar oldu. Ayrica binalar icin 2011’den beri zorunlu Enerji Kimligi Belgesi getirildi. Yesil ofis ...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Turkiye’de yenilenebilir enerji toplam enerjinin %50’sini karsilar oldu. Ayrica binalar icin 2011’den beri zorunlu Enerji Kimligi Belgesi getirildi. Yesil ofis sertifikasina sahip bir cok bina var..
    Yanıtla +5
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    White Water 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Empire State artık eskisi kadar ünlü değil. Spot ışıklarını Burj Halife'ye kaptıralı yıllar oldu.
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    artenis (mehmet n.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İtibardan tasarruz edilmez, koca gokdelen veya saray rüzgarda dönen pervane ile mi elektrik verilecek! Peh!
    Etrafında yıkık dökük harabeler olan beşpara etmez 8 bin yıllık bir yer vardı hasankeyf, hah işte oraya bir baraj kurduk oradan direk hat çekeceeen ki millet itibar görsün, şekil görsün, pervaneyle elektrik verilecekmiş peh!
    ....
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Akkuyu ters ama :)
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