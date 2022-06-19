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    Xiaomi Mi Band 7 satışları 1 milyonu aştı

    Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 7 satış rakamıyla dikkat çekti. Xiaomi henüz yeni tanıttığı akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 7'den 1 milyon adet sattı.
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    Xiaomi Mi Band 7 satışları 1 milyonu aştı
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    Xiaomi bugün bir satış duyurusu ile karşımıza çıktı. Xiaomi Mi Band 7 akıllı bilekliğin satış rakamlarını bildiren Xiaomi, Mi Band 7 ile ciddi bir başarı yakaladığını ortaya koyuyor.

    Xiaomi Mi Band 7 satışları dikkat çekiyor

    Xiaomi yıllardır Mi Band modelleri ile kullanıcıların beğenisini topluyor. Şimdi Xiaomi Mi Band 7 modeli ile pazara giriş yapan Xiaomi, yine bir başarıya imza attı. Bugün satış rakamları ile ilgili açıklama yapan Xiaomi, Mi Band 7'nin küresel sevkiyatının 1 milyonu aştığını bildirdi.

    Xiaomi Mi Band 7 satışları 1 milyonu aştı
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    1,62 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı ve 13,5 gram ağırlığı ile kolay kullanım sunan Xiaomi Mi Band 7, içerisinde 120 farklı spor modu barındırıyor. Birçok renk seçeneği, yenilenmiş arayüz, 100'den fazla kadran ve tabiki kan oksijen ölçümü ile kullanıcıların yeniden beğenisini kazanan Xiaomi Mi Band 7, şu anda 50-60 Euro arasında bir fiyata sahip. Yani Xiaomi Mi Band 7 tıpkı önceki modellerde olduğu gibi hem fiyatı hem performansıyla başarıya ulaşmış gibi duruyor. 

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