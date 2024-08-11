Xiaomi Mi Band’a gelen yeni özellik, kullanıcıların motivasyonunu arttırmayı amaçlıyor

Xiaomi, Mi Band serisini yeni bir sağlık verisi paylaşma özelliği ile güçlendirdi. Kullanıcılar artık aktivite, uyku, kalp atış hızı ve diğer sağlık verilerini arkadaşları ve aile üyeleri ile paylaşarak ek motivasyon ve destek sağlayabiliyor.
Bu yeni özellik, kullanıcıların Spor Sağlık uygulaması aracılığıyla sevdikleriyle sağlık verilerini paylaşmalarına olanak tanıyor. Paylaşılabilen veriler arasında egzersiz detayları, kalp atış hızı, uyku düzeni, kan basıncı, atılan adım sayısı, ayakta durma süresi, aktivite yoğunluğu, kilo ve kan oksijen doygunluk seviyeleri bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların birbirlerini teşvik etmelerini ve sağlık hedeflerine ulaşmada birbirlerine destek olmalarını amaçlıyor.
Xiaomi'nin son model fitness takipçisi Mi Band 9, bu sağlık verilerini takip etmek için sağlam bir platform sunuyor. 1,62 inç AMOLED ekranı, 1200 nit maksimum parlaklık ve 60Hz yenileme hızı ile net ve hızlı bir görsel deneyim sağlıyor. Bu gelişmiş donanım, kullanıcıların sağlık verilerini doğru ve ayrıntılı bir şekilde izlemesini mümkün kılıyor.
Sağlık verisi paylaşma özelliği, kullanıcı deneyimini artırarak arkadaşlar ve aile üyeleri arasında bir topluluk hissi yaratıyor. Sağlıklı rekabeti teşvik eden bu özellik, kullanıcıların sağlık hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağlıyor. Xiaomi'nin bu adımı, fitness takip cihazları pazarında önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor ve Mi Band serisinin kullanıcılar arasında daha fazla yaygınlaşmasını hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.