Xiaomi Mi Band’a gelen yeni özellik, kullanıcıların motivasyonunu arttırmayı amaçlıyor

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Xiaomi, Mi Band serisini yeni bir sağlık verisi paylaşma özelliği ile güçlendirdi. Kullanıcılar artık aktivite, uyku, kalp atış hızı ve diğer sağlık verilerini arkadaşları ve aile üyeleri ile paylaşarak ek motivasyon ve destek sağlayabiliyor.

Bu yeni özellik, kullanıcıların Spor Sağlık uygulaması aracılığıyla sevdikleriyle sağlık verilerini paylaşmalarına olanak tanıyor. Paylaşılabilen veriler arasında egzersiz detayları, kalp atış hızı, uyku düzeni, kan basıncı, atılan adım sayısı, ayakta durma süresi, aktivite yoğunluğu, kilo ve kan oksijen doygunluk seviyeleri bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların birbirlerini teşvik etmelerini ve sağlık hedeflerine ulaşmada birbirlerine destek olmalarını amaçlıyor.

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Xiaomi'nin son model fitness takipçisi Mi Band 9, bu sağlık verilerini takip etmek için sağlam bir platform sunuyor. 1,62 inç AMOLED ekranı, 1200 nit maksimum parlaklık ve 60Hz yenileme hızı ile net ve hızlı bir görsel deneyim sağlıyor. Bu gelişmiş donanım, kullanıcıların sağlık verilerini doğru ve ayrıntılı bir şekilde izlemesini mümkün kılıyor.

Sağlık verisi paylaşma özelliği, kullanıcı deneyimini artırarak arkadaşlar ve aile üyeleri arasında bir topluluk hissi yaratıyor. Sağlıklı rekabeti teşvik eden bu özellik, kullanıcıların sağlık hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağlıyor. Xiaomi'nin bu adımı, fitness takip cihazları pazarında önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor ve Mi Band serisinin kullanıcılar arasında daha fazla yaygınlaşmasını hedefliyor.

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Xiaomi Mi Band sağlık verisi paylaşma özelliği tanıtıldı