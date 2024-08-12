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    Xiaomi Smart Band 9 global pazar için gün sayıyor, işte muhtemel çıkış tarihi

    Xiaomi, geçtiğimiz ay tanıttığı Smart Band 9'u kısa süre içinde global pazara sunmayı planlıyor. Cihaz, gelişmiş sağlık takibi ve uzun batarya ömrü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Xiaomi Smart Band 9 global pazar için gün sayıyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin geçtiğimiz ay Çin’de tanıttığı Smart Band 9, yakın bir zamanda global pazarda da satışa sunulabilir. Xiaomi Mix Fold 4 ve Xiaomi Mix Flip ile birlikte tanıtılan bu yeni akıllı bileklik, dünya genelinde kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Henüz kesin bir tarih verilmese de, sızıntılar cihazın kısa süre içinde global pazara açılacağını gösteriyor.

    Xiaomi Smart Band 9'un özellikleri

    Xiaomi Smart Band 9’un geçtiğimiz günlerde Amazon İtalya’da listelenmesi, cihazın Avrupa pazarına ne zaman sunulacağı konusunda ipuçları veriyor. Listelemede, cihazın 19 Ağustos’ta satışa çıkabileceği belirtilmiş, ancak fiyat bilgisi paylaşılmamıştı. Xiaomi’nin önceki akıllı bileklik modellerine göre global pazara daha hızlı açılacağı düşünülen Smart Band 9, bu yönüyle dikkat çekiyor.

    Çin pazarında 35 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Smart Band 9, NFC destekli model ve Seramik Özel Sürüm gibi iki farklı versiyonuyla da dikkat çekiyor. Bu özel sürümler ise sırasıyla yaklaşık 41 dolar ve 48 dolar fiyat etiketleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Avrupa pazarında ise bu fiyatların biraz daha artacağı, Amazon İtalya’da yaklaşık 47 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkabileceği tahmin ediliyor.

    Xiaomi Smart Band 9, 1.62 inç büyüklüğünde AMOLED ekranıyla geliyor ve bu ekran, 1200 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Cihazın ekranı 192 x 490 piksel çözünürlüğe ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Kullanıcılara 200’den fazla saat yüzü seçeneği sunan bu model, bazı versiyonlarda NFC desteği ile temassız ödeme imkanı sağlıyor.

    Sağlık takibi konusunda geliştirilmiş özellikler sunan Xiaomi Smart Band 9, önceki modeline göre %16 daha hassas ölçümler yapabiliyor. 150’den fazla egzersiz modu bulunan cihaz, ayrıca rehberli koşu dersleri ve uyku düzeni önerileri gibi kullanıcıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik işlevlerle donatılmış.

    233 mAh bataryasıyla dikkat çeken cihaz, ekranın her zaman açık modu kapalıyken 21 güne kadar, açıkken ise yaklaşık 9 gün kullanım süresi sunuyor. Şarj süresi ise yalnızca 1 saat. Ayrıca, 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik özelliği de bulunan cihaz, Bluetooth 5.4 desteği ile müzik kontrolü, mesaj yanıtları ve hava durumu güncellemeleri gibi temel işlevleri de kullanıcılarına sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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