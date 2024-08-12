Xiaomi Smart Band 9 global pazar için gün sayıyor, işte muhtemel çıkış tarihi

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Xiaomi’nin geçtiğimiz ay Çin’de tanıttığı Smart Band 9, yakın bir zamanda global pazarda da satışa sunulabilir. Xiaomi Mix Fold 4 ve Xiaomi Mix Flip ile birlikte tanıtılan bu yeni akıllı bileklik, dünya genelinde kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Henüz kesin bir tarih verilmese de, sızıntılar cihazın kısa süre içinde global pazara açılacağını gösteriyor.

Xiaomi Smart Band 9'un özellikleri

Xiaomi Smart Band 9’un geçtiğimiz günlerde Amazon İtalya’da listelenmesi, cihazın Avrupa pazarına ne zaman sunulacağı konusunda ipuçları veriyor. Listelemede, cihazın 19 Ağustos’ta satışa çıkabileceği belirtilmiş, ancak fiyat bilgisi paylaşılmamıştı. Xiaomi’nin önceki akıllı bileklik modellerine göre global pazara daha hızlı açılacağı düşünülen Smart Band 9, bu yönüyle dikkat çekiyor.

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Çin pazarında 35 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Smart Band 9, NFC destekli model ve Seramik Özel Sürüm gibi iki farklı versiyonuyla da dikkat çekiyor. Bu özel sürümler ise sırasıyla yaklaşık 41 dolar ve 48 dolar fiyat etiketleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Avrupa pazarında ise bu fiyatların biraz daha artacağı, Amazon İtalya’da yaklaşık 47 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkabileceği tahmin ediliyor.

Xiaomi Smart Band 9, 1.62 inç büyüklüğünde AMOLED ekranıyla geliyor ve bu ekran, 1200 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Cihazın ekranı 192 x 490 piksel çözünürlüğe ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Kullanıcılara 200’den fazla saat yüzü seçeneği sunan bu model, bazı versiyonlarda NFC desteği ile temassız ödeme imkanı sağlıyor.

Sağlık takibi konusunda geliştirilmiş özellikler sunan Xiaomi Smart Band 9, önceki modeline göre %16 daha hassas ölçümler yapabiliyor. 150’den fazla egzersiz modu bulunan cihaz, ayrıca rehberli koşu dersleri ve uyku düzeni önerileri gibi kullanıcıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik işlevlerle donatılmış.

233 mAh bataryasıyla dikkat çeken cihaz, ekranın her zaman açık modu kapalıyken 21 güne kadar, açıkken ise yaklaşık 9 gün kullanım süresi sunuyor. Şarj süresi ise yalnızca 1 saat. Ayrıca, 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik özelliği de bulunan cihaz, Bluetooth 5.4 desteği ile müzik kontrolü, mesaj yanıtları ve hava durumu güncellemeleri gibi temel işlevleri de kullanıcılarına sunuyor.

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Xiaomi Smart Band 9 global pazar için gün sayıyor