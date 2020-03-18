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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Mix 2020 geliyor: İşte muhtemel tasarımı ve özellikleri

    Xiaomi Mi Mix serisinin yeni modeliyle ilgili detaylar netleşiyor. Mi Mix 2020 adı altında karşımıza çıkmaya hazırlanan telefonun teknik özellikleri ve tasarımı hakkında yeni bilgiler var.
    2 gün
    24,6b
    5
    12
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Mix 2020 geliyor: İşte muhtemel tasarımı ve özellikleri
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    Xiaomi, bu yıl Mi Mix serisi kapsamında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Cihazın Mi Mix 4 olarak isimlendirilmesi bekleniyordu ancak Mi Mix 2020 adı altında satışa sunulacağına yönelik bilgiler var.

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    Xiaomi Mi Mix 2020, çentiksiz ve deliksiz bir tasarıma sahip olacak. Zira yayınlanan görüntülerde ön kamera yok. Bu da akıllı telefonun ekran altı kamera teknolojisi ile geleceğini gösteriyor. Cihaz 120 Hz tazeleme oranı ve 2K çözünürlük sunan bir ekran taşıyacak.

    Fiyatı da ortaya çıktı

    Arka panelde dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemini görüyoruz. Bu kısım tasarım olarak Mi Mix Alpha'yı andırıyor. 108 megapiksel ana sensör içeren kamera modülünde 12 megapiksel geniş açılı lens ve 10x zoom özellikli telefoto kamera görev yapacak. Ön kameranın ise 20 megapiksel çözünürlüğünde olacağını ekleyelim.

    Akıllı telefon hızlı kablolu ve kablosuz şarjı destekleyecek. Ayrıca Snapdragon 865 işlemci, yüz tanıma özelliği ve NFC modülü ile gelecek. Xiaomi Mi Mix 2020'nin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Amiral gemisi telefonun fiyatı 940 dolardan başlayacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    inan.yagiz 2 gün en beğenilen
    Xiaomi başkanı açıklama yaptı telefonlarımız 500 doları geçmeyecek demişti bu ne şimdi 940 dolar.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Mr. Jingles 2 gün inan.yagiz
    Her şey köprüyü geçene kadarmış.
    Yanıtla +2
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    Name and Shame 2 gün yeni yorumcu inan.yagiz
    Geçse bile kalanı müşterilere iade edeceğiz demişti.

    Xiaomi'yi severim ama bu yaptıkları hiç hoş değil.
    Yanıtla +2
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    Mrxy81 2 gün
    Note 5 ' den mi mix 3'e geçtim. Samsung' un bir sürü ozelligini arar oldum . Xiaomi hızlı arayuzune ragmen hala çok eksik ve geliştirmesi gereken çok yön var. 950 dolar herhangi bir telefonu için çok fazla.
    Note 5 ' den mi mix 3'e geçtim. Samsung' un bir sürü ozelligini arar oldum . Xiaomi hızlı arayuzune ragmen hala çok eksik ve geliştirmesi gereken çok yön var. 9...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Üçkağıtçılar fiyata bak
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 gün
    Bende. 3 u var çok beğendiğim bir cihaz. Tek eksiği şarj i bu kalite de bir cihaz için gerektigi kadar iyi değil. Bunda umarım bbatarya yi gerçekten yüksek tutarlar
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    DH Misafiri 1 gün
    Xiaomi çentiksiz geleceğin tasarımını yapmış. Snapdragon 865 çok güçlü 3d markta 7126 puan alıyor, iphone 11 4924 puan ve çentikli.
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    DH Misafiri 1 gün
    Ana kamera 108mp değil, 150mp 1 inç Samsung sensör olacak. Telefonlarda kullanılan ilk dev sensör olacağı için kaliteli bir lensle çıktığı zaman en iyi kameraya sahip telefon olması zor değil
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    Mrxy81 2 gün
    Note 5 ' den mi mix 3'e geçtim. Samsung' un bir sürü ozelligini arar oldum . Xiaomi hızlı arayuzune ragmen hala çok eksik ve geliştirmesi gereken çok yön var. 950 dolar herhangi bir telefonu için çok fazla.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    hakaniko (Hakan Yılmaz) 2 gün
    4. kamerayı gören sadece ben miyim?
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    TITAN (S K) 2 gün
    şu kavisli ekrandan nefret eden bir tek ben miyim? samsung almama sebeplerimden biriydi.
    Yanıtla +3
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    inan.yagiz 2 gün en beğenilen
    Xiaomi başkanı açıklama yaptı telefonlarımız 500 doları geçmeyecek demişti bu ne şimdi 940 dolar.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    yolyordam35 (yol yordam) 2 gün
    ha 720g ha 865. bu kadar para dökmeye ne gerek var.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    24622 kez okundu.
    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, mi mix 4 ve
    5 etiket daha mi mix 2020 tasarım teknik özellikler sızıntı Mobil Teknolojiler
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