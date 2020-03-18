Xiaomi Mi Mix 2020 geliyor: İşte muhtemel tasarımı ve özellikleri

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Xiaomi, bu yıl Mi Mix serisi kapsamında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Cihazın Mi Mix 4 olarak isimlendirilmesi bekleniyordu ancak Mi Mix 2020 adı altında satışa sunulacağına yönelik bilgiler var.

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Xiaomi Mi Mix 2020, çentiksiz ve deliksiz bir tasarıma sahip olacak. Zira yayınlanan görüntülerde ön kamera yok. Bu da akıllı telefonun ekran altı kamera teknolojisi ile geleceğini gösteriyor. Cihaz 120 Hz tazeleme oranı ve 2K çözünürlük sunan bir ekran taşıyacak.

Fiyatı da ortaya çıktı

Arka panelde dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemini görüyoruz. Bu kısım tasarım olarak Mi Mix Alpha'yı andırıyor. 108 megapiksel ana sensör içeren kamera modülünde 12 megapiksel geniş açılı lens ve 10x zoom özellikli telefoto kamera görev yapacak. Ön kameranın ise 20 megapiksel çözünürlüğünde olacağını ekleyelim.

Akıllı telefon hızlı kablolu ve kablosuz şarjı destekleyecek. Ayrıca Snapdragon 865 işlemci, yüz tanıma özelliği ve NFC modülü ile gelecek. Xiaomi Mi Mix 2020'nin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Amiral gemisi telefonun fiyatı 940 dolardan başlayacak.

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