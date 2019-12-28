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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Mix 4 canlı olarak görüntülendi

    Merakla beklenen Xiaomi Mi Mix 4'ün tasarımını gözler önüne seren ilk fotoğraflar internete düştü. Akıllı telefon görünüm olarak Mi Mix Alpha konseptini andırıyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Mix 4 canlı olarak görüntülendi
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    Büyük bir heyecanla beklenen Xiaomi Mi Mix 4'ün ilk görselleri geçtiğimiz haftalarda internete düşmüştü. Şimdi ise amiral gemisi telefonun ilk gerçek fotoğrafları ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "LG webOS Auto platformu CES 2020'de görücüye çıkacak"

    Xiaomi Mi Mix 2020 etiketi taşıyan bu fotoğraflar Çinli mikro blog sitesi Weibo'da yayınlandı. Görüntüler Mi Mix 4'ün tasarım açısından Mi Mix Alpha konseptine çok benzediğini doğruluyor.

    Xiaomi Mi Mix 4 canlı olarak görüntülendi
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    Dörtlü kamera sistemi

    Ancak Mi Mix 4'ün günümüz amiral gemilerinde olduğu gibi kavisli ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Oysa sıra dışı tasarıma sahip Mi Mix Alpha'nın ekranı, gövdenin tamamını sarıyor.

    Görünüşe bakılırsa Xiaomi Mi Mix 4, Vivo Nex 3 ve Huawei Mate 30 Pro gibi şelale ekran taşıyacak. Ayrıca dörtlü arka kamera sistemi ile geleceğini belirtelim. Akıllı telefonun yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Kesin tarih ise belli değil.



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    mrkb 6 dk.
    Canlanmış mı nasıl başlık böyle ...
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    alemburda34 13 dk.
    keşke şerit kısmını açılıp kapatılabilen rgb aydınlatmalı olsaymış arama geldiğinde şerit kısmında rgb renk geçişleri gibi.
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    WB 1 sa.
    Arkasi cirkin duruyor..
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    aliaydin16 2 sa.
    Gerçekten çok güzel görünüyor
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