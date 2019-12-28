Xiaomi Mi Mix 4 canlı olarak görüntülendi

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Büyük bir heyecanla beklenen Xiaomi Mi Mix 4'ün ilk görselleri geçtiğimiz haftalarda internete düşmüştü. Şimdi ise amiral gemisi telefonun ilk gerçek fotoğrafları ortaya çıktı.

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Xiaomi Mi Mix 2020 etiketi taşıyan bu fotoğraflar Çinli mikro blog sitesi Weibo'da yayınlandı. Görüntüler Mi Mix 4'ün tasarım açısından Mi Mix Alpha konseptine çok benzediğini doğruluyor.

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Dörtlü kamera sistemi

Ancak Mi Mix 4'ün günümüz amiral gemilerinde olduğu gibi kavisli ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Oysa sıra dışı tasarıma sahip Mi Mix Alpha'nın ekranı, gövdenin tamamını sarıyor.

Görünüşe bakılırsa Xiaomi Mi Mix 4, Vivo Nex 3 ve Huawei Mate 30 Pro gibi şelale ekran taşıyacak. Ayrıca dörtlü arka kamera sistemi ile geleceğini belirtelim. Akıllı telefonun yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Kesin tarih ise belli değil.