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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Note 10 Lite için geri sayım başladı

    Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Mi Note 10 Lite, sertifikasyon sürecinden geçiyor. Merakla beklenen akıllı telefonun özellikleri de netleşmiş durumda.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Note 10 Lite için geri sayım başladı
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    Son günlerde sıklıkla gündemi meşgul eden Xiaomi Mi Note 10 Lite için geri sayım başladı. Akıllı telefon son olarak Tayland Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu'nu (NBTC) tarafından onaylandı.

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    Ne yazık ki kurumun internet sitesinde yayınlanan sertifikada cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bir detay yok. Ancak sertifikasyon sürecinden geçmesi çıkış tarihinin yakın olduğu anlamına geliyor.

    Özellikleri sızdırıldı

    Daha önce Mi Note 10 Lite'ın bazı özellikleri açığa çıkmıştı. Akıllı telefon Snapdragon 730G işlemci, 6.47 inç FullHD+ AMOLED ekran, 30W hızlı şarj destekli 5.260 mAh pille gelecek.

    Arka tarafında 64 + 8 + 8 + 5 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan beşli kamera sistemi görev yapacak. Önünde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

    Xiaomi Mi Note 10 Lite için geri sayım başladı

    Android 10 ile gelecek

    Mi Note 10 bildiğiniz üzere kutudan Android 9 işletim sistemiyle çıkıyor. Lite versiyonu en yeni Android 10 işletim sistemiyle gelecek.

    Xiaomi henüz cihaz hakkında bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki haftalarda Mi Note 10 Lite ile ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı bekliyoruz.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_note_10_lite_nbtc_certification-news-42598.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 35 dk. yeni yorumcu
    Özellikleri çok iyi
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    volga tuygun (tuygun habora) 2 sa.
    Ana fark kamera tabii ki. Yukarıdaki tabloda Rear camera yazan yerde açıklamışlar. Bir de ön kamera 32'den 16'ya düşmüş.
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    evlbleef 5 sa. yeni yorumcu
    Mi Note 10 distribütör garantili 4.600 TL'ye kadar indi. Lite'ın daha uygun bir fiyatla çıkacağını düşünürsek orta segmentte tercih sebebi olabilir.

    Acaba nerelerden kırptılar.
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    talhadogdu 5 sa.
    Xiaomi Türkiye'nin Mi 10 fiyatlandırmasına bakarsak buna da en az 5.000 TL isterler
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