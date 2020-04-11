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Son günlerde sıklıkla gündemi meşgul eden Xiaomi Mi Note 10 Lite için geri sayım başladı. Akıllı telefon son olarak Tayland Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu'nu (NBTC) tarafından onaylandı.

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Ne yazık ki kurumun internet sitesinde yayınlanan sertifikada cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bir detay yok. Ancak sertifikasyon sürecinden geçmesi çıkış tarihinin yakın olduğu anlamına geliyor.

Özellikleri sızdırıldı

Daha önce Mi Note 10 Lite'ın bazı özellikleri açığa çıkmıştı. Akıllı telefon Snapdragon 730G işlemci, 6.47 inç FullHD+ AMOLED ekran, 30W hızlı şarj destekli 5.260 mAh pille gelecek.

Arka tarafında 64 + 8 + 8 + 5 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan beşli kamera sistemi görev yapacak. Önünde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Android 10 ile gelecek

Mi Note 10 bildiğiniz üzere kutudan Android 9 işletim sistemiyle çıkıyor. Lite versiyonu en yeni Android 10 işletim sistemiyle gelecek.

Xiaomi henüz cihaz hakkında bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki haftalarda Mi Note 10 Lite ile ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı bekliyoruz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_note_10_lite_nbtc_certification-news-42598.php

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