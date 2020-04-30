Windows 10 artık Android telefonunuzdaki müziği kontrol edebiliyor

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Yazılım devi Microsoft, Windows 10 için tasarladığı Telefonunuz uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Son güncelleme ile birlikte uygulamaya uzunca bir süredir beklenen yeni bir özellik daha eklendi.

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Microsoft'un Telefonunuz uygulaması yeni bir özellik kazandı

Uygulama artık Android telefonunuzdaki müziği doğrudan bilgisayar üzerinden kontrol etmenize olanak sağlıyor. Yani bundan böyle cihazınızı elinize almadan çalan müziği durdurup başlatabileceğiniz gibi başka bir parçaya atlayabilecek ve albümü görüntüleyebileceksiniz.

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Amaç telefonun daha az dikkat dağıtması

Bu özellik, bilgisayar başında çalışırken telefonunuzun dikkatinizi daha az dağıtmasını sağlamak amacıyla tasarlandı. Ayrıca açılır menüyü kullanarak farklı müzik kaynakları arasında geçiş de yapabileceksiniz.

Yeni özellik hem akıllı telefondaki medya oynatıcılarını hem de Spotify, YouTube Music ve Apple Music gibi dijital müzik hizmetlerini destekliyor. Ancak kullanabilmeniz için cihazlarınızın bazı gereksinimleri karşılaması gerekecek.

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Yakında genel kullanıma sunulacak

Müzik kontrol özelliğinden faydalanmak isteyenlerin Android 7 Nougat (veya daha üstü) ile çalışan bir telefon ve en az Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi yüklü bir bilgisayara ihtiyacı olacak.

Microsoft henüz test sürecinde olan özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor. Müzik kontrol işlevi şu an için sadece Windows Insider kullanıcılarına dağıtıldı. Önümüzdeki ay itibarıyla da genel kullanıma sunulması planlanıyor.

windowslatest.com/2020/04/29/windows-10-now-lets-you-control-music-playing-on-android

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