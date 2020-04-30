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    Windows 10 artık Android telefonunuzdaki müziği kontrol edebiliyor

    Microsoft, Windows 10'daki Telefonunuz uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Uygulama artık Android telefonunuzdaki müziği doğrudan bilgisayar üzerinden kontrol etmenize olanak sağlıyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10 artık Android telefonunuzdaki müziği kontrol edebiliyor
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    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 için tasarladığı Telefonunuz uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Son güncelleme ile birlikte uygulamaya uzunca bir süredir beklenen yeni bir özellik daha eklendi.

    Ayrıca Bkz. "1 Milyon Yazılımcı projesine başvuran sayısı belli oldu"

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    Uygulama artık Android telefonunuzdaki müziği doğrudan bilgisayar üzerinden kontrol etmenize olanak sağlıyor. Yani bundan böyle cihazınızı elinize almadan çalan müziği durdurup başlatabileceğiniz gibi başka bir parçaya atlayabilecek ve albümü görüntüleyebileceksiniz.

    Windows 10 artık Android telefonunuzdaki müziği kontrol edebiliyor
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    Amaç telefonun daha az dikkat dağıtması

    Bu özellik, bilgisayar başında çalışırken telefonunuzun dikkatinizi daha az dağıtmasını sağlamak amacıyla tasarlandı. Ayrıca açılır menüyü kullanarak farklı müzik kaynakları arasında geçiş de yapabileceksiniz.

    Yeni özellik hem akıllı telefondaki medya oynatıcılarını hem de Spotify, YouTube Music ve Apple Music gibi dijital müzik hizmetlerini destekliyor. Ancak kullanabilmeniz için cihazlarınızın bazı gereksinimleri karşılaması gerekecek.

    Windows 10 artık Android telefonunuzdaki müziği kontrol edebiliyor
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    Yakında genel kullanıma sunulacak

    Müzik kontrol özelliğinden faydalanmak isteyenlerin Android 7 Nougat (veya daha üstü) ile çalışan bir telefon ve en az Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi yüklü bir bilgisayara ihtiyacı olacak.

    Microsoft henüz test sürecinde olan özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor. Müzik kontrol işlevi şu an için sadece Windows Insider kullanıcılarına dağıtıldı. Önümüzdeki ay itibarıyla da genel kullanıma sunulması planlanıyor.



    windowslatest.com/2020/04/29/windows-10-now-lets-you-control-music-playing-on-android Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SaxHobbit (Alp Yenigün) 2 sa. en beğenilen
    Şu uygulamaya whatsapp gibi 3. Parti uygulamalardan da mesajlaşma özelliği gelirse oldukça kullanışlı olur
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SaxHobbit (Alp Yenigün) 2 sa. en beğenilen
    Şu uygulamaya whatsapp gibi 3. Parti uygulamalardan da mesajlaşma özelliği gelirse oldukça kullanışlı olur
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
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