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    Xiaomi Mi Note 10 resmi satışlara başladı

    6.7 inçlik AMOLED kavisli ekran, Snapdragon 730G yonga seti, 108MP OIS sensör gibi dikkat çekici özelliklere sahip olan Xiaomi Mi Note 10 modeli yüksek fiyat etiketine sahip.
    1 gün
    4,4b
    3
    25
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Note 10 resmi satışlara başladı
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    108MP kamerası ile dikkat çeken Mi CC9 Pro modelinin global versiyonu Mi Note 10 ülkemizde de satışa çıktı. Global olarak da yüksek fiyat etiketiyle satışa çıkan model ülkemizde amiral gemi modelleriyle yarışıyor.

    Xiaomi Mi Note 10 neler sunuyor?

    6.7 inçlik AMOLED kavisli ekran, Snapdragon 730G yonga seti, LPDDR4X RAM, UFS 3.0 depolama teknolojisi, hızlı şarj gibi özellikler Xiaomi Mi Note 10 modelinin dikkat çeken özellikleri arasında.

    Ayrıca Bkz. "Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor"

    Kamera tarafında da Samsung’un 108MP çözünürlüğünde sensörünü kullanan cihaz bu açıdan bir ilk. Ayrıca optik yakınlaştırma ve makro sensör gibi toplamda 5 kamera sensörü yer alıyor. Yapay zekâ kamera yeteneklerini daha da arttırıyor.

    Xiaomi Mi Note 10 resmi satışlara başladı
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    Xiaomi Mi Note 10 özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.7 inçlik 1080x2340 piksel AMOLED kavisli ekran

    İşlemci: Snapdragon 730G, GameTurbo 2.0 desteği

    RAM: 6GB LPDDR4X

    Depolama: 128GB UFS 3.0

    Arka Kamera: 108MP OIS sensör, 5MP 5x telefoto sensör, 12MP derinlik sensörü, 20MP ultra geniş açılı sensör, 2MP makro sensör, 10x melez yakınlaştırma, 50x yazılımsal yakınlaştırma

    Ön kamera: 32MP

    Batarya: 5260mAh, 30W hızlı şarj

    Diğer: Büyük hoparlörler, kızıl ötesi, 3.5mm kulaklık girişi, TUV Rheinland sertifikalı mavi ışık filtresi

    Xiaomi Mi Note 10 için ülkemizde belirlenen fiyat 6000TL seviyesinde. Elbette ilerleyen dönemde indirimler ve kampanyalar ile bu fiyat daha da aşağı çekilecektir ancak amiral gemi seviyesinde olması biraz dezavantaj olacak gibi. Paralel ithalat satışlarda ise 5000TL etiketini görüyoruz.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Sirchade 1 gün en beğenilen
    Snapdragon 730 ve 6000 TL mi...
    Evofone kumda oynasın, kendi ayaklarına sıkıyolar böyle yaparak.
    Yanıtla +14
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    farid-m29 1 gün
    Bu telefonun en önemli özelliği olan 108 MP kamerası sadece pazarlama argümanı. kameranın görüntü kalitesi çok kötü. düşük ışık ve video performansı berbat. işlemci orta seviye ve fiyat premium. 6000 TL ye bu telefonu ancak teknolojiden anlamayan, kameranın kalitesini MP ile ölçen alıır. bir telefonun ana kamerası için en iyi seçenek 12 MP ve olabildiğince büyük pikselli sensör, OİS ve değişken diafragm dır.
    Bu telefonun en önemli özelliği olan 108 MP kamerası sadece pazarlama argümanı. kameranın görüntü kalitesi çok kötü. düşük ışık ve video performansı berbat. işl...
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    5 Yanıt Yanıtla +13
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    Ussuz 1 gün
    O paraya iphone alınır
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    WarSaw 1 sa.
    helalinden 2500 işler hesaplarına geliyorsa getirsinler yoksa hadi bb
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    DH Misafiri 17 sa.
    bu yorum neye istinaden yapılıyor acaba. youtube'ta izlediğim karşılaştırma videolarında özellikle düşük ışık performansı, eis ve optik zoom açısından iphone 11 pro max, samsung note 10 + ve huawei p30 prodan çok daha iyi performansı olduğu görülüyor. üstelik Dxomark'ta 121 ile en yüksek overall puanı olan iki telefondan biri. 5200 mah bataryası var ki xiaomilerin batarya performansı konusunda ne kadar başarılı olduğu malum. snapdragon 730g işlemci ve 6 gb ram de telefon kullanan insaniarın yüzde 95ten fazlasının ihtiyacını karşılar. 6000 tl biraz yüksek bir rakam ama 4-5 bin bandında her türlü alınacak bir telefon. ucuz telefon isteyen redmi modellerine yönelsin.
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    b@d0 19 sa.
    6600 minik bir kaç uygulama ile 100MP fotoğraf çekiyordu. Fotoğrafın canlanacağını falan düşünüyorduk.
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    Adoring 1 gün
    max 2000 bin tl verilir fazlası zarar.
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    Circassian81 1 gün
    En en Fazla ederi 3000tl kafayı yemiş bunlar
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    Guaire 1 gün
    Fazla söze gerek yok. Almayın, aldırmayın.
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    damn2u 1 gün
    Yazık yahu, telefona falan değil şu megapiksel furyasının uzun bir dönem süreceğine yanıyorum. Qualcomm yeni işlemcisinde 200mp kameralara destek var diye açıkladığından bu yana iyice hevesim kaçtı. Sözde yenilik adı altında saçma sapan sensörlü cihazları satacaklar, kalite denen bir şey olmayacak, fotoğraf boyutları çok büyük olacak, cihazın fotoğrafları işlemesi çok uzun sürecek, hem cihaz yorulacak hem şarja olumsuz etkisi olacak. Samsung da bir sonra ki seri tepe seviye cihazlar da 8K video kaydı yapacak deniyordu, ortalık sözde yenilik diye satılan gereksiz cihazlarla dolacak.
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    Sedunar 1 gün
    Yarın apple üçgen telefon çıkarsın bunlarda çıkarır hemen.
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    Jeopol 1 gün
    6000e en az 8 gb ram koymaliydi
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    DH Misafiri 1 gün
    Bu telefon en fazla 1500 2500 arası ideal o kadar fazla verilmez.
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