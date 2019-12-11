Xiaomi Mi Note 10 resmi satışlara başladı

Tam Boyutta Gör

108MP kamerası ile dikkat çeken Mi CC9 Pro modelinin global versiyonu Mi Note 10 ülkemizde de satışa çıktı. Global olarak da yüksek fiyat etiketiyle satışa çıkan model ülkemizde amiral gemi modelleriyle yarışıyor.

Xiaomi Mi Note 10 neler sunuyor?

6.7 inçlik AMOLED kavisli ekran, Snapdragon 730G yonga seti, LPDDR4X RAM, UFS 3.0 depolama teknolojisi, hızlı şarj gibi özellikler Xiaomi Mi Note 10 modelinin dikkat çeken özellikleri arasında.

Ayrıca Bkz. "Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor"

Kamera tarafında da Samsung’un 108MP çözünürlüğünde sensörünü kullanan cihaz bu açıdan bir ilk. Ayrıca optik yakınlaştırma ve makro sensör gibi toplamda 5 kamera sensörü yer alıyor. Yapay zekâ kamera yeteneklerini daha da arttırıyor.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Mi Note 10 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.7 inçlik 1080x2340 piksel AMOLED kavisli ekran

İşlemci: Snapdragon 730G, GameTurbo 2.0 desteği

RAM: 6GB LPDDR4X

Depolama: 128GB UFS 3.0

Arka Kamera: 108MP OIS sensör, 5MP 5x telefoto sensör, 12MP derinlik sensörü, 20MP ultra geniş açılı sensör, 2MP makro sensör, 10x melez yakınlaştırma, 50x yazılımsal yakınlaştırma

Ön kamera: 32MP

Batarya: 5260mAh, 30W hızlı şarj

Diğer: Büyük hoparlörler, kızıl ötesi, 3.5mm kulaklık girişi, TUV Rheinland sertifikalı mavi ışık filtresi

Xiaomi Mi Note 10 için ülkemizde belirlenen fiyat 6000TL seviyesinde. Elbette ilerleyen dönemde indirimler ve kampanyalar ile bu fiyat daha da aşağı çekilecektir ancak amiral gemi seviyesinde olması biraz dezavantaj olacak gibi. Paralel ithalat satışlarda ise 5000TL etiketini görüyoruz.