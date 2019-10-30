Xiaomi Mi TV 5 ilk görseliyle karşımızda

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Xiaomi, Eylül ayının sonlarında 4K çözünürlükte ekran, ince çerçeveli tasarım ve uygun fiyat etiketine sahip Mi TV Pro'yu tanıtmıştı. Şirket birkaç gün içinde de Quantum Dot teknolojisini kullanan 4K QLED ekranlı Xiaomi Mi TV 5 serisi televizyonlarını duyuracak.

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Bugün Xiaomi Mi TV 5'in ilk görseli internete düştü. Yayınlanan görsel televizyonun yeniden tasarlanmış bir kasa ile geleceğini doğruluyor. Köşeler, yan ve üst kısmı gibi biraz yuvarlatılmış hale getirildi. Yan tarafında ise "Designed by Xiaomi" ibaresi dikkat çekiyor.

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Çok ince olacak

Gelen bilgilere bakılırsa Xiaomi Mi TV 5'in kasası kendisinden önceki modellerden bile daha ince olacak. Ayrıca piyasadaki en uygun fiyatlı QLED TV'lerden biri olması bekleniyor.

Şimdilik Mi TV 5 hakkında bildiklerimiz bununla sınırlı. Geri kalan tüm detayları Çinli şirketin 5 Kasım tarihinde düzenleyeceği lansman etkinliğinde öğreneceğiz.