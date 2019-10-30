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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi TV 5 ilk görseliyle karşımızda

    Xiaomi, 5 Kasım’da Çin’de düzenlenleyeceği etkinlikte Mi TV 5'i tanıtacak. Piyasadaki en uygun fiyatlı QLED TV'lerden biri olması beklenen televizyonun ilk görseli ortaya çıktı.
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi TV 5 ilk görseliyle karşımızda
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    Xiaomi, Eylül ayının sonlarında 4K çözünürlükte ekran, ince çerçeveli tasarım ve uygun fiyat etiketine sahip Mi TV Pro'yu tanıtmıştı. Şirket birkaç gün içinde de Quantum Dot teknolojisini kullanan 4K QLED ekranlı Xiaomi Mi TV 5 serisi televizyonlarını duyuracak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro, Kasım ayında Avrupa'da satışa çıkabilir"

    Bugün Xiaomi Mi TV 5'in ilk görseli internete düştü. Yayınlanan görsel televizyonun yeniden tasarlanmış bir kasa ile geleceğini doğruluyor. Köşeler, yan ve üst kısmı gibi biraz yuvarlatılmış hale getirildi. Yan tarafında ise "Designed by Xiaomi" ibaresi dikkat çekiyor.

    Xiaomi Mi TV 5 ilk görseliyle karşımızda
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    Çok ince olacak

    Gelen bilgilere bakılırsa Xiaomi Mi TV 5'in kasası kendisinden önceki modellerden bile daha ince olacak. Ayrıca piyasadaki en uygun fiyatlı QLED TV'lerden biri olması bekleniyor.

    Şimdilik Mi TV 5 hakkında bildiklerimiz bununla sınırlı. Geri kalan tüm detayları Çinli şirketin 5 Kasım tarihinde düzenleyeceği lansman etkinliğinde öğreneceğiz.



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    firat_kilic 5 sa.
    AKP yüzünden hem alixpresten alış verişten veya diğer(sağlık ilaç vs) hemde yeni çıkan teknolojileri saıtn alamamaktan sıkıldım. Sadece haber olarak okuyorum arık... 8nci nesil cpuya bile geçemedim. Tamir etmem gereken kartlar için chip bile getirmek istemiyorum. Öğrenilmiş çaresizliğe döndü... AKP defol !
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    unununium 5 sa.
    Televizyon ince olunca ne değişiyor anlamıyorum. Tüplü televizyon haricinde ne kadar kalın olursa olsun umrumda olmaz
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    captain320 7 sa.
    Adamlar resmen kendini aştı.Ülkemizde döviz ve vergiler çok düşük olsaydı büyük ihtimalle teknolojiyi zirvede yaşayan bir millet olurduk.Kısmet değilmiş sağlık olsun
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