Xiaomi boyun masaj yastığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Xiaomi ana akım tüketici elektroniği sektörlerinde olduğu kadar farklı yaşam destek ürünlerinde de zaman zaman karşımıza çıkıyor. Firma son olarak boynunuza masaj yapan bir yastık ürünü piyasaya sürdü.

Xiaomi MIJIA boyun masaj yastığı

Xiaomi MIJIA Smart Neck Massager adıyla piyasaya sürülen masaj yastığı boyun kısmının yanı sıra omuzlar ve üst trapez kas alanını da kapsıyor. İkizkenar yamuk şeklinde dağıtılmış 4 masaj kafası insan elini simüle ediyor.

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İttirme, döndürme, yoğurma şeklinde masaj yapan yastık bu sayede daha derin ve yatıştırıcı bir etki yapıyor. Masajın yanı sıra bir ısıtıcı da barındıran yastık kasların yumuşamasını ve kan dolaşımının rahatlamasını sağlıyor. Isıtıcı iki farklı moda sahip.

Diğer bir özellik ise kayışları sayesinde masajın yoğunluğunu ayarlayabilmek. Tek şarjda 8 saat kullanılabilen yastık üzerindeki tuşlar ile kontrol ediliyor. Xiaomi MIJIA boyun masaj yastığı 39$ civarı bir fiyatla satılıyor.

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