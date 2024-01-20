Xiaomi Mix Flip uydu iletişimi ile geliyor

Xiaomi Mix Flip neler sunacak?
Galaxy Z Flip 5 ve Vivo X Flip modellerine rakip olması beklenen Xiaomi Mix Flip önemli bir özellikle geliyor. Ortaya çıkan sertifika onayları telefonun uydu iletişimini de destekleyeceğini gösteriyor. Acil durum uydu iletişimi son dönemde amiral gemilerde aranan bir özellik haline geldi.
3x telefoto lensi olan üçlü bir arka kamera paketine sahip olması beklenen telefonda Snapdragon 8 Gen 2/ Gen 3 yonga seti, yüksek bellek konfigürasyonları ve katlama izi olmayan ekran teknolojisi de yer alabilir. Maalesef Xiaomi Mix Flip uzun bir süre sadece Çin sınırları içerisinde satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.