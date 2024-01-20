Xiaomi Mix Flip uydu iletişimi ile geliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin dikey katlanabilir akıllı telefonu Mix Flip için heyecanlı bekleyiş devam ederken, firma da sertifika onaylarını tamamlamak üzere. Xiaomi Mix Flip modeli önemli özelliklerle rekabete dahil olacak.

Xiaomi Mix Flip neler sunacak?

Galaxy Z Flip 5 ve Vivo X Flip modellerine rakip olması beklenen Xiaomi Mix Flip önemli bir özellikle geliyor. Ortaya çıkan sertifika onayları telefonun uydu iletişimini de destekleyeceğini gösteriyor. Acil durum uydu iletişimi son dönemde amiral gemilerde aranan bir özellik haline geldi.

Xiaomi Mix Flip'in bir özelliği daha belli oldu! 2 ay önce eklendi

3x telefoto lensi olan üçlü bir arka kamera paketine sahip olması beklenen telefonda Snapdragon 8 Gen 2/ Gen 3 yonga seti, yüksek bellek konfigürasyonları ve katlama izi olmayan ekran teknolojisi de yer alabilir. Maalesef Xiaomi Mix Flip uzun bir süre sadece Çin sınırları içerisinde satılacak.

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