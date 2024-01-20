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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip uydu iletişimi ile geliyor

    Bahar aylarında piyasada olması beklenen Xiaomi Mix Flip önemli bir özellikle geliyor. Sertifika onaylarında akıllı telefonun uydu iletişimi desteklediği ortaya çıktı.
    Xiaomi Mix Flip Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin dikey katlanabilir akıllı telefonu Mix Flip için heyecanlı bekleyiş devam ederken, firma da sertifika onaylarını tamamlamak üzere. Xiaomi Mix Flip modeli önemli özelliklerle rekabete dahil olacak.

    Xiaomi Mix Flip neler sunacak?

    Galaxy Z Flip 5 ve Vivo X Flip modellerine rakip olması beklenen Xiaomi Mix Flip önemli bir özellikle geliyor. Ortaya çıkan sertifika onayları telefonun uydu iletişimini de destekleyeceğini gösteriyor. Acil durum uydu iletişimi son dönemde amiral gemilerde aranan bir özellik haline geldi.

    3x telefoto lensi olan üçlü bir arka kamera paketine sahip olması beklenen telefonda Snapdragon 8 Gen 2/ Gen 3 yonga seti, yüksek bellek konfigürasyonları ve katlama izi olmayan ekran teknolojisi de yer alabilir. Maalesef Xiaomi Mix Flip uzun bir süre sadece Çin sınırları içerisinde satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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