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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip'in bir özelliği daha belli oldu: Bütçe odaklı olabilir

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Mix Flip modelinin bir özelliği daha doğrulandı. Peki Galaxy Z Flip 5 ve Vivo X Flip'e rakip olacak cihaz neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz
    Xiaomi Mix Flip'in bir özelliği daha belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 serisinin ardından odağını katlanabilir modellere çevirmiş durumda. Bildiğiniz gibi şirketin uzun süredir Mix Fold 4 ve Mix Flip modelleri üzerinde çalıştığı söyleniyor. Öyle ki bu modeller arasından Mix Flip, yakın tarihte doğrulanmıştı. Son olarak katlanabilir telefonun bazı kilit özellikleri belli oldu.

    Birden fazla Snapdragon 8 Gen 2'li cihaz  geliyor

    Çin'den gelen bilgilere göre Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip birden fazla cihaz üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri ise yaklaşmakta olan Mix Flip modeli olacak. Halihazırda Snapdragon 8 Gen 3 platformunun tanıtıldığı düşünüldüğünde bunun biraz şaşırtı olduğunu belritelim. Ancak Xiaomi, yeni cihazında fiyat odaklı politika izleyebilir.

    Xiaomi Mix Flip'in diğer özellikleri ise şu an için belirsiz. Ancak kuvvetle muhtemel Mix Fold serisinin ince ve hafif yapısını koruyacak. Ayrıca sızdırılan şema görüntüleri, cihazın arkasında 3x yakılaştırma sunan telefoto sensör ve iki adet yardımcı kameranın bulunacağını gösteriyor. Xiaomi Mix Flip'in Nisan 2024'te Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

    Akıllı telefonun küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise ayrı bir soru. Bazı kaynaklar, birinci nesil Mix Flip'in Çin pazarına özel kalabileceğini söylüyor. Burada 2024'ün ilk yarısında çıkış yapması beklenen Honor Magic Flip ve Vivo X Flip 2 ile rekabet edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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