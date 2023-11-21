Xiaomi Mix Flip'in bir özelliği daha belli oldu: Bütçe odaklı olabilir

Tam Boyutta Gör Xiaomi, amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 serisinin ardından odağını katlanabilir modellere çevirmiş durumda. Bildiğiniz gibi şirketin uzun süredir Mix Fold 4 ve Mix Flip modelleri üzerinde çalıştığı söyleniyor. Öyle ki bu modeller arasından Mix Flip, yakın tarihte doğrulanmıştı. Son olarak katlanabilir telefonun bazı kilit özellikleri belli oldu.

Birden fazla Snapdragon 8 Gen 2'li cihaz geliyor

Çin'den gelen bilgilere göre Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip birden fazla cihaz üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri ise yaklaşmakta olan Mix Flip modeli olacak. Halihazırda Snapdragon 8 Gen 3 platformunun tanıtıldığı düşünüldüğünde bunun biraz şaşırtı olduğunu belritelim. Ancak Xiaomi, yeni cihazında fiyat odaklı politika izleyebilir.

Xiaomi Mix Flip'in diğer özellikleri ise şu an için belirsiz. Ancak kuvvetle muhtemel Mix Fold serisinin ince ve hafif yapısını koruyacak. Ayrıca sızdırılan şema görüntüleri, cihazın arkasında 3x yakılaştırma sunan telefoto sensör ve iki adet yardımcı kameranın bulunacağını gösteriyor. Xiaomi Mix Flip'in Nisan 2024'te Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

Xiaomi Redmi Note 13R Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Akıllı telefonun küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise ayrı bir soru. Bazı kaynaklar, birinci nesil Mix Flip'in Çin pazarına özel kalabileceğini söylüyor. Burada 2024'ün ilk yarısında çıkış yapması beklenen Honor Magic Flip ve Vivo X Flip 2 ile rekabet edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.