Xiaomi Mix Flip'in bir özelliği daha belli oldu: Bütçe odaklı olabilir

Birden fazla Snapdragon 8 Gen 2'li cihaz geliyor
Çin'den gelen bilgilere göre Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip birden fazla cihaz üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri ise yaklaşmakta olan Mix Flip modeli olacak. Halihazırda Snapdragon 8 Gen 3 platformunun tanıtıldığı düşünüldüğünde bunun biraz şaşırtı olduğunu belritelim. Ancak Xiaomi, yeni cihazında fiyat odaklı politika izleyebilir.
Xiaomi Mix Flip'in diğer özellikleri ise şu an için belirsiz. Ancak kuvvetle muhtemel Mix Fold serisinin ince ve hafif yapısını koruyacak. Ayrıca sızdırılan şema görüntüleri, cihazın arkasında 3x yakılaştırma sunan telefoto sensör ve iki adet yardımcı kameranın bulunacağını gösteriyor. Xiaomi Mix Flip'in Nisan 2024'te Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.
Akıllı telefonun küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise ayrı bir soru. Bazı kaynaklar, birinci nesil Mix Flip'in Çin pazarına özel kalabileceğini söylüyor. Burada 2024'ün ilk yarısında çıkış yapması beklenen Honor Magic Flip ve Vivo X Flip 2 ile rekabet edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.