Xiaomi Mix Flip özellikleri netleşti: Neler sunacak?

Katlanabilir telefon pazarında ciddi bir rekabet söz konusu. Öyle ki bu rekabete yeni marka ve modellerin dahil olduğunu görüyoruz. Bu isimler arasından Xiaomi ise, çok yakında Xiaomi Mix Flip'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Daha önce tasarımı sızdırılan modelin özellikleri netleşmeye başladı.
Xiaomi Mix Flip neler sunacak?
Kaçıranlar için Xiaomi Mix Flip, Xiaomi'nin ilk Flip yani dikey katlanabilir telefonu olacak. Sektörden gelen raporlar ise, cihazın kompakt bir amiral gemisi olacağını gösteriyor. Buna göre Xiaomi Mix Flip, ön yüzünde dar çerçeveler sayesinde büyük bir ekran gövde oranı sunacak. Arka bölümde ise çift kamera ile desteklenecek modelin, 67W şarj destekli 4.800 veya 4.900mAh pil paketi ile eşleştirileceği belirtiliyor.
Bu kapasitenin Galaxy Z Flip 5 cephesinde 3.700mAh ile sınırlı olduğunu hatırlatalım. Devam edecek olursak, Xiaomi'nin kapaklı telefonu mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Hatırlayan olacaktır, daha önceki raporlar bunun Snapdragon 8 Gen 2 olacağı yönündeydi. Ancak görünen o ki durum böyle olmayacak.
Çıkış tarihine gelince, Xiaomi'nin ilk kapaklı telefonunun bu yıl içinde piyasaya sürülme ihtimali var. Ne zaman çıkacağını İSE bilmiyoruz, ancak telefon ne zaman çıkarsa çıksın, ilk etapta Çin pazarı ile sınırlı kalabilir. Tabi bunu konuşmak için şu an erken. Ancak tahminler cihazın Kasım ayında tanıtılacağı yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...