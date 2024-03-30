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    Xiaomi Mix Flip özellikleri netleşti: Neler sunacak?

    Xiaomi'nin ilk kapaklı telefonu Xiaomi Mix Flip özellikleri netleşmeye başladı. Katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Gen 3 dahil olmak üzere amiral gemisi donanımla geliyor. İşte detaylar...
    Xiaomi Mix Flip özellikleri netleşti: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir telefon pazarında ciddi bir rekabet söz konusu. Öyle ki bu rekabete yeni marka ve modellerin dahil olduğunu görüyoruz. Bu isimler arasından Xiaomi ise, çok yakında Xiaomi Mix Flip'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Daha önce tasarımı sızdırılan modelin özellikleri netleşmeye başladı.

    Xiaomi Mix Flip neler sunacak?

    Kaçıranlar için Xiaomi Mix Flip, Xiaomi'nin ilk Flip yani dikey katlanabilir telefonu olacak. Sektörden gelen raporlar ise, cihazın kompakt bir amiral gemisi olacağını gösteriyor. Buna göre Xiaomi Mix Flip, ön yüzünde dar çerçeveler sayesinde büyük bir ekran gövde oranı sunacak. Arka bölümde ise çift kamera ile desteklenecek modelin, 67W şarj destekli 4.800 veya 4.900mAh pil paketi ile eşleştirileceği belirtiliyor.

    Bu kapasitenin Galaxy Z Flip 5 cephesinde 3.700mAh ile sınırlı olduğunu hatırlatalım. Devam edecek olursak, Xiaomi'nin kapaklı telefonu mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Hatırlayan olacaktır, daha önceki raporlar bunun Snapdragon 8 Gen 2 olacağı yönündeydi. Ancak görünen o ki durum böyle olmayacak.

    Çıkış tarihine gelince, Xiaomi'nin ilk kapaklı telefonunun bu yıl içinde piyasaya sürülme ihtimali var. Ne zaman çıkacağını İSE bilmiyoruz, ancak telefon ne zaman çıkarsa çıksın, ilk etapta Çin pazarı ile sınırlı kalabilir. Tabi bunu konuşmak için şu an erken. Ancak tahminler cihazın Kasım ayında tanıtılacağı yönünde.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 5 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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