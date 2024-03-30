Xiaomi Mix Flip özellikleri netleşti: Neler sunacak?

Katlanabilir telefon pazarında ciddi bir rekabet söz konusu. Öyle ki bu rekabete yeni marka ve modellerin dahil olduğunu görüyoruz. Bu isimler arasından Xiaomi ise, çok yakında Xiaomi Mix Flip'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Daha önce tasarımı sızdırılan modelin özellikleri netleşmeye başladı.

Xiaomi Mix Flip neler sunacak?

Kaçıranlar için Xiaomi Mix Flip, Xiaomi'nin ilk Flip yani dikey katlanabilir telefonu olacak. Sektörden gelen raporlar ise, cihazın kompakt bir amiral gemisi olacağını gösteriyor. Buna göre Xiaomi Mix Flip, ön yüzünde dar çerçeveler sayesinde büyük bir ekran gövde oranı sunacak. Arka bölümde ise çift kamera ile desteklenecek modelin, 67W şarj destekli 4.800 veya 4.900mAh pil paketi ile eşleştirileceği belirtiliyor.

Bu kapasitenin Galaxy Z Flip 5 cephesinde 3.700mAh ile sınırlı olduğunu hatırlatalım. Devam edecek olursak, Xiaomi'nin kapaklı telefonu mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Hatırlayan olacaktır, daha önceki raporlar bunun Snapdragon 8 Gen 2 olacağı yönündeydi. Ancak görünen o ki durum böyle olmayacak.

Xiaomi, uygun fiyatlı USB-C kablolarını satışa sundu 21 sa. önce eklendi

Çıkış tarihine gelince, Xiaomi'nin ilk kapaklı telefonunun bu yıl içinde piyasaya sürülme ihtimali var. Ne zaman çıkacağını İSE bilmiyoruz, ancak telefon ne zaman çıkarsa çıksın, ilk etapta Çin pazarı ile sınırlı kalabilir. Tabi bunu konuşmak için şu an erken. Ancak tahminler cihazın Kasım ayında tanıtılacağı yönünde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.