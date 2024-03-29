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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, yeni USB-C kablolarını satışa sundu: 4 dolardan başlıyor!

    Xiaomi, MFi sertifikalı, hızlı şarj özellikli ve yüksek veri aktarımı sağlayan USB-C kablolarını piyasaya sürdü. Kablolar, 4 dolardan başlayan fiyatla satışa sunuldu.
    xiaomi ucuz fiyatlı usb c kablo Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uygun fiyatlı yeni USB-C kablolarını tanıttı. USB-C Lightning kablo, çift taraflı Type-C kablo ve yüksek hızlı iki ucu USB-C kablo satışa sunuldu.

    Xiaomi, yeni ucuz USB-C kabloların çekilmeye, kırılmaya ve bükülmeye karşı etkileyici bir dayanıklılık sağlayan yüksek yoğunluklu polyester dokuma malzemeden üretildiğini söylüyor. Tüm kablolar 1 metre uzunluğunda.

    MFi sertifikalı USB-C Lightning kablo

    xiaomi mfi sertifikalı usb c kablo Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Type-C Lightning kablo, iPhone ve iPad’lerle tam uyumluluğu ifade eden Apple MFi sertifikasına sahip. USB 2.0 iletim protokolünü destekliyor. 20w’a kadar şarj gücü sunuyor ve standart 1 metre uzunluğunda. Kablonun fiyatı 10 dolar.

    Çift taraflı örgülü USB-C kablo

    xiaomi çift taraflı usb type-c kablo Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin iki ucu da Type-C örgülü kablosu, yüksek güçte şarj kullanımı için tasarlanmış. PD 3.0 hızlı şarj protokolün desteklediğinden telefon, tablet, dizüstü bilgisayar dahil çeşitli cihazların hızlı şarj edilmesini sağlıyor. MFi sertifikalı diğer kablo gibi USB 2.0 aktarım protokolüyle uyumlu. Bu kablonun fiyatı 4 dolar.

    6A çift taraflı USB-C yüksek hızlı kablo

    xiaomi çift taraflı usb type-c kablo Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin bu örgülü yüksek hızlı USB C kablosu, USB 3.1 Gen 2 uyumluluğu sayesinde hızlı veri aktarımı sağlıyor. Kablo, ekran yansıtma için uygun, kayıpsız 4K video ve 60Hz yenileme hızı desteği sağlıyor.  Ayrıca 100w’a kadar gücü destekliyor ve PD 3.0 protokolünü destekliyor. Koyu gri, koyu kırmızı, mor renk seçenekleri olan kablonun fiyatı 5 dolar.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 5 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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