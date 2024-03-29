Xiaomi, yeni USB-C kablolarını satışa sundu: 4 dolardan başlıyor!

Tam Boyutta Gör Xiaomi, uygun fiyatlı yeni USB-C kablolarını tanıttı. USB-C Lightning kablo, çift taraflı Type-C kablo ve yüksek hızlı iki ucu USB-C kablo satışa sunuldu.

Xiaomi, yeni ucuz USB-C kabloların çekilmeye, kırılmaya ve bükülmeye karşı etkileyici bir dayanıklılık sağlayan yüksek yoğunluklu polyester dokuma malzemeden üretildiğini söylüyor. Tüm kablolar 1 metre uzunluğunda.

Yankı uyandıran Xiaomi SU7, sadece 27 dakikada 50 bin adet sattı 7 sa. önce eklendi

MFi sertifikalı USB-C Lightning kablo

Tam Boyutta Gör Xiaomi Type-C Lightning kablo, iPhone ve iPad’lerle tam uyumluluğu ifade eden Apple MFi sertifikasına sahip. USB 2.0 iletim protokolünü destekliyor. 20w’a kadar şarj gücü sunuyor ve standart 1 metre uzunluğunda. Kablonun fiyatı 10 dolar.

Çift taraflı örgülü USB-C kablo

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin iki ucu da Type-C örgülü kablosu, yüksek güçte şarj kullanımı için tasarlanmış. PD 3.0 hızlı şarj protokolün desteklediğinden telefon, tablet, dizüstü bilgisayar dahil çeşitli cihazların hızlı şarj edilmesini sağlıyor. MFi sertifikalı diğer kablo gibi USB 2.0 aktarım protokolüyle uyumlu. Bu kablonun fiyatı 4 dolar.

6A çift taraflı USB-C yüksek hızlı kablo

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin bu örgülü yüksek hızlı USB C kablosu, USB 3.1 Gen 2 uyumluluğu sayesinde hızlı veri aktarımı sağlıyor. Kablo, ekran yansıtma için uygun, kayıpsız 4K video ve 60Hz yenileme hızı desteği sağlıyor. Ayrıca 100w’a kadar gücü destekliyor ve PD 3.0 protokolünü destekliyor. Koyu gri, koyu kırmızı, mor renk seçenekleri olan kablonun fiyatı 5 dolar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.