Xiaomi, Ağustos ayında 4 yeni cihaz tanıtacak

Xiaomi hayranları yeni cihazları heyecanla bekliyor
İlk detaylar Xiaomi Mix Fold 3'ün bir önceki modelden daha ince ve hafif olacağını ve ayrıca bir Leica kameraya sahip olacağını gösteriyor. Redmi K60 Extreme Edition'ın MediaTek Dimensity 9200+ işlemci, 1.5K çözünürlüklü OLED ekran ve 50 megapiksel kameraya sahip olacağı söyleniyor. Redmi Pad 2 ise sızıntılara göre 10,95 inç ekrana ve Snapdragon 680 işlemciye sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)