Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Ağustos ayında 4 yeni cihaz tanıtacak

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Ağustos ayında düzenleyeceği etkinliklerle, geliştirdiği dört yeni cihazı görücüye çıkaracak. İşte şirketin yeni cihazları.         
    Oy Ver
    Xiaomi, Ağustos ayında 4 yeni cihaz tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Sızan yeni bilgilere göre Xiaomi, Ağustos ayında dört yeni cihaz tanıtmayı planlıyor. Bu modeller arasında Xiaomi Mix Fold 3, Redmi K60 Extreme Edition, Redmi Pad 2 ve Xiaomi Pad 6 Max yer alacak ve hepsi yerel düzenleyicilerden sertifika almış durumda.

    Xiaomi hayranları yeni cihazları heyecanla bekliyor

    İlk detaylar Xiaomi Mix Fold 3'ün bir önceki modelden daha ince ve hafif olacağını ve ayrıca bir Leica kameraya sahip olacağını gösteriyor. Redmi K60 Extreme Edition'ın MediaTek Dimensity 9200+ işlemci, 1.5K çözünürlüklü OLED ekran ve 50 megapiksel kameraya sahip olacağı söyleniyor. Redmi Pad 2 ise sızıntılara göre 10,95 inç ekrana ve Snapdragon 680 işlemciye sahip olacak.

    Xiaomi, Ağustos ayında 4 yeni cihaz tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Haberin kaynağı olan Digital Chat Station, Redmi K50 ve Xiaomi 12 modellerinin teknik özelliklerini ve çıkış tarihlerini doğru bir şekilde bildiren ilk sızıntı hesabı olmuştu. Ayrıca yaklaşan Xiaomi cihazlar hakkında en güvenilir bilgi kaynağı olarak biliniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    reel olmayan sayılar fiat punto paket sıralaması rks r250 bağlantılı optimizasyon nedir gülnarlılar neden sevilmez

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 20
    General Mobile GM 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız