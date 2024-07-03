Xiaomi Mix Fold 4 görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Evan Blass’ın paylaşımına göre Xiaomi Mix Fold 4, selefinde olduğu gibi dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ancak kamera adası, daha farklı şekilde düzenlenmiş. Üstelik sızdırılan görüntülerde, Leica iş birliğinin devam edeceğini görüyoruz. Xiaomi Mix Fold 4'ün en büyük özelliği ise, 10mm altı kalınlık değeri olacak. Dolayısıyla satışa çıktığında piyasadaki en ince katlanabilir telefon olacağı söyleniyor.
Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.