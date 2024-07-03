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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, şimdilerede yeni katlanabilir cihazları Mix Flip ve Mix Fold 4 üzerinde çalışıyor. Geçmiş sızıntılar Mix Flip'in Xiaomi 14 Ultra ile birlikte, Mix Fold 4'ün ise yılın ikinci çeyreğinde tanıtılabileceğini ortaya çıkarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi Mix Fold 4'ün tasarımını gösteren bazı görüntüler ortaya çıktı.

Xiaomi Mix Fold 4 görüntüleri paylaşıldı

Evan Blass’ın paylaşımına göre Xiaomi Mix Fold 4, selefinde olduğu gibi dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ancak kamera adası, daha farklı şekilde düzenlenmiş. Üstelik sızdırılan görüntülerde, Leica iş birliğinin devam edeceğini görüyoruz. Xiaomi Mix Fold 4'ün en büyük özelliği ise, 10mm altı kalınlık değeri olacak. Dolayısıyla satışa çıktığında piyasadaki en ince katlanabilir telefon olacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntı kaynağına göre telefonda Qualcomm'un mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 bulunacak. Ayrıca IPx8 suya dayanıklılık, 5.000mAh pil kapasitesi ve 50MP birincil kamera sensörü ile karşılaşacağız. Ana kamera OIS ve 1/1.55" sensör boyutuna sahip olacak. OmniVision OV60A sensörlü 60 MP 1/2.8" 2x telefoto, 12 MP ultra geniş ve 5x optik yakınlaştırmalı 10 MP periskop telefoto ile birleştirilecek.

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Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Xiaomi Mix Fold 4 görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı