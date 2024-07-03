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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Fold 4 görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin bir süredir üstünde çalıştığı bilinen Xiaomi Mix Fold 4'ün görüntüleri paylaşıldı. Katlanabilir telefon piyasadaki en ince katlanabilir telefon olacak. İşte detaylar...
    Xiaomi Mix Fold 4 görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, şimdilerede yeni katlanabilir cihazları Mix Flip ve Mix Fold 4 üzerinde çalışıyor. Geçmiş sızıntılar Mix Flip'in Xiaomi 14 Ultra ile birlikte, Mix Fold 4'ün ise yılın ikinci çeyreğinde tanıtılabileceğini ortaya çıkarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi Mix Fold 4'ün tasarımını gösteren bazı görüntüler ortaya çıktı.

    Xiaomi Mix Fold 4 görüntüleri paylaşıldı

    Evan Blass’ın paylaşımına göre Xiaomi Mix Fold 4, selefinde olduğu gibi dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ancak kamera adası, daha farklı şekilde düzenlenmiş. Üstelik sızdırılan görüntülerde, Leica iş birliğinin devam edeceğini görüyoruz. Xiaomi Mix Fold 4'ün en büyük özelliği ise, 10mm altı kalınlık değeri olacak. Dolayısıyla satışa çıktığında piyasadaki en ince katlanabilir telefon olacağı söyleniyor.

    Xiaomi Mix Fold 4 görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Sızıntı kaynağına göre telefonda Qualcomm'un mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 bulunacak. Ayrıca IPx8 suya dayanıklılık, 5.000mAh pil kapasitesi ve 50MP birincil kamera sensörü ile karşılaşacağız. Ana kamera OIS ve 1/1.55" sensör boyutuna sahip olacak. OmniVision OV60A sensörlü 60 MP 1/2.8" 2x telefoto, 12 MP ultra geniş ve 5x optik yakınlaştırmalı 10 MP periskop telefoto ile birleştirilecek.

    Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 21 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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