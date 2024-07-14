Xiaomi Mix Fold 4 için kötü haber: Sınırlı olacak

Xiaomi Mix Fold 4 globale gelmiyor
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, katlanabilir telefon pazarındaki en iddialı ürünü olacak MIX Fold 4’ün lansmanına hazırlanıyor. Resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmasa da, Çin’den gelen yeni bir raporda telefonun "24072PX77C" ve "24076PX3BC" model numaralarına sahip olduğu ortaya çıktı. İlk model, cihazın uydu iletişimi versiyonuna aitken, diğeri uydu iletişimi olmayan modeli bizlere gösteriyor.
Model numaralarının sonundaki "C" harfi ise cihazın Çin'e özel olduğunu doğrulamış durumda. Bunun aksine Xiaomi'nin ilk Flip Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacağını hatırlatalım.
Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Mix FOLD 4, Mix Flip, Redmi K70 Ultra ve diğer birçok ürünün Temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.