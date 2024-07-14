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    Xiaomi Mix Fold 4 için kötü haber: Sınırlı olacak

    Xiaomi'nin merakla beklenen katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Fold 4, daha önceki iddiaların aksine dünya çapında piyasaya sürülmeyecek. İşte detaylar...         
    Xiaomi MIX FOLD 4 için kötü haber: Sınırlı olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, şimdilerede yeni katlanabilir cihazları Mix Flip ve Mix Fold 4 üzerinde çalışıyor. Geçmiş sızıntılar Mix Flip'in Xiaomi 14 Ultra ile birlikte, Mix Fold 4'ün ise yılın ikinci çeyreğinde tanıtılabileceğini ortaya çıkarmıştı. Bunlar arasından Mix Fold 4 ise, yalnızca bir ülkeye özel olabilir. 

    Xiaomi Mix Fold 4 globale gelmiyor

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, katlanabilir telefon pazarındaki en iddialı ürünü olacak MIX Fold 4’ün lansmanına hazırlanıyor. Resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmasa da, Çin’den gelen yeni bir raporda telefonun "24072PX77C" ve "24076PX3BC" model numaralarına sahip olduğu ortaya çıktı. İlk model, cihazın uydu iletişimi versiyonuna aitken, diğeri uydu iletişimi olmayan modeli bizlere gösteriyor. 

    Model numaralarının sonundaki "C" harfi ise cihazın Çin'e özel olduğunu doğrulamış durumda. Bunun aksine Xiaomi'nin ilk Flip Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacağını hatırlatalım.

    Xiaomi MIX FOLD 4 için kötü haber: Sınırlı olacak Tam Boyutta Gör
    Daha önceki raporlara göre Xiaomi Mix Fold 4, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak. Ayrıca IPx8 suya dayanıklılık, 5.000mAh pil kapasitesi ve 50MP birincil kamera sensörü ile karşılaşacağız. Ana kamera OIS ve 1/1.55" sensör boyutuna sahip olacak. OmniVision OV60A sensörlü 60 MP 1/2.8" 2x telefoto, 12 MP ultra geniş ve 5x optik yakınlaştırmalı 10 MP periskop telefoto ile birleştirilecek.

    Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Mix FOLD 4, Mix Flip, Redmi K70 Ultra ve diğer birçok ürünün Temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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