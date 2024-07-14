Xiaomi Mix Fold 4 için kötü haber: Sınırlı olacak

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, şimdilerede yeni katlanabilir cihazları Mix Flip ve Mix Fold 4 üzerinde çalışıyor. Geçmiş sızıntılar Mix Flip'in Xiaomi 14 Ultra ile birlikte, Mix Fold 4'ün ise yılın ikinci çeyreğinde tanıtılabileceğini ortaya çıkarmıştı. Bunlar arasından Mix Fold 4 ise, yalnızca bir ülkeye özel olabilir.

Xiaomi Mix Fold 4 globale gelmiyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi, katlanabilir telefon pazarındaki en iddialı ürünü olacak MIX Fold 4’ün lansmanına hazırlanıyor. Resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmasa da, Çin’den gelen yeni bir raporda telefonun "24072PX77C" ve "24076PX3BC" model numaralarına sahip olduğu ortaya çıktı. İlk model, cihazın uydu iletişimi versiyonuna aitken, diğeri uydu iletişimi olmayan modeli bizlere gösteriyor.

Model numaralarının sonundaki "C" harfi ise cihazın Çin'e özel olduğunu doğrulamış durumda. Bunun aksine Xiaomi'nin ilk Flip Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacağını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Daha önceki raporlara göre Xiaomi Mix Fold 4, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak. Ayrıca IPx8 suya dayanıklılık, 5.000mAh pil kapasitesi ve 50MP birincil kamera sensörü ile karşılaşacağız. Ana kamera OIS ve 1/1.55" sensör boyutuna sahip olacak. OmniVision OV60A sensörlü 60 MP 1/2.8" 2x telefoto, 12 MP ultra geniş ve 5x optik yakınlaştırmalı 10 MP periskop telefoto ile birleştirilecek.

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Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Mix FOLD 4, Mix Flip, Redmi K70 Ultra ve diğer birçok ürünün Temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.

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